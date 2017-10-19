Украина втратила статус експортера свинини

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«Если в 2015 году крупные товаропроизводители были ориентированы на экспорт, то есть украинская свинина продавалась и в Молдове, России, Крыму и других странах, то в 2016 году эти рынки ушли. Экспорт украинской свинины снизился в десять раз - Украина экспортировала всего 3 тыс тонн свинины. То есть крупные производители вынуждены продавать мясо на внутреннем рынке.
Украинская свинина теряет свои позиции на внешних рынках. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ЕБРР, за 5 месяцев 2016 г. ее экспорт упал в 19 раз. За границу продали только 1,2 тыс. т против 23 тыс. т. годом ранее, сообщает пресс-служба ФАО. ... Отмечается, что прежний основной рынок сбыта – Российская Федерация – для нас закрыт еще с 1 января 2016 г. Официальной причиной запрета на ввоз живых свиней, сырого мяса и любой готовой продукции из свинины стала африканская чума свиней (АЧС). Ее вспышки периодически фиксируют в разных регионах страны.
для непонятливых повторю "свинину мы никогда не экспортировали. это выдумки.(в смысле в заметных обьемах)"
Вы хотите написать что нынешние власти такие крутые чуваки что сделали Украину экспортером свинины и только беды и болезни последнего года подпортили этот тренд ? Видит Бог - я противник всяческой зрады , но я за обьективность. Небыло у Украины никогда статуса "экспортера свинины". Страна которая покупает 200 000 тонн и продает 5000 тонн - это не экспортер. Это импортер. Смиритесь с этим фактом. Производством свинины у нас никто полноценно не занимался. Займутся - станем экспортером. А пока - неочем и говорить.
yarg написав:Страна которая покупает 200 000 тонн и продает 5000 тонн
Оригинальное сравнение: 200 000 тонн 2012-го и 5000 тонн 2017-го.
По Грузии - в ссылке указана сумма ($4,2 млн), но не вес ("пара тысяч тонн"). Причем в эту сумму входят и живые свиньи ($1,6 млн), скорее всего, племенные, на разведение и улучшение собственного поголовья.
"свинину мы никогда не экспортировали. это выдумки.(в смысле в заметных обьемах)"