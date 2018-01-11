Итоги: Прогнозы 11.01.18

Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.
Высказывания Булларда (ФРС).
Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.
Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.
Возможна коррекция пары евро-доллар – SocGen.
Возможна коррекция пары евро-доллар - SocGen Аналитики Societe Generale рассматривают пару евро-доллар и отмечают модель коррекции пары евро-доллар после недавнего ценовой динамики китайского юаня.
«Когда китайские власти в сентябре прошлого года заявили, что «достаточно» и они не хотят видеть дальнейшее усиление юаня, в следующие недели наблюдался значительный рост доходности казначейских бумаг США, коррекция ралли EUR / USD и широкое усиление доллара. Политика Китая имеет большее значение для глобальных рынков, чем раньше, и китайские меры, как правило, решаются быстрее, чем в США или Европе. Примечательно, что по бумагам США по-прежнему растет после незначительных мягких данных о занятости в пятницу, а расширение синхронного движения вверх доходности и доллара будет аналогичен тому, что мы видели в сентябре - октябре», - утверждают в SocGen.
Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.
В Bank of America Merrill Lynch рассматривают перспективы доллара США и поддерживают свой бычий настрой по доллару США на первую половину года.
«В целом, наши прогнозы по доллару США ожидают значительного роста в ближайшем будущем, включая сюда и прогноз по паре евро-доллар на уровне $1,10 в конце I квартала. Но то, что эти прогнозы представляют в целом, - это наши более широкие ожидания от потоков корпоративной репатриации долларов США, поскольку они возвращают прибыль из-за рубежа, подобно тому, что мы видели во время Закона об инвестициях в Родину еще в 2005 году. Мы ожидаем, что репатриация создаст позитивный для доллара поток, а также для компаний, которые вернут деньги достаточно быстро, чтобы воспользоваться более высокими процентными ставками в США», - утверждают в BofAML.
Высказывания Булларда (ФРС).
- Экономика США ниже уровня, где она могла бы быть в номинальном исчислении, если бы ФРС достигла цели по инфляции в последние годы.
- Сдвиг от цели по текущей инфляции к таргетированию уровня потребует много планирования, но может быть рассмотрен как более оптимальный подход при некоторых моделях.
- Без формального изменения подхода, руководители денежной политики могут склоняться к тому, чтобы дать инфляции быль выше цели в порядке компенсации предыдущих недостатков.
- Цели ФРС по инфляции не делает ничего при недостижении.
- Недостижение ФРС цели по инфляции начинает выглядеть устойчивым.
- Экономика США выглядит очень хорошо в 2018 г.
- Не видит большого шанса рецессии в США.
Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.
- сокращение планов Китая по покупке долга (США) вероятно, не нарушит план ФРС по постепенному сокращению объема владения облигациями;
- он добавил, что сложно предсказать, как будет развиваться китайская тема, учитывая рекордную ликвидность в мире;
- ожидает три повышения процентной ставки в США в 2018 г. как базовый сценарий;
- многое сейчас укрепляет экономику США, поэтому есть риск того, что рост сильнее, чем ожидалось;
- видит сильный попутный ветер для роста, более жесткий рынок труда;
- предпочёл бы не играть в догонялки с политикой США;
- ожидает, что сокращение налогов в США увеличит ВВП в краткосрочной перспективе, но увеличение сойдет на нет при возвращении экономики к тренду роста в течение следующих нескольких лет.
Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.
- ожидается некоторое увеличение наклона кривой доходности при сильной экономике;
- пауза в повышениях процентной ставки до середины года — умеренное предложение;
- ожидает, что сокращение налогов увеличит рост ВВП на 0,5% в этом году и в общей сложности на 0,8% за два года;
- ожидает небольшого ускорения в долгосрочной перспективе от сокращения налогов, ожидает долгосрочный рост ВВП 1,75%;
- не видел данных по планам покупки казначейских облигаций Китаем, не имеет сильного мнения.
Очередная несогласованность украинских финансовых властей, допустивших резкое расширение гривневой ликвидности на фоне очевидного дефицита валюты на межбанке, привела к пролонгации динамичной девальвации нашей нацвалюты, несмотря на долларовые интервенции регулятора.
Похоже, подобное головотяпство становится нехорошей традицией, которая в конечном счете, может привести к тому, что наряду с падением доверия населения к казенным финансовым институтам, отечественным горе-руководителям перестанут давать взаймы и зарубежные кредиторы.
Не исключено, что определенную ответственность за происходящее на межбанке несет и текущее «временное» руководство Нацбанка.
Так или иначе, базовые причины для пролонгации «зеленого» ралли на валютном межбанке остаются прежние: рост гривневого ресурса в комплекте с нехваткой предложения СКВ.
Добавим, что ощутимую поддержку «зеленые быки» валютного межбанка получили от наличного рынка, где «американец» также вырос в цене, отвечая «наличке» подобным образом.
У нас нет оснований менять свой предыдущий прогноз, сулящий сохранение текущей обстановки на валютном межбанке до начала III декады месяца, когда появится шанс терминации текущего подорожания доллара в обеих ветвях валютного рынка страны с вероятной коррекцией цен безналичного «американца» после 22 января, вослед за которой немного вниз может пойти и наличный доллар.
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