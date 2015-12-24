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Монеты и купюры из
стран юговосточной азии

Монеты и купюры из стран юговосточной азии
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 19:03

Монеты и купюры из стран юговосточной азии

После поездок остались пару купюр и несколько монет из таких стран:
1. Катар, 2. Тайланд, 3. Малайзия, 4. Сингапур.
Кого-то может подобное заинтересовать? Может какое-то предположение по цене?
Всего 2 купюры и 30 монет.Зображення
maximbir
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