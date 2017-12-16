Одні машини втрачають третину вартості відразу після виїзду з салону, інші ж не особливо дешевшають через 2-3 роки експлуатації
Дивися повний текст Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу автомобілі (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:27
Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу автомобілі (інфографіка).
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:28
Не соответствует действительности. Например, новый опель ампера стоит 52-54 тыс евро, 3х годичный 12-15 тыс евро, итого, падение стоимости 75%, а в статье 45%
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:42
чес это а не рейтинг ))))) ага, ага, так мы и поверили в то, что какие-то несуразные машины в каких-то фантастических комплектациях теряют меньше всего в цене и это теряют составляет в районе аж 50%!!!!
Берем первую попавшуюся на глаза Тойоту Короллу. За 3 года она потеряет в цене около 25-33%. Сузуки, Ниссан, Хонда теряют чуть больше - в районе 28-35%. И т.д.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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