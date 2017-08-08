Как экономить на продуктах до 50%

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:39
С тем как сейчас на продукты растут цены то даже при большом желании сильно экономить не получается
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:37
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:07
На самом деле - да. Свободный график. Это значит, что работаю круглосуточно, без перерывов и выходных. Каждая минута стоит денег, независимо от того, работаешь или отдыхаешь. Минуты отдыха ещё более ценны, т.к., чтоб эффективно работать, нужно хорошо отдыхать.
Я знаю многих людей, которые превратили экономию в смысл жизни. Во многих случаях, это доходит до абсурда.
На самом деле, мы живём, чтоб работать. Такое сложилось у нас общество. Всё завязано на деньги. Хочешь лучше питаться, работай больше или эффективнее. Только так.
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