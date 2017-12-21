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Додано: Суб 06 січ, 2018 19:42
Re: Депутати готують ґрунт для довічного позбавлення «прав»
всё до поры, до времени. Уйдут одни, выберем других, законы заработают.
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:03
А отбирать права будут те самые судьи, которые сами бухими ездят . Только в Киеве, за пару дней после НГ, один такой уже дтп сотворил
Ну и по возможному его наказанию:
"Учитывая возможность примирения с потерпевшим, должность лица, которое совершило это ДТП, могу предположить, что реального наказания не будет. Это может быть условный срок или вообще освобождение от наказания. Может быть штраф до 17 тысяч грн, а может и не быть штрафа"
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