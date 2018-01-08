Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index станом на 10 січня.
Дивися повний текст Ахметов "підріс" на 46 позицій у рейтингу мільярдерів Bloomberg.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:11
Ахметов "підріс" на 46 позицій у рейтингу мільярдерів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ахметов "підріс" на 46 позицій у рейтингу мільярдерів Bloomberg.
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:11
У учителя получают по 100-150 долларов, доценты 250 долларов, профессора 350 долларов : вопрос куда пропали деньги?
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:26
Обидна за страну,слюшай! 24 россиянина богаче Рината Леонидовича,причем трое из них,прибравшие к рукам хозяйство Ахметова в ДНР, достигли состояния в 20 миллиардов долларов.Ладно там куча биллионеров в США,Китае,Индии,Франции,Швеции так еще и в Малайзии,Индонезии,Филлипинах,Сингапуре минимум по пять человек куда богаче Ахметова,даже самый богатый грузин в полтора раза больше имеет.Только Польша и Чехия не смогли взрастить миллиардеров круче.А нашего Президента по "статкам" 78 человек только в России официально богаче
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:30
А зачем нам такие учителя, доценты, профессора ? Если они настолько умны, то почему еще в Украине, а раз они не востребованы за рубежом и живут в Украине на 300 долл, то чему они могут научить - эти бездарности ? Только и могут, что взятки брать и дипломами торговать. Где результаты их научной деятельности ?
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 25 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|