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Итоги: Энергетика 10.01.18

Итоги: Энергетика 10.01.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:48

Итоги: Энергетика 10.01.18

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в среду утром и находятся на максимальном уровне за три года на сигналах сокращения запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.10 Киева поднялась на $0,35 (0,51%) - до $69,17 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,51 (0,81%) - до $63,47 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на $1,04 (1,53%) - до $68,82 за баррель. Стоимость WTI увеличилась на $1,23 (1,99%) - до $62,96 за баррель. Обе марки завершили сессию на максимальных отметках с декабря 2014 года.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.

Если официальные статданные Минэнерго, которые будут обнародованы в 18:30 МСК в среду, совпадут с данными API, сокращение запасов станет максимальным для данного времени года с 1999 года. Тем не менее, аналитики ожидают менее существенного падения - на 3,75 млн баррелей.

«Поступили сигналы очередного значительного снижения запасов, и рынок верит, что они будут сокращаться довольно стабильными темпами, - говорит аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Позитивный тренд продолжается».

Цены на нефть во вторник выросли на ожидания восьмой недели подряд снижения запасов нефти в США.

Февральский фьючерс на нефть WTI вырос на $1,23, или на 2%, до $62,96 за баррель на NYMEX. Это наиболее высокий уровень закрытия с 9 декабря 2014 г.

Мартовский фьючерс на нефть Brent вырос на $1,04, или на 1,5% о $68,82 за баррель на ICE. Это также наиболее высокий уровень закрытия с декабря 2014 г.

За прошлую неделю цена WTI и Brent выросла на 1,7% и 1,1% соответственно. Факторами ралли были семинедельная серия снижения запасов нефти в США и опасения в отношении беспорядков в Иране. Сокращение числа активных буровых в США, данные о котором вышли в пятницу, привели к росту цен в понедельник.
Вышедший во вторник месячный доклад Администрации энергетической информации США (EIA) повысил прогноз цены WTI в 2018 г. до $55,33 за баррель, прогноз по цене Brent был повышен до $59,74.

В докладе EIA также прогнозируется рост объёма добычи в США в 2018 г. до 10,27 млн. баррелей в день, что выше на 2,6%, чем объем добычи в декабре. На 2019 г. прогнозируется объем добычи 10,85 млн. баррелей в день. Оба значения были бы рекордными цифрами добычи.

По прогнозу EIA, объем добычи стран ОПЕК в 2017 г. в среднем 32,5 млн. баррелей в день, что ниже на 200 000, чем в 2016 г. EIA ожидает, что в 2018 г. объем добычи вырастет на 200 000 баррелей в день, отчасти из-за ожиданий, что Ливия сохранит «относительно высокий уровень добычи».

США: Изменение запасов нефти на прошлой неделе по данным API.

Данные Американского института нефти (API):
запасы нефти -11,19 млн. баррелей;
запасы бензина +4,338 млн. барр.;
запасы дистиллятов +4,685 млн. барр.;
запасы нефти в терминале в Кушинге -2,516 млн. барр.

Цены на нефть остаются неподалеку от свежих многомесячных максимумов, куда их отправил отчет API по запасам, согласно которому объем сырой нефти в США за прошедшую неделю сократился на 11,18 млн. баррелей, при этом 2,516 млн. пришлось на хранилище Кушинг. Неприятными стали новости о росте запасов бензина и дистиллятов на 4,34 млн. и 4,69 млн. баррелей соответственно, но общее впечатление отчет оставил приятное.

Участники рынка пока предпочитают фокусироваться на хороших показателях спроса и устойчивом движении запасов к пятилетнему среднему значению и игнорируют тот факт, что достижение такового будет означать реализацию цели соглашения об ограничении добычи. Впрочем, это вполне можно объяснить - участники сделки ОПЕК+ дали понять, что выход из нее будет упорядоченным, а опасения относительно американской сланцевой отрасли не оправдались - восстановление активности здесь идет не столь бурно, как опасались некоторые эксперты, а активность хеджеров не помешала росту цен. Кроме того, рынок не без тревоги следить за развитием событий в Венесуэле, где, как ожидают многие эксперты, в этом году можно ожидать дальнейшего сокращении объема добычи нефти, качество которой на фоне нехватки финансовых ресурсов также падает. События последних месяцев также напомнили инвесторам, что проблемы с поставками остаются возможны в Нигерии и Ливии.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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