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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 11 січ, 2018 13:21 Итоги: Прогнозы 11.01.18



Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.



Высказывания Булларда (ФРС).



Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.



Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.





Возможна коррекция пары евро-доллар – SocGen.



Возможна коррекция пары евро-доллар - SocGen Аналитики Societe Generale рассматривают пару евро-доллар и отмечают модель коррекции пары евро-доллар после недавнего ценовой динамики китайского юаня.



«Когда китайские власти в сентябре прошлого года заявили, что «достаточно» и они не хотят видеть дальнейшее усиление юаня, в следующие недели наблюдался значительный рост доходности казначейских бумаг США, коррекция ралли EUR / USD и широкое усиление доллара. Политика Китая имеет большее значение для глобальных рынков, чем раньше, и китайские меры, как правило, решаются быстрее, чем в США или Европе. Примечательно, что по бумагам США по-прежнему растет после незначительных мягких данных о занятости в пятницу, а расширение синхронного движения вверх доходности и доллара будет аналогичен тому, что мы видели в сентябре - октябре», - утверждают в SocGen.



Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.



В Bank of America Merrill Lynch рассматривают перспективы доллара США и поддерживают свой бычий настрой по доллару США на первую половину года.



«В целом, наши прогнозы по доллару США ожидают значительного роста в ближайшем будущем, включая сюда и прогноз по паре евро-доллар на уровне $1,10 в конце I квартала. Но то, что эти прогнозы представляют в целом, - это наши более широкие ожидания от потоков корпоративной репатриации долларов США, поскольку они возвращают прибыль из-за рубежа, подобно тому, что мы видели во время Закона об инвестициях в Родину еще в 2005 году. Мы ожидаем, что репатриация создаст позитивный для доллара поток, а также для компаний, которые вернут деньги достаточно быстро, чтобы воспользоваться более высокими процентными ставками в США», - утверждают в BofAML.



Высказывания Булларда (ФРС).



- Экономика США ниже уровня, где она могла бы быть в номинальном исчислении, если бы ФРС достигла цели по инфляции в последние годы.

- Сдвиг от цели по текущей инфляции к таргетированию уровня потребует много планирования, но может быть рассмотрен как более оптимальный подход при некоторых моделях.

- Без формального изменения подхода, руководители денежной политики могут склоняться к тому, чтобы дать инфляции быль выше цели в порядке компенсации предыдущих недостатков.

- Цели ФРС по инфляции не делает ничего при недостижении.

- Недостижение ФРС цели по инфляции начинает выглядеть устойчивым.

- Экономика США выглядит очень хорошо в 2018 г.

- Не видит большого шанса рецессии в США.



Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.



- сокращение планов Китая по покупке долга (США) вероятно, не нарушит план ФРС по постепенному сокращению объема владения облигациями;

- он добавил, что сложно предсказать, как будет развиваться китайская тема, учитывая рекордную ликвидность в мире;

- ожидает три повышения процентной ставки в США в 2018 г. как базовый сценарий;

- многое сейчас укрепляет экономику США, поэтому есть риск того, что рост сильнее, чем ожидалось;

- видит сильный попутный ветер для роста, более жесткий рынок труда;

- предпочёл бы не играть в догонялки с политикой США;

- ожидает, что сокращение налогов в США увеличит ВВП в краткосрочной перспективе, но увеличение сойдет на нет при возвращении экономики к тренду роста в течение следующих нескольких лет.



Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.



- ожидается некоторое увеличение наклона кривой доходности при сильной экономике;

- пауза в повышениях процентной ставки до середины года — умеренное предложение;

- ожидает, что сокращение налогов увеличит рост ВВП на 0,5% в этом году и в общей сложности на 0,8% за два года;

- ожидает небольшого ускорения в долгосрочной перспективе от сокращения налогов, ожидает долгосрочный рост ВВП 1,75%;

- не видел данных по планам покупки казначейских облигаций Китаем, не имеет сильного мнения.



Очередная несогласованность украинских финансовых властей, допустивших резкое расширение гривневой ликвидности на фоне очевидного дефицита валюты на межбанке, привела к пролонгации динамичной девальвации нашей нацвалюты, несмотря на долларовые интервенции регулятора.



Похоже, подобное головотяпство становится нехорошей традицией, которая в конечном счете, может привести к тому, что наряду с падением доверия населения к казенным финансовым институтам, отечественным горе-руководителям перестанут давать взаймы и зарубежные кредиторы.



Не исключено, что определенную ответственность за происходящее на межбанке несет и текущее «временное» руководство Нацбанка.



Так или иначе, базовые причины для пролонгации «зеленого» ралли на валютном межбанке остаются прежние: рост гривневого ресурса в комплекте с нехваткой предложения СКВ.



Добавим, что ощутимую поддержку «зеленые быки» валютного межбанка получили от наличного рынка, где «американец» также вырос в цене, отвечая «наличке» подобным образом.



У нас нет оснований менять свой предыдущий прогноз, сулящий сохранение текущей обстановки на валютном межбанке до начала III декады месяца, когда появится шанс терминации текущего подорожания доллара в обеих ветвях валютного рынка страны с вероятной коррекцией цен безналичного «американца» после 22 января, вослед за которой немного вниз может пойти и наличный доллар.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





http://www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Возможна коррекция пары евро-доллар – SocGen.Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.Высказывания Булларда (ФРС).Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.Возможна коррекция пары евро-доллар – SocGen.Возможна коррекция пары евро-доллар - SocGen Аналитики Societe Generale рассматривают пару евро-доллар и отмечают модель коррекции пары евро-доллар после недавнего ценовой динамики китайского юаня.«Когда китайские власти в сентябре прошлого года заявили, что «достаточно» и они не хотят видеть дальнейшее усиление юаня, в следующие недели наблюдался значительный рост доходности казначейских бумаг США, коррекция ралли EUR / USD и широкое усиление доллара. Политика Китая имеет большее значение для глобальных рынков, чем раньше, и китайские меры, как правило, решаются быстрее, чем в США или Европе. Примечательно, что по бумагам США по-прежнему растет после незначительных мягких данных о занятости в пятницу, а расширение синхронного движения вверх доходности и доллара будет аналогичен тому, что мы видели в сентябре - октябре», - утверждают в SocGen.Ждем роста доллара США в ближайшей перспективе – BofAML.В Bank of America Merrill Lynch рассматривают перспективы доллара США и поддерживают свой бычий настрой по доллару США на первую половину года.«В целом, наши прогнозы по доллару США ожидают значительного роста в ближайшем будущем, включая сюда и прогноз по паре евро-доллар на уровне $1,10 в конце I квартала. Но то, что эти прогнозы представляют в целом, - это наши более широкие ожидания от потоков корпоративной репатриации долларов США, поскольку они возвращают прибыль из-за рубежа, подобно тому, что мы видели во время Закона об инвестициях в Родину еще в 2005 году. Мы ожидаем, что репатриация создаст позитивный для доллара поток, а также для компаний, которые вернут деньги достаточно быстро, чтобы воспользоваться более высокими процентными ставками в США», - утверждают в BofAML.Высказывания Булларда (ФРС).- Экономика США ниже уровня, где она могла бы быть в номинальном исчислении, если бы ФРС достигла цели по инфляции в последние годы.- Сдвиг от цели по текущей инфляции к таргетированию уровня потребует много планирования, но может быть рассмотрен как более оптимальный подход при некоторых моделях.- Без формального изменения подхода, руководители денежной политики могут склоняться к тому, чтобы дать инфляции быль выше цели в порядке компенсации предыдущих недостатков.- Цели ФРС по инфляции не делает ничего при недостижении.- Недостижение ФРС цели по инфляции начинает выглядеть устойчивым.- Экономика США выглядит очень хорошо в 2018 г.- Не видит большого шанса рецессии в США.Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.- сокращение планов Китая по покупке долга (США) вероятно, не нарушит план ФРС по постепенному сокращению объема владения облигациями;- он добавил, что сложно предсказать, как будет развиваться китайская тема, учитывая рекордную ликвидность в мире;- ожидает три повышения процентной ставки в США в 2018 г. как базовый сценарий;- многое сейчас укрепляет экономику США, поэтому есть риск того, что рост сильнее, чем ожидалось;- видит сильный попутный ветер для роста, более жесткий рынок труда;- предпочёл бы не играть в догонялки с политикой США;- ожидает, что сокращение налогов в США увеличит ВВП в краткосрочной перспективе, но увеличение сойдет на нет при возвращении экономики к тренду роста в течение следующих нескольких лет.Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.- ожидается некоторое увеличение наклона кривой доходности при сильной экономике;- пауза в повышениях процентной ставки до середины года — умеренное предложение;- ожидает, что сокращение налогов увеличит рост ВВП на 0,5% в этом году и в общей сложности на 0,8% за два года;- ожидает небольшого ускорения в долгосрочной перспективе от сокращения налогов, ожидает долгосрочный рост ВВП 1,75%;- не видел данных по планам покупки казначейских облигаций Китаем, не имеет сильного мнения.Очередная несогласованность украинских финансовых властей, допустивших резкое расширение гривневой ликвидности на фоне очевидного дефицита валюты на межбанке, привела к пролонгации динамичной девальвации нашей нацвалюты, несмотря на долларовые интервенции регулятора.Похоже, подобное головотяпство становится нехорошей традицией, которая в конечном счете, может привести к тому, что наряду с падением доверия населения к казенным финансовым институтам, отечественным горе-руководителям перестанут давать взаймы и зарубежные кредиторы.Не исключено, что определенную ответственность за происходящее на межбанке несет и текущее «временное» руководство Нацбанка.Так или иначе, базовые причины для пролонгации «зеленого» ралли на валютном межбанке остаются прежние: рост гривневого ресурса в комплекте с нехваткой предложения СКВ.Добавим, что ощутимую поддержку «зеленые быки» валютного межбанка получили от наличного рынка, где «американец» также вырос в цене, отвечая «наличке» подобным образом.У нас нет оснований менять свой предыдущий прогноз, сулящий сохранение текущей обстановки на валютном межбанке до начала III декады месяца, когда появится шанс терминации текущего подорожания доллара в обеих ветвях валютного рынка страны с вероятной коррекцией цен безналичного «американца» после 22 января, вослед за которой немного вниз может пойти и наличный доллар.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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