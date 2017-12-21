Авторами законопроекту виступили народні депутати Леонід Ємець та Борислав Береза.
Дивися повний текст Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав».
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49
Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав».
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49
а лучше лишать депутатов мандатов за прогулы, сократить численность до 150-ти, а так же остальных проверить на вменяемость....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49
А что будет тем у кого иммунитет на эти штрафы и кто ложил на законы?
Додано: Суб 06 січ, 2018 11:04
А шо ще можна чекать від дебілів-популістів?Це свідчить про те що в теперишньому керівництві державою повністю відсутні фахівці.Що не закон-маячня,що не реформа-то жахіття.Все пронизано популізмом і маразмом.
Додано: Суб 06 січ, 2018 11:05
Додано: Суб 06 січ, 2018 11:51
Было бы хорошо, если примут этот законопроект.Ничего плохого нет -,если отберут права у де*** обколотого или пьяного за рулём.Пора наводить порядок на дорогах!!!
Додано: Суб 06 січ, 2018 12:57
Та просто будут без прав на еврономерах ездить
Хоть один закон из принятых "рэхворматорами" работает ? Кроме переименования улиц эти клоуны ни на что не способны...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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