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Депутати готують ґрунт для
довічного позбавлення «прав»

Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49

Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»

Пропонуємо до обговорення:
Авторами законопроекту виступили народні депутати Леонід Ємець та Борислав Береза.

Дивися повний текст Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав».
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49

а лучше лишать депутатов мандатов за прогулы, сократить численность до 150-ти, а так же остальных проверить на вменяемость....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:49

А что будет тем у кого иммунитет на эти штрафы и кто ложил на законы?
p_a_l
 
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Що за неадеквати пишуть такі закони?
beilik_andry
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:04

А шо ще можна чекать від дебілів-популістів?Це свідчить про те що в теперишньому керівництві державою повністю відсутні фахівці.Що не закон-маячня,що не реформа-то жахіття.Все пронизано популізмом і маразмом.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:05

  Slon_Nosov написав:а лучше лишать депутатов мандатов за прогулы, сократить численность до 150-ти, а так же остальных проверить на вменяемость....

+100
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:51

Было бы хорошо, если примут этот законопроект.Ничего плохого нет -,если отберут права у де*** обколотого или пьяного за рулём.Пора наводить порядок на дорогах!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:22

Просто вырастут таксы у решал. Вот и вся информация.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:57

  LuckyG написав:Просто вырастут таксы у решал. Вот и вся информация.


Та просто будут без прав на еврономерах ездить :)
Хоть один закон из принятых "рэхворматорами" работает ? Кроме переименования улиц эти клоуны ни на что не способны...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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