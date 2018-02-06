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s_tesak написав:Здравствуйте, серебряные монеты можете посмотреть и если что то понравится заказать вот через этот сайт (https://www.philasearch.ru/) Сайт понятный и информативный, на сайте большой выбор как монет так есть и марки, отправляют все быстрой и не дорогой доставкой, придет все в сроки, мне понравился сайт, заказал марки в коллекцию теперь жду!)