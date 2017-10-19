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Украина втратила статус
експортера свинини

Украина втратила статус експортера свинини
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:44

lapay
Невже так важно визнати свою помилку?

Вы передергиваете (вставляете сравнение с Данией), а я должен признавать "свою ошибку"? Логика, однако!

yarg:
Динамика экспорта мяса КРС и птицы в Украине за 2012 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн:

Экспорт мяса свинины, тыс. тонн

2012
20,2

2013
4,6

2014
9,4

5 мес. 2014
1,2

5 мес. 2015
11,1

Структура экспорта мяса из свинины по странам за 2013 – 5 мес. 2015 гг., в натуральном выражении, %
Зображення

https://inventure.com.ua/analytics/inve ... ny-or-2015
В 2015 году мы имели рекордный экспорт на территорию РФ: суммируя все каналы прохождения, это было около 50 тыс. тонн свинины и продуктов из нее.

https://rian.com.ua/analytics/20161218/1019754693.html
«Если в 2015 году крупные товаропроизводители были ориентированы на экспорт, то есть украинская свинина продавалась и в Молдове, России, Крыму и других странах, то в 2016 году эти рынки ушли. Экспорт украинской свинины снизился в десять раз - Украина экспортировала всего 3 тыс тонн свинины. То есть крупные производители вынуждены продавать мясо на внутреннем рынке.

http://agro.press/ru/article/rynok-svin ... -ekspertov
На экспорт свинины надежд мало, поскольку самообеспечение ЕС этим видом мяса на уровне 111%.

https://delo.ua/business/na-eksport-svi ... rt-289013/
Украинская свинина теряет свои позиции на внешних рынках. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ЕБРР, за 5 месяцев 2016 г. ее экспорт упал в 19 раз. За границу продали только 1,2 тыс. т против 23 тыс. т. годом ранее, сообщает пресс-служба ФАО.
...
Отмечается, что прежний основной рынок сбыта – Российская Федерация – для нас закрыт еще с 1 января 2016 г. Официальной причиной запрета на ввоз живых свиней, сырого мяса и любой готовой продукции из свинины стала африканская чума свиней (АЧС). Ее вспышки периодически фиксируют в разных регионах страны.
Зображення

https://latifundist.com/novosti/31971-e ... l-v-19-raz

Так был экспорт свинины или нет?
продать в грузию пару тысяч тонн - много ума не нужно

Покажите, где в экспорте свинины есть "Грузия"? Или вам об этом Саакашвили рассказал?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:50

  yanyura написав:Так был экспорт свинины или нет?


для непонятливых повторю
"свинину мы никогда не экспортировали. это выдумки.(в смысле в заметных обьемах)"

Вы хотите написать что нынешние власти такие крутые чуваки что сделали Украину экспортером свинины и только беды и болезни последнего года подпортили этот тренд ?
Видит Бог - я противник всяческой зрады , но я за обьективность.
Небыло у Украины никогда статуса "экспортера свинины".
Страна которая покупает 200 000 тонн и продает 5000 тонн - это не экспортер. Это импортер. Смиритесь с этим фактом.
Производством свинины у нас никто полноценно не занимался. Займутся - станем экспортером. А пока - неочем и говорить.


п.с. по поводу Грузии - информация вот отсюда.
https://ubr.ua/market/agricultural-mark ... ny-3846372
"Грузия стала главным импортером украинской свинины "
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:10

В РФ, увы, переизбыток своей свинины - лопатка/грудинка 168 руб/кг, окорок - 230, рулька - 130.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:13

Re: Украина втратила статус експортера свинини

  yarg написав:Страна которая покупает 200 000 тонн и продает 5000 тонн

Оригинальное сравнение: 200 000 тонн 2012-го и 5000 тонн 2017-го.

По Грузии - в ссылке указана сумма ($4,2 млн), но не вес ("пара тысяч тонн"). Причем в эту сумму входят и живые свиньи ($1,6 млн), скорее всего, племенные, на разведение и улучшение собственного поголовья.

"свинину мы никогда не экспортировали. это выдумки.(в смысле в заметных обьемах)"

Да-да, все врут, в т.ч. ФАО и ЕБРР :mrgreen:
yanyura
 
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  #<12
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