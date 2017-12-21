Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»

Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49

а лучше лишать депутатов мандатов за прогулы, сократить численность до 150-ти, а так же остальных проверить на вменяемость....

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн