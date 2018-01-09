Итоги: Энергетика 09.01.18

Додано: Вів 09 січ, 2018 14:10

По итогам прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,1%, WTI - на 1,7%.

Данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на неожиданное сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю на пять единиц - до 742 установок.



Уменьшение числа действующих установок говорит о потенциальном снижении добычи нефти, что поддерживает рынок, пишет MarketWatch.

Несмотря на «дух неуязвимости» в сфере сланцевой нефти в США, этот сектор сталкивается с рядом проблем, которые могут привести к сокращению добычи, отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

«Акционеры компаний сферы сланцевой нефти устали от модели отрицательного денежного потока, которая уже стала нормой в отрасли, - говорит эксперт. - Таким образом, этим компаниям необходимо искать баланс между наращиванием добычи и увеличением доходов акционеров, причем последнее может означать ограничение планов капиталовложений».

Тем временем спекулятивные игроки делают ставку на дальнейший рост цен на нефть. Чистые длинные позиции на нефть Brent на прошлой неделе увеличились до рекордного уровня, свидетельствуют данные Commerzbank.

«Это повышает вероятность коррекции на нефтяном рынке, которая произойдет, когда факторы, на которые сейчас ориентируются трейдеры, ослабнут или сойдут на нет», - отмечают аналитики Commerzbank.

Даже несмотря на снижение в пятницу, сорта WTI и Brent показали недельный рост на 1,7% и 1,1% соответственно, чему способствовало недельное снижение запасов нефти в США седьмой раз подряд и продолжающиеся опасения по поводу беспорядков в Иране.



Аналитики заявили, что откат в пятницу был естественным только после такого сильного ралли, который отправил оба контракта на самый высокий уровень с декабря 2014 года в четверг - выше $62 для WTI и выше $68 для Brent.



Данные в пятницу усилили общую оптимистичную оценку нефтяного рынка.



Еженедельные данные компании Baker Hughes показали, что количество активных буровых установок США для бурения нефти неожиданно упало на пять — до 742 на прошлой неделе. Это указывает на то, что добыча может замедляться.

Стивен Бреннок, нефтяной аналитик PVM Oil Associates, сказал, что сланцевая добыча в США теперь сталкивается с несколькими проблемами, которые могут ее сократить.



«Акционеры устали от негативной модели денежного потока, которая стала нормой среди игроков по сланцу», - отметил он. - «Бурильщики сейчас испытывают давление, чтобы определить приоритетность прибыли над ростом предложения. Соответственно, производители должны сбалансировать более высокую добычу и доход акционеров, что, в свою очередь, может тормозить планы расходов».

По данным Commerzbank, на фоне снижения запасов нефти в США и геополитических проблем спекулятивные финансовые инвесторы продолжают делать ставки на дальнейшие повышения цен, а чистые долгие позиции по нефти Brent выросли до рекордно высокого уровня на прошлой неделе.



Это «увеличивает потенциал для коррекции, когда факторы, которые в настоящее время определяют цены, выходят из фокуса или исчезают», - сказали аналитики.



Нефть продолжает дорожать утром во вторник после подъема накануне на ожиданиях ослабления темпов роста добычи в США.Цены на нефть в понедельник выросли, добавив к ралли на прошлой неделе, когда трейдеры приветствовали данные, показывающие еженедельное снижение количества буровых установок в США.«Сила Сибири» производит больше шума, а Средняя Азия уже экспортирует больше газа.ChinaPRO пишет, что в 2017 г. по газопроводу из Центральной Азии в Китай поступило 38,7 млрд. куб. м природного газа. Это на 13,37% больше, чем в 2016 г.Это уже больше мощности «Силы Сибири», но, судя по информационному шуму, российский проект значительно важнее.Лет 6-7 назад телевизор и руководство Газпрома объясняли, что в Туркменистане недостаточно газа и даже требовали проведения аудита запасов. Потом долго и громко сомневались в результатах этого аудита... За это время Китай (без лишнего шума) построил газопроводы и начал импортировать среднеазиатский газ.Ветер стал основным генератором электроэнергии в Германии IV-м квартале.В IV-м квартале ветряки обогнали угольные ЭС и стали основным генератором сетевой электроэнергии в Германии! Если в декабре прошлого года ветряки выработали в 1,6 раз больше электроэнергии, чем газовые ЭС, то в декабре 2017 г. этот показатель составил 3,8!Вплоть до I-го квартала 2017 года Газпром в отчётах отмечал роль природного газа, как резервного топлива, поддерживающего возобновляемую энергетику. В отчётах за второй и третий кварталы этих строк уже нет.«К сожалению или к счастью, ни солнечная энергия, ни другие виды, ни дрова, ни сушеный навоз - ничто это не заменит углеводородов в ближайшие 15-25 лет», предположил Путин в феврале 2010 года.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: