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Депутати готують ґрунт для
довічного позбавлення «прав»

Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:42

Re: Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»

всё до поры, до времени. Уйдут одни, выберем других, законы заработают.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:03

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Авторами законопроекту виступили народні депутати Леонід Ємець та Борислав Береза.

Дивися повний текст Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав».


А отбирать права будут те самые судьи, которые сами бухими ездят :evil: . Только в Киеве, за пару дней после НГ, один такой уже дтп сотворил https://www.unian.net/incidents/2329114 ... o-smi.html

Ну и по возможному его наказанию:
"Учитывая возможность примирения с потерпевшим, должность лица, которое совершило это ДТП, могу предположить, что реального наказания не будет. Это может быть условный срок или вообще освобождение от наказания. Может быть штраф до 17 тысяч грн, а может и не быть штрафа" https://www.obozrevatel.com/kiyany/crim ... ovniku.htm
EKO
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