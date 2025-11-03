RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Більшість українців продовжують
донатити на ЗСУ — опитування

Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 18:17

Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування

Пропонуємо до обговорення:
Українці продовжують фінансово підтримувати військо у 2025 році. Зокрема, 64% донатять на ЗСУ та знайомим, які служать, а 42% з них роблять це з кожної зарплатні.

Дивися повний текст
Більшість українців продовжують донатити на ЗСУ — опитування
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 18:17

Доначу регулярно, якщо мій донат збереже життя хоч одному мужику на фронті, це вже велика справа. Донатьте і не в якому разі не купуйте ОВДП, вони їх з бюджету перетворюють на "двушечки до москви", а потім це "двушечки" повертаються ракетами та шахедами по будинкам. До речі, а скільки задонатив гетманцев, татаров, єрмак? Щось ми про таке не чули.
salvydas
 
Профіль
 
Форуми Finance.ua


Finance.ua


