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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 11 січ, 2018 13:28 Итоги: Валюта 11.01.18



По состоянию на 08.02 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,7, или на 0,13%, до $1317,6 за унцию.



В среду показатель достиг максимальной отметки с середины сентября прошлого года в $1328,6 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,12%, до $17,01 за унцию.



В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем покупки государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США.



В результате курс доллара стал снижаться, а стоимость золота поднялась до максимума с сентября. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Теперь трейдеры ожидают важную статистику по инфляции в США, которая будет опубликована в пятницу министерством труда страны. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.



Курс доллара к мировым валютам перешел к росту после того, как власти Китая опровергли сообщения СМИ о планах сократить выкуп казначейских облигаций США.



По состоянию на 8.12 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,1950 за евро против $1,1947 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене рос до ¥111,78 за доллар со ¥111,44 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,41 пункта.



Государственное управление по валютному контролю КНР в четверг назвало недостоверными новости в СМИ о планах Китая сократить объем выкупа гособлигаций США. По мнению ведомства, в сообщении был процитирован недостоверный источник, или, возможно, новость была ложной.



В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов. Китай является одним из ключевых держателей долга США. На этом фоне курс доллара снизился к мировым валютам, также упали основные фондовые индексы США и АТР.



Аналитики отмечают, что опровержение сообщения Китаем оказало несущественную поддержку американской валюте. «Это должно было стать хорошей новостью для доллара, но он по-прежнему торгуется очень слабо», - таково мнение валютного стратега Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата.

«Рынок, похоже, просто искал повод для продажи доллара на этой неделе», - заключает эксперт.



Цены на золото закрылись с ростом в среду, показав в ходе торгов почти 4-месячный внутридневной максимум, поскольку доллар США ослабел против основных конкурентов.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото выросло на $5,60, или 0,4%, до $1 1919,30 за унцию после того, как достигло максимума в $1 328,60 - самого высокого внутридневного уровня с 15 сентября.

Этот рост следует за двумя сессиями снижений.



Индекс доллара США снизился на 0,3%.



«Многие инвесторы считают, что фондовый рынок сильно переоценен, и что получение части прибыли может быть стратегическим шагом», - сказал Майкл Косарес из USAGOLD. Учитывая, что золото «имеет сильный потенциал роста и ограниченный риск снижения».

Золото также выросло, так как доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла на 3,1 базисных пункта до 2,59%.



Мартовский палладий упал на 1,9%, до $1,077,40 за унцию.



Платина с поставкой в апреле выросла на 0,7% до $978,80 за унцию.



Между тем, мартовское серебро выросло на 0,2% до $17,035 за унцию.



Американский доллар в среду ослабел против своих основных конкурентов после неподтвержденного сообщения о том, что Китай рассматривает возможность замедления или прекращения закупок казначейских облигаций США.

В то время как индекс доллара снижался, доллар вырос по отношению к канадскому доллару и мексиканскому песо после сообщения о том, что Канада все больше убеждается, что США объявят о выходе из Североамериканской ассоциации свободной торговли.



Индекс доллара США потерял 0,2% до 92,319 пунктов, поднявшись с сессионных минимумов, которые привели его на самый слабый уровень с сентября.

вырос против канадского доллара и мексиканского песо, прежде чем несколько откатиться назад. Доллар США торговался на уровне C$1,2546 по сравнению с C$1.2464 и 19,3222 песо по сравнению с 19,3416 во вторник вечером в Нью-Йорке.

Доллар упал против японской иены до ¥113,30 по сравнению со ¥112,61 во вторник.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 11 января повысился на 12,23 коп. и составил 56,9957 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 0,01 коп., на торгах среды понизился на 12,56 коп., оказавшись на уровне 28,3288 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 10 января с уровней предыдущего закрытия 28,24/28,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.10, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,27/28,31, а спустя 42 минуты СКВ оказалась уже на уровне 28,33/28,35 UAH/USD, вызвав появление на рынке регулятора, инициировавшего продажу доллара уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Цена интервенции - 28,33 UAH/USD.



Появление регулятора, к которому подключились своими продажами экспортеры, вызвало коррекцию курса «американца», оказавшегося по состоянию на 11.10 на отметке 28,325/28,335 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Коррекция долларовых цен была продолжена, и к 11.30 СКВ уже находилась на уровне 28,30/28,32 UAH/USD, который не покидала до 12.55, совершив предфинишный подскок на завершении реальной части «зеленой» сессии: 28,32/28,34 UAH/USD.

После 13.00 нечастые покупки подняли цену «американца» вначале до 28,33/28,36 UAH/USD, где доллар пребывал до 15.30, сделав еще полшага вверх в указанное время: 28,335/28,360 UAH/USD.

Здесь доллар оставался до 16.30, снова немного прибавив в этот час: 28,34/28,36 UAH/USD.



На цифре 28,34/28,36 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 10 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3288 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,93% с 28,0672 UAH/USD до 28,3288 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,25% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 января, заметно прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, выросла гривневая ликвидность.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



В-четвертых, наверняка сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара начался уже после обеда вторника.



Как мы указывали выше, на рынке безналичной гривни произошла смена настроения, гривневая ликвидность расширилась, о чем дали понять выросшие с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Судя по всему, финансовое руководство страны возобновило субвенции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 января едва заметно, на $7,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ.



Во-вторых, нынче второй после рождественских каникул торговый день, «обязывающий» возвращаться к привычному ритму работы.



В-третьих, своим участием в торгах межбанка регулятор внес посильную лепту в скромный рост общей ликвидности.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 09 января, в среду, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $162,5 млн. к отметке $160,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $120,0 млн. к $127,5 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 10 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. В течение среды дилеры-«неформалы» вышеперечисленных городов принимали участие в гонке с настроениями «бычьего» рынка, пытаясь его опередить, обеспечив себе ситуативное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, сулило рост оборотов.



Кроме валютчиков Днепра, которые к вечеру среды таки добились сбалансированного рынка ценой изрядного подорожания доллара и евро, остальные дилеры были вынуждены констатировать сохранение на финише сессии доминирования клиентского спроса.



Интересно отметить, что за исключением Киева и Днепра, дилеры рынков которых похвалились ростом ликвидности, остальные представители «налички» доложили о сохранении оборотов на уровне предыдущей сессии. То есть, обороты оставляли желать лучшего.



Думается, значительная часть «вины» за внутридневной рост цен наличных «американца» и евро лежит на «зеленом» ралли валютного межбанка. Кроме того, со слов дилеров-неформалов, сказывался дефицит клиентского предложения СКВ. В этом есть календарная логика: полоса праздников завершилась, гривневые расходы населения упали, сдавать ради нацвалюты доллар перестали.



Снова нелишне напомнить, что «первым начал» расти наличный доллар, причем основой причиной инициации здешнего ралли вечером во вторник стало появление на рынке толики «свежей гривни», напрочь исключившее клиентский «принос» при сохранении спроса на СКВ на прежнем уровне.



Мы считаем, что начавшийся раньше рост курса наличного доллара мог стать «детонатором» аналогичного тренда на рынке «зеленого» безнала.



Возвращаясь к нюансам внутридневного подорожания наличного «американца» и связи этого с итоговыми дисбалансами, укажем, что столичные, запорожские и прочие валютчики, очевидно «постеснялись» более радикально поднимать действующие цены, за что и поплатились балансом.



В течение среды позиция «спрос» наличного доллара выросла на 10,0-23,0 коп., (лидеров в росте были харьковские валютчики), офера прибавили 9,0-28,0 коп. (снова впереди были харьковчане).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «американца» выросли на 16,0-23,0 коп. (лидировал рынок первой столицы), позиция «предложение» поднялась на 19,0-30,0 коп.(снова в лидерах Харьков).



Итак, наличный рынок в течение среды констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в парах доллар-гривня и евро-гривня, вызванное аналогичными настроениями на валютном межбанке, а также коварством финансистов Поднебесной, анонсировавших уменьшение объема покупок облигаций, спровоцировав падение курса доллара относительно евро на мировом форексе.



Впрочем, по порядку.



Торги 10 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,40-44/28,50-52 UAH/USD, евро - 33,90/34,15 UAH/EUR, рубль – 0,475/0,495 UAH/RUB.



На протяжении первой половины среды в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях незначительного преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное «ситуативное» равновесие покупок и продаж.

В дальнейшем дилеры «неформальной» розницы Днепра продолжили эти мероприятия, добившись ценой заметного роста котировок итогового равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Последнее в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 10 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 10,0-14,0 коп., позиция «предложение» выросла на 7,0-9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 09 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 17,0-21,0 коп., по предложению прибавил 17,0-19,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,40-44/28,50-52 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 10-го работали пару доллар-гривня в условиях некоторого преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, однако в дальнейшем он спорадически нарушался агрессивными покупками клиентов, вызывая «ответы» в виде роста действующих цен.



В конечном счете по итогам дня желаемое равновесие было сохранено, обеспечив рост итоговой ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 10,0-14,0 коп., позиция «предложение» выросла на 7,0-9,0 коп.



По сравнению с закрытием 09 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 17,0-21,0 коп., предложение прибавило 17,0-19,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 января уровнями 33,90/34,15 UAH/EUR, констатировав в течение среды двадцатикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 35,0 коп., офера стали выше на 30,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 10 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая перманентно росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем после 12.30 в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не очень готова.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое «коварство» китайских финансистов, вызвавших ситуативное, хотя и весьма значительное повышение пары евро-доллар «в миру».



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1928 к отметке $1,1980 констатировав внутридневное его повышение на «заметные» 52 пункта.



Думаю, наши валютчики учли пребывание пары евро-доллар около 14.00 Киева на отметке $1,2010, не забывая при этом о внутридневном ралли наличной пары доллар-гривня, «с запасом» повысив обе позиции наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1935, пара евро-доллар до 12.30 не покидала рамки достаточно широкого диапазона $1,1925-1,1950, одномоментно взлетев в указанный час до $1,2010, где пребывала до 14.45, инициировав с указанного часа вначале неспешную, а после 17.00 Киева более динамичную коррекцию, затянувшуюся до 19.00 Киева, с этого часа, прекратив в основном динамику, пара евро-доллар консолидировалась в диапазоне $1,1955-1,1967, который не покидала до 20.30 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Однако, прежде нам необходимо сделать одно уточнение: около 12.30 Киева не евро взлетел в цене, а доллар провалился. Об этом, в частности, свидетельствует падение индекса доллара USDX с уровня 92,60 к отметке 91,85 пунктов.



Курс доллара усилил снижение в ходе торгов в среду на фоне повышения доходности гособлигаций США из-за сообщений о том, что китайские власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки US Treasuries.



Сигналы из Пекина свидетельствуют о том, что Китай, располагающий самыми значительными валютными резервами в мире, готов увеличить вложения в другие валюты. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась выше 2,59%.



Долпар падает после заявлений Китая о планах замедлить или прекратить полностью покупки казначейских облигаций США. Американские ценные бумаги теряют свою привлекательность по сравнению с другими активами. Кроме того, в качестве возможной причины подобной инициативы в отношении долга США могли стать трения двух стран в сфере внешней торговли. Китай показывает, что он стремится сокращать долю долларовых активов в составе валютных резервов, это негативно для доллара США.



Пара евро-доллар выросла 80 пунктов и достигла области психологической отметки на $1,20.



10 января макроэкономический календарь не может предложить больше ничего интересного, поэтому ключевым драйвером динамики пары в среду будет ценовое движение «американца». Уровни поддержки главной валютной пары отмечены в районе $1,1970, $1,1900 и $1,1875.



Евро к 14.45 Киева вырос до $1,2007 с $1,1937 на закрытие прошлой сессии.

Кроме того, участники рынка ждут данных о ценах производителей в США, которые будут обнародованы в четверг.



Иена продолжает активно укрепляться после объявленного накануне решения Банка Японии сократить объем покупки наиболее долгосрочных гособлигаций.



Курс евро к этому времени снизился до ¥133,75 со ¥134,47 в предыдущий день.



Курс доллара опустился до ¥111,39 против ¥112,65 во вторник.



Банк Японии во вторник сократил объемы покупки гособлигаций с погашением более чем через 25 лет на ¥10 млрд. - до ¥80 млрд. Кроме того, впервые с декабря 2016 года уменьшен выкуп бондов с остаточными сроками обращения от 10 до 25 лет - на ¥10 млрд., до ¥190 млрд.



Доходность 10-летних госбондов Японии в среду выросла до максимального уровня с конца октября.



Между тем шведская крона дорожает, поскольку инвесторы увидели в протоколе декабрьского заседания Риксбанка (ЦБ Швеции) сигналы о возможности повышения процентных ставок с середины 2018 года. Таким образом, Риксбанк может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики раньше Евроцентробанка. Крона поднялась на 0,7% к доллару и фунту и на 0,2% к евро.



Фунт стерлингов дешевеет к большинству валют, в том числе на 0,6% к евро и на 1,2% к иене, после публикации макроэкономических данных: промышленное производство Великобритании продемонстрировало уверенный рост в ноябре, превысив ожидания рынка, но торговый дефицит увеличился больше прогнозов, до максимума с июня.



Доллар ситуативно распродавался по всем фронтам после комментариев китайских официальных лиц о необходимости рассмотреть возможность прекращения покупок гособлигаций США. Рекомендуется или замедлить, или приостановить покупки казначейских облигаций США. Несмотря на то, что эта новость вряд ли вызовет кратковременные провалы «американца», она намекает на большую диверсификацию валютных резервов Китая и желание уйти от доллара США (евро, по-видимому, является разумной альтернативой, среди прочих). Это не случайно, и тот факт, что Эммануэль Макрон (Airbus поставит стране свыше 180 самолетов, сообщил президента Франции Эммануэль Макрон, а общая сумма сделки может достичь $18,2 миллиарда) был в Китае на этой неделе, не является совпадением.



Пара евро-доллар поднялась на этой новости. Эта реакция коленного рефлекса может быть правильной и долгосрочной игрой. Ранее доллар пострадал от ослабления покупок облигаций Банком Японии, что подняло доходность японских бондов и спровоцировало рост иены. Пара доллар-иена опустилась ниже 200-дневного скользящего среднего значения до минимума сессии и теперь, похоже, нацеливается на уровень поддержки на ¥110,84.



Меж тем, после первоначального завоевания «высоты» $1,2010 пара евро-доллар все-таки растеряла свой энтузиазм. И хотя вначале она никак не могла определиться с текущим направлением, то после 17.00 Киева пара ускоряет свое падение. Продвигаясь вниз, пара евро-доллар опустилась ниже отметки $1,1960.



Этот уровень был «звездным часом» для пары в конце ноября и затем превратился в линию поддержки. После потери еще одного уровня поддержки пара может продолжить снижение? Следующий уровень поддержки расположен на отметке $1,1910 – это еще один не столь давний уровень сопротивления, который сдерживал пару на ее пути вверх.



Более низкие уровни поддержки - $1,1860, далее $1,1810. Нынешний минимальный уровень пока что равен $1,1932. Но продолжит ли пара падение?



Как мы уточнили выше, сейчас основной драйвер» пары - не евро, а доллар.



Для доллара конец 2017 года был неудачным, и этот тренд сохранился в начале 2018 года. Но через несколько дней ситуация обернулась в пользу доллара. Почему? Новые данные смешанные, а политическая ситуация остается беспорядочной, но доходность американских облигаций растет, и это привлекает финансовые потоки в США.



Кроме того, мы наблюдаем весьма типичную коррекцию после большого падения. Сегодняшний календарь не слишком заполнен: отчет по рабочим местам JOLTS – единственное заметное событие. Но действительно важный релиз ожидается в пятницу: отчет по инфляции в США. Если мы увидим, что годовой базовый индекс инфляции вновь «тормозит» на уровне 1,7%, то укрепление доллара может остановиться. А что насчет евро? В четверг ожидается публикация протокола совещания Евроцентробанка, но ЕЦБ вряд ли станет «раскачивать лодку».



Итак, в среду планетарные рынки потрясло событие, которое можно назвать форс-мажорным. Агентство Bloomberg около 12.30 Киева со ссылкой на неназванное высокопоставленное лицо сообщило, что китайские чиновники, проводящие ревизию валютных активов КНР, рекомендовали замедлить или прекратить покупку казначейских облигаций США. Рынок госдолга США, по их мнению, становится менее привлекательным в сравнении с другими активами, а напряженность в вопросах торговли с США может стать одной из причин для сокращения или приостановки покупок.



По сообщению Bloomberg, государственное валютное управление КНР не дало оперативного ответа на запрос о комментарии. Новость спровоцировала резкую и широкую распродажу доллара по всем типам активов, в частности, пара евро-доллар подскочила с $1,1930 до $1,2010 в течение получаса.



Здесь нельзя не отметить, что момент для такого удара со стороны Китая по рынку облигаций США выбран как нельзя более удачно – ведь очевидно, что налоговая реформа Трампа увеличит дефицит бюджета США и тем самым необходимость заимствований в госдолг. Как мы помним, в I кв. Казначейство США собиралось привлечь в госдолг $512 млрд.



Кроме того, в связи с тем, что ФРС сокращает баланс, Казначейству США вместо ФРС нужны новые покупатели. И если еще и Китай перестанет наращивать свой портфель американских облигаций, то кто же будет тогда финансировать все более возрастающие аппетиты Казначейства США?



С другой стороны, надо понимать, что США дают Китаю наслаждаться большим положительным сальдо внешней торговли с собой именно потому, что Китай вкладывает валютную выручку в американские облигации. Мы уже не раз слышали резкие высказывания Трампа по поводу того, что его не удовлетворяет положение дел в торговле с Китаем, что же последует теперь?



В ответ на сокращение покупок Treasuries, Казначейство США, к примеру, могут признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом, и тогда разразится настоящая торговая война.



Однако думается, опасения последствий произошедшего наверняка преувеличены.



Во-первых, потому, что у Поднебесной нет альтернативы: куда еще вкладывать КНР свои «экспортные» доллары, как не в американские бумаги. В европейские бумаги с отрицательной доходностью? Очень сомнительно.

Думаю, наоборот, сейчас вложения в американские «длинные» облигации наиболее перспективны – процентная ставка высока, плюс доллар на минимумах и может сильно вырасти (короткие бумаги, естественно, будут падать в цене из-за дальнейшего повышения ставки ФРС).



Во-вторых, несмотря на низкие доходности, европейские суверенные риски представляются нам значительно более высокими, чем американские. Здесь и политические риски в Европе, и проблемы в банковском секторе Континента, и проблема собственно размера госдолга, чего стоит только итальянский долг, превышающий 132% ВВП.



Поэтому мы не видим причин, по которым Китаю выгодно значительно менять свою политику в отношении покупок американских активов.



В-третьих, непонятно, насколько актуальна эта новость, выданная агентством Bloomberg. Ведь нет официальной информации о том, что государственное валютное управление КНР в самом деле будет менять политику. Налицо можно говорить лишь про утечку информации от некоего анонимного источника, рассчитанного на широкую публику. Эта утечка могла произойти вчера, а могла произойти завтра.



Bloomberg – солидное агентство, и мы не подвергаем новость сомнению, просто вполне может быть, что она попросту уже устарела, и вышла «в свет», когда США и Китай уже пришли к какому-то консенсусу.



Наконец, нельзя исключать нечистоплотную игру или манипуляции на мировом валютном рынке, дав одномоментно заработать копеечку близким к автору вброса инвесторам.



Так что никакой катастрофы для доллара мы в произошедшем не видим, и полагаем, что доллар все равно вернется к тренду на рост. Другое дело, что локально укрепление доллара во многом поставлено под сомнение, и пара евро-доллар может еще раз сходить к максимумам, этого исключать нельзя.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,90/34,15 UAH/EUR, констатировав при этом двадцатикопеечное повышение бидов на фоне десятикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 10 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,475/0,495 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 35,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 30,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 января по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.



Отдохнув 09 января в «боковике», отечественный валютный межбанк во вторник снова открыл шлюз для «зеленых быков», поднявших средневзвешенный курс «американца» на фоне сохранившегося низколиквидным рынка. Последнее, думаю, способствовало заметному даже в нынешних условиях подорожанию безналичного «американца».



На стороне «зеленых быков» валютного межбанка также был рост гривневой ликвидности, который, представляется, на себе первыми ощутили дилеры наличного рынка вечером во вторник. Не исключено, что вторничный итоговый рост наличного доллара также посредством «обратной связи» способствовал нынешнему подорожанию «зеленого» безнала.



Вне всякого сомнения, рост долларовых цен на валютном межбанке приветствовался немногочисленными пока экспортерами, предельно аккуратно продававшими обязательную часть экспортной выручки в период с 10.52 до 12.20 Киева, лишь очень незначительно просадив действующие цены безналичного «американца» при содействии продаж СКВ регулятором по запросу наилучшего курса. Проданных НБУ $4,0 млн. было явно недостаточно для остановки «зеленого» ралли и перелома тренда.



В свою очередь дополуденное «зеленое» ралли валютного межбанка могло стимулировать рост клиентского спроса на наличный доллар, следствием которого стало повышение цен последнего.



Таким образом, взаимной поддержкой наличный и безналичный доллары сохранили сформировавшийся курсовой зазор между собой.



Судя по всему, у рынка безналичной СКВ остается мало шансов до Крещенья вернуть валютный межбанк в прежнее русло относительной объективности и логики, сопровождая это ростом ликвидности торгов. Однако, представляется, с новой недели, 22 января, у гривни на сессиях межбанка появится хороший шанс для некоторого реванша после нынешнего затянувшегося девальвационного периода. Основанием для подобных ожиданий является старт бюджетного периода, который в III декаде января будет проходить в условиях скудности гривневого ресурса. Думаю, это заставит потенциальных продавцов СКВ на межбанке появиться там с реальными оферами доллара.



Натурально, вослед на «зеленым» безналом может немного просесть и наличная «зелень».



Эти прогнозы на ближайшую перспективу, однако, не исключают «стратегический» и контролируемый регулятором медленный девальвационный процесс нацвалюты, соответствующий текущему состоянию украинской экономики.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость об изрядном расширении гривневой ликвидности и росте средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 34 633,2 млн. грн. к отметке 53 487,0 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.00 повысился, составив 28,42/28,46 UAH/USD.



К 10.39 котировки доллара выросли к отметке 28,44/28,47 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



По состоянию на 11.06 безналичный «американец», остановив рост, консолидировался на уровне 28,44/28,46 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.



На 11.20 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,430/28,455 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.



Около 11.35 на рынке появился регулятор, продавая «придворным» банкам СКВ по цене 28,42-43 UAH/USD по запросу наилучшего курса. По состоянию на 11.37 курс доллара на межбанке просел к отметке 28,42/28,44 UAH/USD.



К полудню «зеленые быки» не унимаются, возобновив рост курса доллара на межбанке до 28,44/28,46 UAH/USD. На моменте НБУ продает СКВ по запросу наилучшего курса по цене 28,45 UAH/USD.



Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с отметки 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.42 на торгах валютного межбанка произошло расширение спреда долларовых котировок (28,44/28,48 UAH/USD), свидетельствуя о близком финише реальной части торгов.



Наконец, около 13.13 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены немного сузили маржу без участия регулятора: 28,44/28,46 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 января с уровней: доллар – 28,25/28,50 UAH/USD, евро – 33,65/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 января по спросу и по предложению повысился на 15,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1950, опустившись к отметке $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 11 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,45-50/28,60-65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера поднялись на 17,0-22,0 коп.); евро – 33,90/34,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).



На открытии торгов 11 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина – клиенты оказались неготовыми к работе по действующим ценам.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,45-50/28,60-65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера поднялись на 17,0-22,0 коп.); евро – 33,90/34,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).



На старте торгов 11 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали из-за резкого роста цен.



К 11.40 столичные валютчики, констатировав очень позднее включение в реальную работу, рапортовали о действующих на моменте ценах 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 34,00/34,15 UAH/EUR, сопровождаемых преобладанием спроса.



По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.



Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,50-52/28,62-63 UAH/USD, евро - 33,95-34,00/34,23-25 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,45/28,70 UAH/USD, евро – 33,85/34,35 UAH/EUR, рубль 0,487/0,498 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,00/33,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,00/34,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,65 UAH/USD, евро – 33,90/34,20 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,498 RUB/USD, Одесса – опт 28,40/28,55 UAH/USD, розница – 28,30/28,60 UAH/USD; Запорожье – 28,45/28,65 UAH/USD; евро – 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,496 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото коррекционно дешевеет в четверг утром после удорожания из-за слабого доллара на фоне новостей о планах Китая сократить объем покупки гособлигаций США.Курс доллара к мировым валютам перешел к росту после того, как власти Китая опровергли сообщения СМИ о планах сократить выкуп казначейских облигаций США.Цены на золото закрылись с ростом в среду, показав в ходе торгов почти 4-месячный внутридневной максимум, поскольку доллар США ослабел против основных конкурентов.Мартовский палладий упал на 1,9%, до $1,077,40 за унцию.Платина с поставкой в апреле выросла на 0,7% до $978,80 за унцию.Между тем, мартовское серебро выросло на 0,2% до $17,035 за унцию.Американский доллар в среду ослабел против своих основных конкурентов после неподтвержденного сообщения о том, что Китай рассматривает возможность замедления или прекращения закупок казначейских облигаций США.В то время как индекс доллара снижался, доллар вырос по отношению к канадскому доллару и мексиканскому песо после сообщения о том, что Канада все больше убеждается, что США объявят о выходе из Североамериканской ассоциации свободной торговли.Индекс доллара США потерял 0,2% до 92,319 пунктов, поднявшись с сессионных минимумов, которые привели его на самый слабый уровень с сентября.вырос против канадского доллара и мексиканского песо, прежде чем несколько откатиться назад. Доллар США торговался на уровне C$1,2546 по сравнению с C$1.2464 и 19,3222 песо по сравнению с 19,3416 во вторник вечером в Нью-Йорке.Доллар упал против японской иены до ¥113,30 по сравнению со ¥112,61 во вторник.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,93% с 28,0672 UAH/USD до 28,3288 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 10 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,25% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 10 января, заметно прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, как будет видно ниже, выросла гривневая ликвидность.Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.В-четвертых, наверняка сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара начался уже после обеда вторника.Как мы указывали выше, на рынке безналичной гривни произошла смена настроения, гривневая ликвидность расширилась, о чем дали понять выросшие с уровня 33 685,2 млн. грн. к отметке 34 633,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Судя по всему, финансовое руководство страны возобновило субвенции.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 10 января едва заметно, на $7,5 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ.Во-вторых, нынче второй после рождественских каникул торговый день, «обязывающий» возвращаться к привычному ритму работы.В-третьих, своим участием в торгах межбанка регулятор внес посильную лепту в скромный рост общей ликвидности.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 09 января, в среду, 10-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился со $162,5 млн. к отметке $160,7 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», приподнявшись со $120,0 млн. к $127,5 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 10 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. В течение среды дилеры-«неформалы» вышеперечисленных городов принимали участие в гонке с настроениями «бычьего» рынка, пытаясь его опередить, обеспечив себе ситуативное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, сулило рост оборотов.Кроме валютчиков Днепра, которые к вечеру среды таки добились сбалансированного рынка ценой изрядного подорожания доллара и евро, остальные дилеры были вынуждены констатировать сохранение на финише сессии доминирования клиентского спроса.Интересно отметить, что за исключением Киева и Днепра, дилеры рынков которых похвалились ростом ликвидности, остальные представители «налички» доложили о сохранении оборотов на уровне предыдущей сессии. То есть, обороты оставляли желать лучшего.Думается, значительная часть «вины» за внутридневной рост цен наличных «американца» и евро лежит на «зеленом» ралли валютного межбанка. Кроме того, со слов дилеров-неформалов, сказывался дефицит клиентского предложения СКВ. В этом есть календарная логика: полоса праздников завершилась, гривневые расходы населения упали, сдавать ради нацвалюты доллар перестали.Снова нелишне напомнить, что «первым начал» расти наличный доллар, причем основой причиной инициации здешнего ралли вечером во вторник стало появление на рынке толики «свежей гривни», напрочь исключившее клиентский «принос» при сохранении спроса на СКВ на прежнем уровне.Мы считаем, что начавшийся раньше рост курса наличного доллара мог стать «детонатором» аналогичного тренда на рынке «зеленого» безнала.Возвращаясь к нюансам внутридневного подорожания наличного «американца» и связи этого с итоговыми дисбалансами, укажем, что столичные, запорожские и прочие валютчики, очевидно «постеснялись» более радикально поднимать действующие цены, за что и поплатились балансом.В течение среды позиция «спрос» наличного доллара выросла на 10,0-23,0 коп., (лидеров в росте были харьковские валютчики), офера прибавили 9,0-28,0 коп. (снова впереди были харьковчане).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «американца» выросли на 16,0-23,0 коп. (лидировал рынок первой столицы), позиция «предложение» поднялась на 19,0-30,0 коп.(снова в лидерах Харьков).Итак, наличный рынок в течение среды констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в парах доллар-гривня и евро-гривня, вызванное аналогичными настроениями на валютном межбанке, а также коварством финансистов Поднебесной, анонсировавших уменьшение объема покупок облигаций, спровоцировав падение курса доллара относительно евро на мировом форексе.Впрочем, по порядку.Торги 10 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,40-44/28,50-52 UAH/USD, евро - 33,90/34,15 UAH/EUR, рубль – 0,475/0,495 UAH/RUB.На протяжении первой половины среды в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях незначительного преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,35/28,50 UAH/USD, евро - 33,80/34,10 UAH/EUR, рубль 0,475/0,494 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное «ситуативное» равновесие покупок и продаж.В дальнейшем дилеры «неформальной» розницы Днепра продолжили эти мероприятия, добившись ценой заметного роста котировок итогового равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Последнее в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности, заслужившей по итогам дня «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 10 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 10,0-14,0 коп., позиция «предложение» выросла на 7,0-9,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 09 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 17,0-21,0 коп., по предложению прибавил 17,0-19,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 28,40-44/28,50-52 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 10-го работали пару доллар-гривня в условиях некоторого преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, однако в дальнейшем он спорадически нарушался агрессивными покупками клиентов, вызывая «ответы» в виде роста действующих цен.В конечном счете по итогам дня желаемое равновесие было сохранено, обеспечив рост итоговой ликвидности, заслужившей «твердую четверку» и констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении среды биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 10,0-14,0 коп., позиция «предложение» выросла на 7,0-9,0 коп.По сравнению с закрытием 09 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 17,0-21,0 коп., предложение прибавило 17,0-19,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 января уровнями 33,90/34,15 UAH/EUR, констатировав в течение среды двадцатикопеечное повышение бидов на фоне девятикопеечной «прибавки» оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 35,0 коп., офера стали выше на 30,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 10 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая перманентно росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем после 12.30 в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта оказалась не очень готова.Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое «коварство» китайских финансистов, вызвавших ситуативное, хотя и весьма значительное повышение пары евро-доллар «в миру».Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 33,90/34,15 UAH/EUR, констатировав при этом двадцатикопеечное повышение бидов на фоне десятикопеечной «прибавки» оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 10 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,475/0,495 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по выросшему на 35,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему 30,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 января по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость об изрядном расширении гривневой ликвидности и росте средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 34 633,2 млн. грн. к отметке 53 487,0 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.00 повысился, составив 28,42/28,46 UAH/USD.К 10.39 котировки доллара выросли к отметке 28,44/28,47 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.По состоянию на 11.06 безналичный «американец», остановив рост, консолидировался на уровне 28,44/28,46 UAH/USD. Притормозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.На 11.20 доллар стараниями более активных продаж, просел к 28,430/28,455 UAH/USD. Обороты по-прежнему низкие.Около 11.35 на рынке появился регулятор, продавая «придворным» банкам СКВ по цене 28,42-43 UAH/USD по запросу наилучшего курса. По состоянию на 11.37 курс доллара на межбанке просел к отметке 28,42/28,44 UAH/USD.К полудню «зеленые быки» не унимаются, возобновив рост курса доллара на межбанке до 28,44/28,46 UAH/USD. На моменте НБУ продает СКВ по запросу наилучшего курса по цене 28,45 UAH/USD.Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 коррекцией, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять не тронувшиеся с отметки 11,75/13,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.42 на торгах валютного межбанка произошло расширение спреда долларовых котировок (28,44/28,48 UAH/USD), свидетельствуя о близком финише реальной части торгов.Наконец, около 13.13 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены немного сузили маржу без участия регулятора: 28,44/28,46 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 января с уровней: доллар – 28,25/28,50 UAH/USD, евро – 33,65/34,15 UAH/EUR, рубль - 0,475/0,500 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 10 января по спросу и по предложению повысился на 15,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 января по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1950, опустившись к отметке $1,1945 на закрытии азиатской сессии форекса и снова понизившись до $1,1935 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 11 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,45-50/28,60-65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера поднялись на 17,0-22,0 коп.); евро – 33,90/34,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).На открытии торгов 11 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась тишина – клиенты оказались неготовыми к работе по действующим ценам.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,45-50/28,60-65 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 15,0-20,0 коп., офера поднялись на 17,0-22,0 коп.); евро – 33,90/34,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 января спрос вырос на 20,0 коп., предложение прибавило 15,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 30 пунктов).На старте торгов 11 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки отсутствовали из-за резкого роста цен.К 11.40 столичные валютчики, констатировав очень позднее включение в реальную работу, рапортовали о действующих на моменте ценах 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 34,00/34,15 UAH/EUR, сопровождаемых преобладанием спроса.По состоянию на 11.52 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых изменениях в ценах доллара и евро, связанных с дополуденным доминированием спроса: 28,50/28,65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль 0,490/0,496 UAH/RUB. В городе на местном рынке идет двусторонняя торговля в паре доллар-гривня.Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,50-52/28,62-63 UAH/USD, евро - 33,95-34,00/34,23-25 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,45/28,70 UAH/USD, евро – 33,85/34,35 UAH/EUR, рубль 0,487/0,498 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,00/33,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,00/34,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,65 UAH/USD, евро – 33,90/34,20 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,498 RUB/USD, Одесса – опт 28,40/28,55 UAH/USD, розница – 28,30/28,60 UAH/USD; Запорожье – 28,45/28,65 UAH/USD; евро – 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,496 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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