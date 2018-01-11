Итоги: Мировой фондовый рынок 11.01.18

Додано: Чет 11 січ, 2018 13:30

Индексы S&P500 и Nasdaq в среду на Уолл-стрит показали свое первое снижение в 2018 году, так как трейдеры следили за казначейскими облигациями США после ускоренного повышения доходности 10-летних бумаг, что было вызвано докладом о том, что Китай рассматривает возможность прекращения покупки долга США.Сообщение СМИ о том, что Канада ожидает, что президент Дональд Трамп в скором времени объявит о прекращении Североамериканского соглашения о свободной торговле, также повлиял на настроения.Индекс S&P500 потерял 3,06 пункта, или 0,1%, до 2748,23 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 10,01 пункта или на 0,1% , до 7 153,57 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 16,67 пункта до 25 369,13 пункта.Во вторник все три индекса финишировали на рекордных максимумах.После роста вторника откат в среду был расценен как просто пауза в ралли, поскольку трейдеры воспользовались возможностью получить некоторую прибыль.Однако инвесторы внимательно следили за облигациями США, поскольку доходность 10-летних бумаг Казначейства выросла на 4 базисных пункта до внутридневного максимума около 2,59% после сообщения Bloomberg News о том, что Китай рассматривает возможность прекращения или сокращения своих покупок американского правительственного долга.Однако, если доходность растет слишком быстро или слишком высоко, это имеет тенденцию влиять на фондовый рынок, потому что становится более привлекательным инвестировать в рынок облигаций, а не в акции.Между тем, сообщение Reuters о том, что Канада все больше убеждается в том, что Трамп выйдет из NAFTA уже в этом месяце, ослабило усилия рынка вырасти.«У нас был неплохой рост, поэтому почти все может стать поводом для паузы, но я думаю, что рост доходности облигаций немного влияет на настроения», - сказал Дэвид Донабедян из CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management.Фондовые торги в Европе завершились в среду преимущественно снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в среду снизился, после пятидневного ралли, которое привело рынок к максимуму за более чем два года. Следуя тренду, акции банков отражали рост доходностей облигаций США.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,38%, откатившись от максимума на два с половиной года, достигнутого во вторник.Инвесторы взяли паузу после пяти сессий роста — это была наиболее длинная последовательность роста с начала ноября. Снижение европейских акций начало ускоряться вместе со снижением акций в США после сообщения Bloomberg о том, что Китай рассматривает прекращение или замедление покупок казначейских облигаций США. Пересмотр политики Китая может оказать заметное давление в сторону повышения доходности облигаций США, что было бы по факту ужесточением денежной политики.Акции банков держались в среду лучше широкого рынка. Доходность 10-летних облигаций США выросла выше 2,5% - впервые с марта 2017 г. Рост произошёл после того, как Банк Японии сократил покупки облигаций при слухах, что он может дать сигнал по прекращению сверхмягкой денежной политики.Более высокие долгосрочные доходности могут повысить прибыли банков. Индекс акций банковского сектора Stoxx Europe 600 Bank вырос на 2,08%, достигнув максимального уровня закрытия с декабря 2015 г.Экономические данные:Объем промышленного производства во Франции в ноябре снизился на 0,5%, так как замедление объем выпуска в обрабатывающей промышленности перевесило рост объёма выпуска в энергетике.Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании вырос в ноябре на 0,4%, это является признаком того, что британские производители получили выгоду от ослабления фунта и сильного спроса в мире.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленной динамикой индексов на новостях из Китая и Австралии.В четверг государственное управление по валютному контролю КНР опровергло появившиеся в среду сообщения в СМИ о планах страны сократить покупки гособлигаций США. В среду после появления данных сообщений курс доллара снизился к мировым валютам, также снизились основные фондовые индексы США. Китай является крупнейшим держателем американского госдолга.Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления премьера КНР Ли Кэцяна, по словам которого экономика страны выросла в 2017 году предположительно на 6,9% в то время, как годом ранее был зафиксирован рост на 6,7%.В Австралии инвесторы обратили внимание на внутренние статданные. В частности, объем розничных продаж в стране вырос в ноябре на 1,2% по сравнению с октябрем, когда рост показателя составлял всего 0,5%. Аналитики ждали увеличения в ноябре на 0,4%.В то же время хорошая статистика снизила ожидания поддерживающих мер со стороны центробанка Австралии. «Все ожидания того, что Резервный банк Австралии может понизить процентные ставки для стимулирования экономики, исчезли», - заявил аналитик CMC Markets Рик Спунер.Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,06%, до 56,96 RUB/USD, евро прибавил 0,45%, до 68,29 RUB/EUR.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,29% - до $69,02 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1%, «АЛРОСы» — на 0,09%. Акции Московской биржи выросли в цене на 3,93%, «Газпрома» — на 2,24%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,28%.Замедление роста российских индексов с начала года, может привести к временной коррекции. 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