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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:28

Конечно одинаковое.
Сильнее и менее гнилое.

Но кто начинает процесс изменений?

Власть принимает решение повысить планку для себя. Проводит изменения себя и законов, постанов, инструкций, правил, СМИ и т.д. ... под действием которых меняется поведение и сознание пересичных.

Естественно в рамках реальных возможностей.
Комми строителя коммунизма не сотворили. И не только потому что это за рамками, но и ещё потому что сами комми-власти не соответствовали планке-уровню)) (не имели к этому никакого желания).

Но планка немного ниже меркелей-обам- баффетов и т.д. конечно высока, но реальна для наших властей.
Пересични им никак не мешают)) начать самим реально жить по-новому и продвигать реформы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:37

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Конечно я настойчив.
Вы же тоже упорно не отвечает, кто формирует и подает списки кандидатов избирателю.

Рептілоїди. :)
  detroytred написав:Также Вы закончили цепочку: почему не работает ФБР наша и суды.

Суддям це не вигідно, наш антикорупційний пазл ще не зібраний.
  detroytred написав:Могу добавить ещё вопрос: от кого зависит увеличение роли общественных организаций?

Ну и напоследок: какие внешние силы принуждали к изменениям власти развитых стран?
Не инопланетяне же, а сами власть имущие.
Сами власть имущие разбили монополию Стандарт Ойл, а также осуществляли целый ряд действий, создавали новую систему. В том числе систему противовесов.
Потому что имели желание...

Позитивні зміни, революційні чи еволюційні, роблять дрібні буржуа, яким вигідні однакові правила гри для всіх, на відміну від олігархів. Від лідерів теж багато залежить, але не все.
Якщо казати про Україну, особисто я не бачу якогось Месію, який може все взяти і змінити. Ні локального, ні глобального. Поступово, за 10-15 років можна, швидше не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:52

Так у нас дискуссия идёт не о мессии в Украине, а об мнении, на ком основная ответственность - на властях или пересичных.

Мелкие и средние выступают лишь инструментом у части крупной буржуазии, которая *подвигает* консервативную крупную.

Естественно, что эти прогрессивные крупные буржуа сами, за редким исключением, на баррикады и митинги, марши и т.п. не лезут. Зачем им!?)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 21:55

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Так у нас дискуссия идёт не о мессии в Украине, а об мнении, на ком основная ответственность - на властях или пересичных.

Тут, скоріше за все, кожен залишиться при своїх відсотках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:01

Это очевидно, что судьям это пока невыгодно.
Вопрос о том, кто изменит систему, на такую, когда им станет выгодно работать иначе.

Власти. Власти изменят.
А не пересичные повлияют или изменятся сначала сами.

Кстати, кто торомозил этот антикоррупционный суд?
Кто не давал голоса в коалиции для снятия старого закона?))
Можно глянуть по голосованию.
Чье желание?
Поговаривают, что основные друзи гаранта.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:05

lapay
Конечно при своих процентах.
Ведь Вы дали очень убедительный ответ по цепочке -- рептилоиды.
Формируют списки кандидатов во власть.
Думаю, что они же помогают самым *лучшим* с финансированием предвыборной гонки))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 22:34

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  detroytred написав:Вопрос о том, кто изменит систему, на такую, когда им станет выгодно работать иначе.

Власти. Власти изменят.
А не пересичные повлияют или изменятся сначала сами.

Кстати, кто торомозил этот антикоррупционный суд?
Кто не давал голоса в коалиции для снятия старого закона?))
Можно глянуть по голосованию.
Чье желание?
Поговаривают, что основные друзи гаранта.

Систему можуть змінити тільки закордонні партнери гаранта. Вашингтонський обком. Якщо рептілоїди уберуть зі списку Порошенко і внесуть Вакарчука. Якщо так не зроблять, то будемо чекати ще п'ять років, поки все запрацює так як треба.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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