1. Катар, 2. Тайланд, 3. Малайзия, 4. Сингапур.
Кого-то может подобное заинтересовать? Может какое-то предположение по цене?
Всего 2 купюры и 30 монет.
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03
Монеты и купюры из стран юговосточной азии
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