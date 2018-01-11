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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 11.01.18 Итоги: Энергетика 11.01.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 11 січ, 2018 13:31 Итоги: Энергетика 11.01.18



По состоянию на 07.12 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до $69,09 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до $63,48 за баррель.



Коррекционное снижение нефтяных цен последовало после ралли на новостях из США. Так, в среду министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал уменьшение только на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей.



Инвесторы обратили внимание и на снижение добычи за прошлую неделю, показатель опустился на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки. Уменьшились и запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) - на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли.



Ранее стоимость нефти поддерживалось изменением прогноза Минэнерго по стоимости Brent и WTI в текущем году. Согласно данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), средняя цена барреля Brent в 2018 году составит $59,74 против $57,26 в декабрьском прогнозе, а средняя цена WTI - $55,33 (против предыдущего прогноза в $52,77 за баррель).



«Рынки немного устали, и возможна здоровая коррекция», - считает аналитик Oanda Стивен Иннес.



Фьючерсы на нефть выросли в среду, достигнув отметки еще одного трехлетнего максимума после того, как данные правительства США показали восьмое подряд недельное снижение запасов нефти в США, а также значительное снижение объема добычи нефти на внутреннем рынке.



Однако некоторые трейдеры испытали разочарование по поводу размера падения поставок нефти, что побудило цены отойти от сессионных максимумов.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже февральская нефть WTI выросла на 61 цент, или на 1,0%, до $63,59 за баррель после того, как приблизилась к внутридневному максимуму в $63,67. По данным FactSet, это был самый высокий уровень с 9 декабря 2014 года.



Мартовская нефть Brent прибавила 38 центов, или 0,6%, до $69,20 за баррель.



Администрация по энергетической информации США в среду сообщила, что внутренние запасы нефти сократились на 4,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 5 января.



Нефтяные запасы начали этот год там, где они завершили прошлый год: падением», - сказал Мэтт Смит из ClipperData.



По данным EIA, объем добычи нефти в США в то же время снизился на 290 000 баррелей до 9,492 миллиона баррелей в день на прошлой неделе.

Несмотря на почти два месяца падения запасов нефти в США, внутренняя добыча все больше и больше приближалась к 10 миллионам баррелей в день », - сказал Джон Макалузо, аналитик Tyche Capital Advisors.



Февральский бензин упал на 0,6% до $1,826 за галлон, в то время как февральский топочный мазут прибавил 0,5% до $2,075 за галлон.



Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.



Цены на нефть снижаются, поскольку официальные данные показали куда более скромное сокращение запасов нефти в США, нежели данные Американского института нефти накануне.



Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение запасов на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей, до 420,61 миллиона баррелей.



Однако, как обычно, ориентиром для игроков служат уже более свежие данные API.



Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США резко упали на 11,2 миллиона баррелей до 416,6 миллиона. Отличие официальных данных от данных института вызывает негативную реакцию цен в среду.



Добыча нефти в США за отчетную неделю, по данным министерства, снизилась на 2.9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено праздниками и похолоданием. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. Запасы бензина в США продолжили расти - на 4,1 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 237,3 миллиона баррелей — обуславливая снижение аппетитов со стороны НПЗ.

Аналитики ждали роста показателя на 2,6 миллиона баррелей.



Запасы дистиллятов выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 3,1%, достигнув 143,1 миллиона баррелей. Экономисты ждали рост показателя на 1,5 миллиона баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей упала на 1,4 процентного пункта, до 95,3%. Аналитики ожидали, что показатель снизился на 0,5 процентного пункта.



Стратегический резерв нефти в стране за неделю остался на уровне в 663,7 миллиона баррелей.



Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ в 2018 году.



Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы.

Для электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического рекорда: 1 января потребности страны в электричестве впервые на 95 процентов обеспечивались возобновляемыми источниками. Это произошло благодаря сильному ветру, проглянувшему кое-где солнцу, а также относительно низкому из-за праздничного дня спросу на электроэнергию.



Практически полный переход 83-миллионой страны на «зеленое электричество» длился, естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1%. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. Это - тоже новый рекорд (в 2016 году данный показатель составлял 29%).



«Мы достигли состояния, когда в электросистеме начинают доминировать возобновляемые источники», - заявляет Патрик Грайхен, исполнительный директор берлинского аналитического центра Agora Energiewende, сообщившего о новогоднем рекорде. «Совершенно очевидным победителем является возобновляемая энергетика», - подчеркивает, подводя итоги минувшего года, Штефан Капферер, генеральный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Это оно высчитало долю в 33%.



По предварительным данным BDEW, производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в 2017 году более чем на 15% (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже 20%). Одновременно снизилась выработка электроэнергии из каменного и бурого угля, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта до 37%.



Если возобновляемая энергетика продолжит наращивание производства теми же темпами, указывает Штефан Капферер, то ВИЭ уже в 2018 году обгонят уголь и станут главным источником электроэнергии в стране. Если же рассматривать раздельно производство электричества из каменного и бурого угля, то ВИЭ уже вышли на первое место. Такое разделение имело бы определенный смысл хотя бы потому, что каменный уголь Германия импортирует, в том числе из России (к концу 2018 года закроются последние две немецкие шахты), а бурый уголь добывает в открытых карьерах на собственной территории.



В любом случае возобновляемая энергетика давно уже обогнала атомную энергетику, от которой Германия решила полностью отказаться к 2022 году: доля АЭС сократилась за год с 13% до 11,6%.

А в декабре 2017 года, как подсчитал Международный экономический форум возобновляемых источников энергии (IWR) в Мюнстере, одни только ветрогенераторы (на суше и в море) произвели в два раза больше электричества (14,6 миллиарда киловатт-часов), чем все оставшиеся немецкие АЭС (7,2 млрд. кВт-ч).



Столь впечатляющий результат в значительной мере обеспечили сильные ветра, сопровождающие нынешнюю чрезвычайно теплую зиму. Однако часто штормило и минувшей осенью, а потому весьма «урожайным» с точки ветряной энергетики выдались сентябрь и октябрь.



В то же время в мае, июле и августе 2017 года было много солнечных дней, особенно на юге Германии, а потому в эти месяцы установленные в стране 1,6 миллиона солнечных батарей производили даже несколько больше энергии, чем ветрогенераторы, сообщила энергетическая компания E.on.



Таким образом, ветряная и солнечная энергетика в Германии, с одной стороны, периодически весьма удачно дополняют друг друга. С другой стороны, они сохраняют ярко выраженную зависимость от времени года и времени суток. Впрочем, опубликованное в декабре 2017 года исследование Института ветроэнергетики Общества имени Фраунгофера (IWES) показало, что те ветропарки, которые расположены в море, работают значительно более стабильно, чем до сих пор считалось.



Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийском морях немецкие ветропарки устойчиво производят электроэнергию в течение 363 дней в году, т.е. практически круглый год. Поэтому авторы исследования поддержали требования так называемого «Куксхафенского призыва».



В этом документе, принятом в сентябре 2017 года, правительства прибрежных федеральных земель, предпринимательские объединения и профсоюзы обратились к правительству ФРГ с призывом разрешить до 2030 года установку в территориальных водах страны ветрогенераторов суммарной мощностью не в 15, а как минимум в 20 гигаватт, с последующим увеличением лимита к 2035 году до как минимум 30 гигаватт. Для сравнения: мощность каждой из семи продолжающих пока действовать немецких атомных электростанций составляет порядка 1,3-1,5 гигаватт.



Против столь масштабных планов выступают экологи, указывая на угрозу морским экосистемам, а также многие жители прибрежных районов, опасающиеся изменения морского пейзажа и в результате - ущерба для туризма. В то же время установка ветряков на суше тоже все чаще наталкивается на сопротивление местного населения, настаивающего, в частности, на увеличении минимального расстояния между ветрогенераторами и жилыми домами, и природоохранных организаций, обеспокоенных, среди прочего, вырубкой леса.

И это - далеко не единственные вопросы, которые требуют скорейших политических, законодательных решений как на местном и региональном, так и на федеральном уровнях. Поэтому энергетики - одни из тех, кто с наибольшим нетерпением ждут скорейшего формирования нового правительства ФРГ. Оно должно дать свежие импульсы политике «энергетического поворота» и исправить накопившиеся ошибки.



Один из вопиющих перекосов состоит, к примеру, в том, что энергетические компании Германии все чаще оказываются в ситуации, когда им в особенно ветреные дни из-за излишков «зеленой» электроэнергии, которой они обязаны обеспечивать приоритет в сетях, приходится отправлять электричество за границу и при этом еще приплачивать получателям за то, что они ее берут. Тут явно надо менять действующие законы, а параллельно на государственном уровне форсировать разработку и внедрение различных систем накопления энергии.



Другая назревшая задача нового правительства - определить темпы и масштабы сокращения угольной генерации в рамках борьбы против изменения глобального климата. Осенью, при предыдущей попытке сформировать правительство, обсуждался вопрос о закрытии примерно 14 устаревших и экологически наиболее вредных крупных угольных электростанций.



Теоретически подобные меры могут укрепить позиции природного газа в немецкой электроэнергетике. Однако на практике доли рынка у угля отвоевывает не он, а ВИЭ. В 2017 году доля газовых электростанций в производстве электроэнергии в Германии выросла, по данным BDEW, лишь незначительно: с 12,5% до 13,1%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно опускаются после ралли ранее на этой неделе.Фьючерсы на нефть выросли в среду, достигнув отметки еще одного трехлетнего максимума после того, как данные правительства США показали восьмое подряд недельное снижение запасов нефти в США, а также значительное снижение объема добычи нефти на внутреннем рынке.Однако некоторые трейдеры испытали разочарование по поводу размера падения поставок нефти, что побудило цены отойти от сессионных максимумов.Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.Цены на нефть снижаются, поскольку официальные данные показали куда более скромное сокращение запасов нефти в США, нежели данные Американского института нефти накануне.Коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение запасов на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей, до 420,61 миллиона баррелей.Однако, как обычно, ориентиром для игроков служат уже более свежие данные API.Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США резко упали на 11,2 миллиона баррелей до 416,6 миллиона. Отличие официальных данных от данных института вызывает негативную реакцию цен в среду.Добыча нефти в США за отчетную неделю, по данным министерства, снизилась на 2.9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки, что обусловлено праздниками и похолоданием. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. Запасы бензина в США продолжили расти - на 4,1 миллиона баррелей, или на 1,8% - до 237,3 миллиона баррелей — обуславливая снижение аппетитов со стороны НПЗ.Аналитики ждали роста показателя на 2,6 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 3,1%, достигнув 143,1 миллиона баррелей. Экономисты ждали рост показателя на 1,5 миллиона баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей упала на 1,4 процентного пункта, до 95,3%. Аналитики ожидали, что показатель снизился на 0,5 процентного пункта.Стратегический резерв нефти в стране за неделю остался на уровне в 663,7 миллиона баррелей.Возобновляемые источники выйдут на 1-е место в энергетике ФРГ в 2018 году.Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы.Для электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического рекорда: 1 января потребности страны в электричестве впервые на 95 процентов обеспечивались возобновляемыми источниками. Это произошло благодаря сильному ветру, проглянувшему кое-где солнцу, а также относительно низкому из-за праздничного дня спросу на электроэнергию.Практически полный переход 83-миллионой страны на «зеленое электричество» длился, естественно, всего несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1%. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. Это - тоже новый рекорд (в 2016 году данный показатель составлял 29%).«Мы достигли состояния, когда в электросистеме начинают доминировать возобновляемые источники», - заявляет Патрик Грайхен, исполнительный директор берлинского аналитического центра Agora Energiewende, сообщившего о новогоднем рекорде. «Совершенно очевидным победителем является возобновляемая энергетика», - подчеркивает, подводя итоги минувшего года, Штефан Капферер, генеральный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW). Это оно высчитало долю в 33%.По предварительным данным BDEW, производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в 2017 году более чем на 15% (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже 20%). Одновременно снизилась выработка электроэнергии из каменного и бурого угля, в результате доля угольной генерации сократилась на 3,3 процентных пункта до 37%.Если возобновляемая энергетика продолжит наращивание производства теми же темпами, указывает Штефан Капферер, то ВИЭ уже в 2018 году обгонят уголь и станут главным источником электроэнергии в стране. Если же рассматривать раздельно производство электричества из каменного и бурого угля, то ВИЭ уже вышли на первое место. Такое разделение имело бы определенный смысл хотя бы потому, что каменный уголь Германия импортирует, в том числе из России (к концу 2018 года закроются последние две немецкие шахты), а бурый уголь добывает в открытых карьерах на собственной территории.В любом случае возобновляемая энергетика давно уже обогнала атомную энергетику, от которой Германия решила полностью отказаться к 2022 году: доля АЭС сократилась за год с 13% до 11,6%.А в декабре 2017 года, как подсчитал Международный экономический форум возобновляемых источников энергии (IWR) в Мюнстере, одни только ветрогенераторы (на суше и в море) произвели в два раза больше электричества (14,6 миллиарда киловатт-часов), чем все оставшиеся немецкие АЭС (7,2 млрд. кВт-ч).Столь впечатляющий результат в значительной мере обеспечили сильные ветра, сопровождающие нынешнюю чрезвычайно теплую зиму. Однако часто штормило и минувшей осенью, а потому весьма «урожайным» с точки ветряной энергетики выдались сентябрь и октябрь.В то же время в мае, июле и августе 2017 года было много солнечных дней, особенно на юге Германии, а потому в эти месяцы установленные в стране 1,6 миллиона солнечных батарей производили даже несколько больше энергии, чем ветрогенераторы, сообщила энергетическая компания E.on.Таким образом, ветряная и солнечная энергетика в Германии, с одной стороны, периодически весьма удачно дополняют друг друга. С другой стороны, они сохраняют ярко выраженную зависимость от времени года и времени суток. Впрочем, опубликованное в декабре 2017 года исследование Института ветроэнергетики Общества имени Фраунгофера (IWES) показало, что те ветропарки, которые расположены в море, работают значительно более стабильно, чем до сих пор считалось.Эксперты установили, что действующие на Северном и Балтийском морях немецкие ветропарки устойчиво производят электроэнергию в течение 363 дней в году, т.е. практически круглый год. Поэтому авторы исследования поддержали требования так называемого «Куксхафенского призыва».В этом документе, принятом в сентябре 2017 года, правительства прибрежных федеральных земель, предпринимательские объединения и профсоюзы обратились к правительству ФРГ с призывом разрешить до 2030 года установку в территориальных водах страны ветрогенераторов суммарной мощностью не в 15, а как минимум в 20 гигаватт, с последующим увеличением лимита к 2035 году до как минимум 30 гигаватт. Для сравнения: мощность каждой из семи продолжающих пока действовать немецких атомных электростанций составляет порядка 1,3-1,5 гигаватт.Против столь масштабных планов выступают экологи, указывая на угрозу морским экосистемам, а также многие жители прибрежных районов, опасающиеся изменения морского пейзажа и в результате - ущерба для туризма. В то же время установка ветряков на суше тоже все чаще наталкивается на сопротивление местного населения, настаивающего, в частности, на увеличении минимального расстояния между ветрогенераторами и жилыми домами, и природоохранных организаций, обеспокоенных, среди прочего, вырубкой леса.И это - далеко не единственные вопросы, которые требуют скорейших политических, законодательных решений как на местном и региональном, так и на федеральном уровнях. Поэтому энергетики - одни из тех, кто с наибольшим нетерпением ждут скорейшего формирования нового правительства ФРГ. Оно должно дать свежие импульсы политике «энергетического поворота» и исправить накопившиеся ошибки.Один из вопиющих перекосов состоит, к примеру, в том, что энергетические компании Германии все чаще оказываются в ситуации, когда им в особенно ветреные дни из-за излишков «зеленой» электроэнергии, которой они обязаны обеспечивать приоритет в сетях, приходится отправлять электричество за границу и при этом еще приплачивать получателям за то, что они ее берут. Тут явно надо менять действующие законы, а параллельно на государственном уровне форсировать разработку и внедрение различных систем накопления энергии.Другая назревшая задача нового правительства - определить темпы и масштабы сокращения угольной генерации в рамках борьбы против изменения глобального климата. Осенью, при предыдущей попытке сформировать правительство, обсуждался вопрос о закрытии примерно 14 устаревших и экологически наиболее вредных крупных угольных электростанций.Теоретически подобные меры могут укрепить позиции природного газа в немецкой электроэнергетике. Однако на практике доли рынка у угля отвоевывает не он, а ВИЭ. В 2017 году доля газовых электростанций в производстве электроэнергии в Германии выросла, по данным BDEW, лишь незначительно: с 12,5% до 13,1%.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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