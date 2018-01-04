Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Власть принимает решение повысить планку для себя. Проводит изменения себя и законов, постанов, инструкций, правил, СМИ и т.д. ... под действием которых меняется поведение и сознание пересичных.
Естественно в рамках реальных возможностей. Комми строителя коммунизма не сотворили. И не только потому что это за рамками, но и ещё потому что сами комми-власти не соответствовали планке-уровню)) (не имели к этому никакого желания).
Но планка немного ниже меркелей-обам- баффетов и т.д. конечно высока, но реальна для наших властей. Пересични им никак не мешают)) начать самим реально жить по-новому и продвигать реформы.
detroytred написав:Конечно я настойчив. Вы же тоже упорно не отвечает, кто формирует и подает списки кандидатов избирателю.
Рептілоїди.
detroytred написав:Также Вы закончили цепочку: почему не работает ФБР наша и суды.
Суддям це не вигідно, наш антикорупційний пазл ще не зібраний.
detroytred написав:Могу добавить ещё вопрос: от кого зависит увеличение роли общественных организаций?
Ну и напоследок: какие внешние силы принуждали к изменениям власти развитых стран? Не инопланетяне же, а сами власть имущие. Сами власть имущие разбили монополию Стандарт Ойл, а также осуществляли целый ряд действий, создавали новую систему. В том числе систему противовесов. Потому что имели желание...
Позитивні зміни, революційні чи еволюційні, роблять дрібні буржуа, яким вигідні однакові правила гри для всіх, на відміну від олігархів. Від лідерів теж багато залежить, але не все. Якщо казати про Україну, особисто я не бачу якогось Месію, який може все взяти і змінити. Ні локального, ні глобального. Поступово, за 10-15 років можна, швидше не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Конечно при своих процентах. Ведь Вы дали очень убедительный ответ по цепочке -- рептилоиды. Формируют списки кандидатов во власть. Думаю, что они же помогают самым *лучшим* с финансированием предвыборной гонки))
detroytred написав:Вопрос о том, кто изменит систему, на такую, когда им станет выгодно работать иначе.
Власти. Власти изменят. А не пересичные повлияют или изменятся сначала сами.
Кстати, кто торомозил этот антикоррупционный суд? Кто не давал голоса в коалиции для снятия старого закона?)) Можно глянуть по голосованию. Чье желание? Поговаривают, что основные друзи гаранта.
Систему можуть змінити тільки закордонні партнери гаранта. Вашингтонський обком. Якщо рептілоїди уберуть зі списку Порошенко і внесуть Вакарчука. Якщо так не зроблять, то будемо чекати ще п'ять років, поки все запрацює так як треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...