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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 10 січ, 2018 13:39 Итоги: Валюта 10.01.18



Евро по состоянию на 07.30 Киева торгуется в районе $1,1939 против $1,1937 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится около ¥134,07 по сравнению со ¥134,47 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥112,29 (при этом ранее он падал до 112,17 иены) против ¥112,65 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,04%.



Меж тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,08%.



Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций с погашением более чем через 25 лет на ¥10 млрд. - до ¥80 млрд. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на ¥10 млрд., до 190 млрд.



Неопределенность относительно дальнейших действий японского ЦБ стала причиной распродажи гособлигаций страны, что вызвало повышение их доходности и укрепление иены, отмечает старший рыночный аналитик Faraday Research Мэтт Симпсон.

Старший экономист Mitsubishi Tokyo UFJ Bank Тосиюки Сузуки придерживается аналогичного мнения, полагая, что спекуляции по поводу дальнейшей корректировки политики Банка Японии подтолкнули трейдеров к покупке иены.

Доходность 10-летних госбондов Японии в среду выросла до максимального уровня с конца октября.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 10 января понизился на 17,29 коп. и составил 56,8734 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 18,99 коп., на торгах вторника укрепился на 0,01 коп., оказавшись на уровне 28,2032 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 09 января с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» понизился к 28,16/28,18, а спустя 35 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,14/28,17 UAH/USD, где пребывала до 10.57, изменив с указанного часа свое настроение и вернувшись к росту: 28,17/28,20 UAH/USD.



Около 11.15 безналичный доллар вырос до 28,19/28,22 UAH/USD. При этом темп роста замедлился, хотя спустя час «американец» уже пребывал на отметке 28,22/28,24 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.13 Киева на фоне не изменившихся цен: 28,22/28,24 UAH/USD, которые оставались действующими до 13.20. С этого часа появившиеся единичные покупки СКВ, возобновившие неспешное подорожание доллара. Вначале по состоянию на 13.20 до 28,24/28,27, а с 15.10 – к 28,24/28,28 UAH/USD, где «американец» оставался до самого завершения вторничной сессии.



На цифре 28,24/28,28 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 09 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2032 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2032 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 09 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 12.19 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 09 января, продемонстрировал очевидное стремление к стабилизации, сменившей предрождественское «зеленое» ралли, едва заметно потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, импортеры, ввиду терминации новогодних праздников впали в спячку, ограничив свое присутствие на межбанке .



Во-вторых, не восстановившийся в полной мере экспорт также не привел к радикальному снижению действовавших до Рождества цен безналичного доллара.



В-третьих, случившаяся к вечеру пятницы коррекция цен наличного доллара также сдерживала энтузиазм «быков» межбанка.



В-четвертых, играть на повышение безналичного доллара было просто нечем – ко вторнику заметно упала гривневая ликвидность.



Как мы указывали выше, рынок безналичной гривни изрядно сжался, о чем дали понять упавшие с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Судя по всему, финансовое руководство страны еще не возобновило наблюдавшиеся на излете декабря субвенции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 января заметно, на $109,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры, а экспортеры напугавшись дебютного снижения курса доллара, придерживали СКВ.



Во-вторых, как мы указали только что, пассивность Минфина и Казначейства лишили межбанк гривневого горючего.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, ликвидность которой была поддержана валютным аукционом, в рамках которого НБУ продал $50,5 млн., нынче нужды и интервенциях не было, рынок сам справился со спросом и предложением.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 05 января, во вторник, 09-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $256,2 млн. к отметке $162,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $229,7 млн. к $120,0 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 09 января на «неформальном» наличном рынке практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно сдержанный и невысокий старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения, незадолго до финиша сессии сменился спросом, который вызвал довольно заметное подорожание в паре доллар-гривня, а также повлек за собой перекос рынков в сторону спроса, что, в свою очередь привело к снижению итоговой ликвидности.



Со слов дилеров рынков вышеперечисленных населенных пунктов, послеобеденный «переворот» в настроениях клиентов стал следствием появления толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). С учетом того, что до полудня многие валютные дилеры уже начинали беспокоиться, ожидая обострения гривнедефицита, появление этой порции гривни стало манной небесной, которая, впрочем, не привела к прогрессу на участке ликвидности. Думается, «виноваты» в некотором регрессе в оборотах вышеозначенные «перекос» рынка в комплекте с появившимися на наличном рынке «быками». Последнее, как известно, не благоприятствует ликвидности.



Кроме того, полагаю, не следует забывать о том, что, начиная с 10.55 Киева на торгах валютного межбанка возобновился рост курса безналичного «американца», который сохранился и после обеда, предположительно, оказав влияние на предфинишные настроения клиентов «налички», провоцируя их на покупки СКВ.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в большинстве вышеперечисленных городов повысилась на 7,0-8,0 коп., повысилась на 5,0-12,0 коп. Позиция «предложение» в течение 09 января повысилась на 7,0-10,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» доллара выросли на 5,0-6,0 коп. , офера наличного «американца» прибавили 3,0-4,0 коп.



Итак, наличный рынок в течение вторника констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, вызванное появлением «свежей» гривневой ликвидности и, возможно, стартовавши с 10.55 Киева «зеленым» ралли на валютном межбанке.

Внутридневной рост курса доллара, по всей видимости, стал сюрпризом для дилеров «неформального» наличного рынка. Во всяком случае, не успев оперативно отреагировать на «переворот» клиентского настроения после обеда, дилеры допустили «перекос» рынка наличных, «повредивший» итоговую ликвидность.



Впрочем, по порядку.



Торги 09 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,23/28,33 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,490 UAH/RUB.



На протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь отсутствием причин для «вмешательства» дилеров.

После обеда появившаяся на рынке порция «свежей» гривневой ликвидности в комплекте с со стартовавшим с 10.55 Киева «зеленым» ралли на рынке безналичного доллара, вызвали во второй половине дня заметный рост покупательской активности клиентов. Дилеры были вынуждены реагировать на эту смену настроения повышением цен, поскольку, представляется, «отвечать» на запросы клиентов долларом в полной мере не было возможности.



Смена тренда на рынке розничного «неформального» наличного доллара в Днепре и сложившийся по итогам дня «перекос» в сторону спроса нанесли урон оборотам, заслужившим по итогам дня «четверку» и констатировав ухудшение показателей пятницы.



В течение 09 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 8,0 коп., позиция «предложение» выросла на 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 05 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,23/28,33 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 09-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который не нуждался в поддержке оптовиков ценовым регулированием. После обеда рост гривневой ликвидности на фоне сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала спровоцировали клиентские покупки, ставшие особенно агрессивными ближе к финишу сессии. Не исключено, что опасаясь пролонгации доминирования спроса на следующих торгах, дилеры днепровского опта были вынуждены ограничить продажи СКВ. Возможно, это стало причиной итогового дисбаланса оптового сегмента, завершившего сессию вторника преобладанием спроса. Последнее в комплекте с «бычьим» трендом в паре доллар-гривня привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей во вторник оценку «четыре с минусом», что хуже показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 8,0 коп., офера выросли на 10,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 января обе позиции наличного оптового доллара в Днепре выросли на 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 09 января уровнями 33,55/33,84 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали ниже на 1,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 09 января, особенно после обеда, приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой случился послеобеденный переворот в настроениях клиентов, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии коррекции на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не очень готова.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое снижение пары евро-доллар «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1964 к отметке $1,1929 констатировав внутридневное его снижение на «заметные» 35 пунктов.



Думаю, наши валютчики в первую очередь учли внутридневное подорожание в наличном паре доллар-гривня, «с запасом» повысив обе позиции наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 09 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1965, пара евро-доллар около 04.00 оказалась в районе отметки $1,1970, которую не покидала до 08.00, инициировав с этого часа вначале медленную, а после 09.30 Киева более динамичную коррекцию, опустившись по состоянию на 13.00 в диапазон $1,1918-1,1932, после 18.30 Киева сузился до $1,1917-1,1924. Пара евро-доллар не покидала границы этого коридора до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро в ходе торгов во вторник продолжил снижение в паре с долларом США на заявлениях руководителей Федрезерва США.



Фунт стерлингов дешевеет из-за политической неразберихи в британском правительстве. Китайский юань также демонстрирует снижение после отмены центробанком механизма корректировок в рамках ежедневного валютного фиксинга.

Вместе с тем курс японской иены растет по отношению к большинству валют из-за решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.



Евро к 14.15 Киева подешевел до $1,1928 по сравнению с $1,1967 к закрытию предыдущей сессии в Нью-Йорке. На прошлой неделе единая европейская валюта поднималась до максимума за три года, превысив $1,20.



Курс доллара в паре с японской нацвалютой снизился до ¥112,67 за $1 против ¥113,09 за $1 в понедельник, курс евро составил ¥134,40 по сравнению со ¥135,34 накануне.



В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что рассчитывает на четыре повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в 2018 году благодаря сильным статданным.

В интервью в субботу ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс отметил, что центробанку США следует поднять ставку трижды в этом году, поскольку налоговая реформа подстегнет рост экономики. На конференции в понедельник он предположил, что Федрезерву лучше удастся предотвратить рецессию, сохраняя низкие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы поддержать усиление инфляции в ближайшие годы.



Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик полагает, что Федрезерв должен продолжить повышение процентных ставок, но более медленными темпами, чем в 2017 году.

Выступавший в ночь на вторник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен считает целесообразным перейти от ориентира инфляции на уровне 2% к целевому диапазону, который обеспечит ФРС более значительную гибкость регулирования. Он предлагает использовать коридор от 1,5% до 3%.



На этой неделе ожидается еще ряд выступлений руководителей ФРС, в том числе Нила Кашкари из ФРБ Миннеаполиса во вторник.



Меж тем президент США Дональд Трамп в понедельник вновь внес на рассмотрение в Конгресс кандидатуру Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Сенат не успел утвердить Дж.Пауэлла в прошлом году из-за работы над налоговой реформой. Поскольку в январе началась новая сессия Конгресса, все остававшиеся на рассмотрении кандидатуры, а их насчитывается несколько десятков, пришлось вносить повторно.



Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций страны со сроком до погашения более 25 лет на ¥10 млрд., до ¥80 млрд. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на ¥10 млрд., до ¥190 млрд.



Фунт стерлингов опустился на 0,2% к доллару после ряда перестановок в британском правительстве.



На торгах во вторник, 09 января, доллар продолжил наступать по всему рынку. Все основные валюты торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. В аутсайдерах оказался швейцарский франк, который подешевел к доллару на 0,6%. Противостоять франку смогла лишь японская йена, которая подорожала на 0,4% после решения Банка Японии сократить покупки долгосрочных гособлигаций.



Трейдеры расценили решение регулятора как сигнал небольшого ужесточения денежно-кредитной политики. Курс евро упал с $1,1976 до $1,1921 (-55 п.).



Активность покупателей низкая, так как индикаторы на старших тайм-фреймах (восьмичасовой, дневной) начинают давать «медвежьи» сигналы. Следующая линия поддержки проходит через уровень $1,1900.



«Британец» подешевел с $1,3582 до $1,3514 (-68 п.). Пара 2,5 суток торгуется в боковом тренде диапазоном 65 пунктов. В понедельник фунт положительно отреагировал на технические перестановки в британском правительстве, но сегодня сдал позиции на фоне общего укрепления американской валюты. Новостной фон вторника скудный.



После некоторой консолидации основных пар стоит ожидать дальнейшего укрепления американской валюты.



На европейской сессии форекса вышли данные.



Объем промышленного производства Германии в ноябре составил 3,4% (прогноз был 1,9%, предыдущее значение -1,4%). Безработица в еврозоне уменьшилась до уровня 8,7% (прогноз был 8,7%, предыдущее значение 8,8%).



Индекс розничных продаж в Швейцарии в ноябре снизился на 0,2% г/г (прогноз был -2,5%, предыдущее значение -2,6% за месяц.



Стало быть, за новогодние праздники пара евро-доллар сходила все-таки выше $1,20. В последнем обзоре прошлого года мы предположили, что поход за стопами окончен после того, как 28 декабря пара евро-доллар показал отметку $1,1950, однако уже 29 декабря пара евро-доллар пробила отметку $1,20, а 4 января был показан максимум на $1,2089.



Впрочем, сентябрьский максимум, согласно данным Bloomberg, обновлен не был, т.к. 08 сентября пара евро-доллар поднималась до $1,2092.



Совершенно очевидно, что движение вверх не было мотивировано ничем кроме как охотой за стопами на тонком рынке, никаких новостных поводов для такого падения доллара не было.



В первую неделю 2018 года аналитические ленты уже начали вовсю пророчить дальнейший рост евро, вплоть до $1,25, но к текущему моменту пара уже падала до $1,1915. За этим ростом доллара ничего не стояло, точно также, как ничего не стояло за падением пары евро-доллар 03 сентября 2017 года к $1,0340.



Мы не предполагали, что новогодний «шортовый вынос» будет настолько масштабным, поскольку фундаментальный фон все-таки должен был играть сильнейшим образом в пользу доллара.



Все-таки ФРС повысила ставку в декабре, но во второй половине декабря курс евро вырастал с $1,1750 до $1,2089 решительно без видимых причин.



Однако повторим в очередной раз, бесконечно игнорировать фундаментальные факторы рынок не сможет. Вероятность повышения ставки ФРС в марте составляет уже 82%. Чем больше дифференциал ставок, тем менее выгодно держать длинную позицию в паре евро-доллар. Рынок как зашел в диапазон $1,17-1,21 в августе, так в нем и находится.



Если предположить, что есть два игрока, один из которых продал пару евро-доллар в районе $1,19, а другой купил, оба сделали это в июле, то получается, что сейчас они ничего не заработали за счет изменения рыночной цены, но вот за счет разницы процентных ставок удерживающий длинную позицию постоянно получал убытки, а удерживающий короткую позицию – получал прибыль.



Для справки – ставка Libor overnight по доллару на 08 января равнялась 1.43%, а по евро была минус 0,43%.



Суммарно получается 1,86% годовых, или 0,93% в пересчете на полгода стояния на месте. Хотя это немного, но повторимся, цена-то стоит в диапазоне, и судя по всему мы были правы в том, что $1,20 – это психологическая отметка, выше которой евро-доллару просто не дают долго находиться, так решительный выход за эту отметку просто противоречит интересам США, которые теперь, после принятия налогового законопроекта Трампа, вдвойне заинтересованы в поддержании спроса на долларовые активы (казначейские облигации) для финансирования дефицитов бюджета. Так что мы полагаем, что на этот раз спекулятивные игры со сбором стопов окончены, и настало время для тренда на рост доллара, общего роста доллара ко всем типам активов.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,55/33,84 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 09 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и потерявшему 1,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 января по спросу и по предложению не изменились.



Новогодние каникулы выбили валютный межбанк из привычного ритма и лишив его определенной привычной логики. Регулятор, напуганный ростом курса доллара на предрождественской неделе (на 12,79 и 18,99 коп. 04-05 января) предпринял меры монетарного характера, приведшие к рекордному падению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Однако это не остановило «зеленых быков» валютного межбанка по торгах 09 января. Несмотря на стартовавшее с 10.55 Киева «зеленое» ралли, по итогам вторника безналичный доллар вошел в боковой тренд, продемонстрировав символическое снижение средневзвешенного курса безналичного «американца» по сравнению с пятницей. Думается, уравновесили каникулы импортеров экспортеры, придерживавшие СКВ. Об этом нам сообщили непосредственные участники межбанковских торгов и, собственно, динамика ликвидности состоявшихся сделок.



Последнее с одной стороны подтверждает «неторопливость» потенциальных продавцов безналичного доллара, с другой, свидетельствует о том, что валютный рынок еще не вышел из «новогоднего штопора». Есть надежда на восстановление относительной объективности котировок и настроения межбанка ближе ко второй половине укороченной недели.



Мы не исключаем, что на межбанке появятся дополнительные порции обязательной к здешней продаже части экспортной выручки, способные если не развернуть тренд рынка «зеленого» безнала в сторону «медведей», то, во всяком случае, загнать межбанк в полосу относительной стабильности. Думаю, свое слово в этом прогнозе скажет и рынок наличных, где по сравнению с предыдущей неделей была отмечена коррекция долларовых цен. Одной из причин снижения наличного «неформального» доллара было преобладание клиентского «приноса», закономерное в праздничные дни, однако, полагаю, исподволь здесь начинает обостряться нехватка гривневого ресурса, которая вполне способная привести к пролонгации снижения долларовых цен, пусть и более низким темпом. Это высоковероятное настроение на наличном рынке, ожидаемое нами в ближайшем будущем может оказать влияние и на рынок «зеленого» безнала, заставив экспортеров быть более покладистыми.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.



К 10.29 котировки доллара выросли к отметке 28,32/28,35 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



По состоянию на 10.54 безналичный «американец», немного замедлив рост, оказался на отметке 28,33/28,35 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.



На 11.11 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.



Около 11.33 сохранившееся преобладание продаж СКВ уронило курс доллара на межбанке к отметке 28,30/28,32 UAH/USD.



Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 12,00/13,50% к отметке 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около 12.20 на торгах валютного межбанка действовали прежние долларовые цены: 28,30/28,32 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



Наконец, около 12.55 Киева на рынок «зеленого» безнала привели здешнего штатного кота Рыжика, который совершил свой подскок, констатировав завершение реальной части «зеленой» сессии на межбанке приподнявшимися к уровню 28,32/28,34 UAH/USD ценами.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Стало известно, что в рамках запроса наилучшего курса НБУ продавал "придворным" банкам доллары по 28,33 UAH/USD.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 января с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 09 января по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 января по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1935, приподнявшись к отметке $1,1936 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 10 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На открытии торгов 10 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось незначительное преобладание спроса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На старте торгов 10 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля при ситуативном преобладании спроса.



К 12.12 столичные валютчики, констатировали стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие установления относительного равновесия покупок и продаж при наличии привычного для рынка столицы «отложенного спроса».

На моменте в Киеве действуют цены: 28,20/28,37 UAH/USD, евро – 33,75/33,84 UAH/EUR.



По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 33,45/33,90 UAH/EUR, рубль 0,483/0,490 UAH/RUB, Киев опт 28,25/28,34 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,25/28,34 UAH/USD, евро (опт) 33,75/33,84 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,75/33,84 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,28/28,43 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,493 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/28,35 UAH/USD, розница – 28,10/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,30/28,40 UAH/USD; евро – 33,60/33,90 UAH/EUR, рубль - 0,486/0,492 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара слабо снижается в ходе азиатских торгов в среду, в то время как иена продолжает укрепляться после объявленного накануне решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,48% с 28,0672 UAH/USD до 28,2032 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 09 января гривна overnight котировалась банками по 12,00/13,50% годовых (после 12.19 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 09 января, продемонстрировал очевидное стремление к стабилизации, сменившей предрождественское «зеленое» ралли, едва заметно потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, импортеры, ввиду терминации новогодних праздников впали в спячку, ограничив свое присутствие на межбанке .Во-вторых, не восстановившийся в полной мере экспорт также не привел к радикальному снижению действовавших до Рождества цен безналичного доллара.В-третьих, случившаяся к вечеру пятницы коррекция цен наличного доллара также сдерживала энтузиазм «быков» межбанка.В-четвертых, играть на повышение безналичного доллара было просто нечем – ко вторнику заметно упала гривневая ликвидность.Как мы указывали выше, рынок безналичной гривни изрядно сжался, о чем дали понять упавшие с уровня 37 010,4 млн. грн. к отметке 33 685,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Судя по всему, финансовое руководство страны еще не возобновило наблюдавшиеся на излете декабря субвенции.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 09 января заметно, на $109,7 млн., понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, рынок покинули импортеры, а экспортеры напугавшись дебютного снижения курса доллара, придерживали СКВ.Во-вторых, как мы указали только что, пассивность Минфина и Казначейства лишили межбанк гривневого горючего.В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, ликвидность которой была поддержана валютным аукционом, в рамках которого НБУ продал $50,5 млн., нынче нужды и интервенциях не было, рынок сам справился со спросом и предложением.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 05 января, во вторник, 09-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $256,2 млн. к отметке $162,5 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», упав с $229,7 млн. к $120,0 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 09 января на «неформальном» наличном рынке практически во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Достаточно сдержанный и невысокий старт, который, сопровождался изначальным равновесием покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения, незадолго до финиша сессии сменился спросом, который вызвал довольно заметное подорожание в паре доллар-гривня, а также повлек за собой перекос рынков в сторону спроса, что, в свою очередь привело к снижению итоговой ликвидности.Со слов дилеров рынков вышеперечисленных населенных пунктов, послеобеденный «переворот» в настроениях клиентов стал следствием появления толики «свежей» гривневой ликвидности (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). С учетом того, что до полудня многие валютные дилеры уже начинали беспокоиться, ожидая обострения гривнедефицита, появление этой порции гривни стало манной небесной, которая, впрочем, не привела к прогрессу на участке ликвидности. Думается, «виноваты» в некотором регрессе в оборотах вышеозначенные «перекос» рынка в комплекте с появившимися на наличном рынке «быками». Последнее, как известно, не благоприятствует ликвидности.Кроме того, полагаю, не следует забывать о том, что, начиная с 10.55 Киева на торгах валютного межбанка возобновился рост курса безналичного «американца», который сохранился и после обеда, предположительно, оказав влияние на предфинишные настроения клиентов «налички», провоцируя их на покупки СКВ.В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара в большинстве вышеперечисленных городов повысилась на 7,0-8,0 коп., повысилась на 5,0-12,0 коп. Позиция «предложение» в течение 09 января повысилась на 7,0-10,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» доллара выросли на 5,0-6,0 коп. , офера наличного «американца» прибавили 3,0-4,0 коп.Итак, наличный рынок в течение вторника констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, вызванное появлением «свежей» гривневой ликвидности и, возможно, стартовавши с 10.55 Киева «зеленым» ралли на валютном межбанке.Внутридневной рост курса доллара, по всей видимости, стал сюрпризом для дилеров «неформального» наличного рынка. Во всяком случае, не успев оперативно отреагировать на «переворот» клиентского настроения после обеда, дилеры допустили «перекос» рынка наличных, «повредивший» итоговую ликвидность.Впрочем, по порядку.Торги 09 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,23/28,33 UAH/USD, евро - 33,55/33,85 UAH/EUR, рубль – 0,470/0,490 UAH/RUB.На протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, сопровождаясь отсутствием причин для «вмешательства» дилеров.После обеда появившаяся на рынке порция «свежей» гривневой ликвидности в комплекте с со стартовавшим с 10.55 Киева «зеленым» ралли на рынке безналичного доллара, вызвали во второй половине дня заметный рост покупательской активности клиентов. Дилеры были вынуждены реагировать на эту смену настроения повышением цен, поскольку, представляется, «отвечать» на запросы клиентов долларом в полной мере не было возможности.Смена тренда на рынке розничного «неформального» наличного доллара в Днепре и сложившийся по итогам дня «перекос» в сторону спроса нанесли урон оборотам, заслужившим по итогам дня «четверку» и констатировав ухудшение показателей пятницы.В течение 09 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 8,0 коп., позиция «предложение» выросла на 10,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 05 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу и по предложению прибавил по 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,23/28,33 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 09-го работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который не нуждался в поддержке оптовиков ценовым регулированием. После обеда рост гривневой ликвидности на фоне сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала спровоцировали клиентские покупки, ставшие особенно агрессивными ближе к финишу сессии. Не исключено, что опасаясь пролонгации доминирования спроса на следующих торгах, дилеры днепровского опта были вынуждены ограничить продажи СКВ. Возможно, это стало причиной итогового дисбаланса оптового сегмента, завершившего сессию вторника преобладанием спроса. Последнее в комплекте с «бычьим» трендом в паре доллар-гривня привело к некоторым потерям в итоговой ликвидности, заслужившей во вторник оценку «четыре с минусом», что хуже показателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 8,0 коп., офера выросли на 10,0 коп.По сравнению с закрытием 05 января обе позиции наличного оптового доллара в Днепре выросли на 3,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 09 января уровнями 33,55/33,84 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера стали ниже на 1,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 09 января, особенно после обеда, приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой случился послеобеденный переворот в настроениях клиентов, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии коррекции на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не очень готова.Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое снижение пары евро-доллар «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 33,55/33,84 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 09 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,470/0,490 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 09 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившемуся с закрытия пятницы спросу и потерявшему 1,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 09 января по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитных и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.12 повысился, составив 28,27/28,31 UAH/USD.К 10.29 котировки доллара выросли к отметке 28,32/28,35 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.По состоянию на 10.54 безналичный «американец», немного замедлив рост, оказался на отметке 28,33/28,35 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.На 11.11 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,325/28,335 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.Около 11.33 сохранившееся преобладание продаж СКВ уронило курс доллара на межбанке к отметке 28,30/28,32 UAH/USD.Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками «послабления» на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять понизившиеся с уровня 12,00/13,50% к отметке 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.Около 12.20 на торгах валютного межбанка действовали прежние долларовые цены: 28,30/28,32 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.Наконец, около 12.55 Киева на рынок «зеленого» безнала привели здешнего штатного кота Рыжика, который совершил свой подскок, констатировав завершение реальной части «зеленой» сессии на межбанке приподнявшимися к уровню 28,32/28,34 UAH/USD ценами.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Стало известно, что в рамках запроса наилучшего курса НБУ продавал "придворным" банкам доллары по 28,33 UAH/USD.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 января с уровней: доллар – 28,10/28,40 UAH/USD, евро – 33,50/34,00 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению вырос на 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 09 января по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 января по спросу вырос на 50 пунктов, по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1935, приподнявшись к отметке $1,1936 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 10 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).На открытии торгов 10 января в розничном сегменте на моменте наблюдалось незначительное преобладание спроса.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,30/28,43 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 15,0 коп., офера поднялись на 20,0 коп.); евро – 33,70/34,05 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 января спрос вырос на 25,0 коп., предложение прибавило 30,0 коп.); рубль - 0,475/0,495 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).На старте торгов 10 января в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля при ситуативном преобладании спроса.К 12.12 столичные валютчики, констатировали стабильность по обеим позициями наличного доллара и евро, как следствие установления относительного равновесия покупок и продаж при наличии привычного для рынка столицы «отложенного спроса».На моменте в Киеве действуют цены: 28,20/28,37 UAH/USD, евро – 33,75/33,84 UAH/EUR.По состоянию на 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,33/28,45 UAH/USD, евро - 33,60/35,00 UAH/EUR, рубль 0,486/0,492 UAH/RUB. В городе на местном рынке возникла традиционная «полуденная пауза» в торговле.Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 10 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,20/28,35 UAH/USD, евро – 33,45/33,90 UAH/EUR, рубль 0,483/0,490 UAH/RUB, Киев опт 28,25/28,34 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,25/28,34 UAH/USD, евро (опт) 33,75/33,84 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,75/33,84 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,28/28,43 UAH/USD, евро – 33,70/34,05 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,493 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/28,35 UAH/USD, розница – 28,10/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,30/28,40 UAH/USD; евро – 33,60/33,90 UAH/EUR, рубль - 0,486/0,492 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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