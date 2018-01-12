Итоги: Прогнозы 12.01.18

Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:27

США: Количество заявок на пособие по безработице выросло на 11 000.Количество заявок на пособие по безработице выросло на 11 000 до 261 000, сообщило Министерство труда США. Рост заявок наблюдался четвертую неделю подряд. Экономисты прогнозировали, что число заявок составит 245 000. Число заявок остается ниже уровня 300 000 около трех лет. Количество заявок на неделе 26-30 декабре упало до 1 867 000 – самого низкого уровня более чем за четыре десятилетия. Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла на 9000, до 250 750. Безработица в декабре составила 4,1%, минимум за 17 лет.Индекс цен производителей в США в декабре снизился на 0,1%.Индекс цен производителей в США в декабре снижается на фоне стабильной экономической ситуации. Индекс цен производителей в декабре упал на 0,1% м/м, сообщило Министерство труда США. Первое падение первым с августа 2016 года. Индекс цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей, снизились на 0,1% м/м. Экономисты ожидали роста общего индекса и базового индекса цен производителей на 0,2%.Еврозона, Германия: Подъем ВВП страны в 2017 году ускорился до максимума за 6 лет.ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за 6 лет.Согласно оценкам Федерального статистического управления ФРГ, ВВП с поправкой на инфляцию в минувшем году увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, когда рост составил 1,9%.Темпы экономического подъема в Германии в 2017 году, однако, оказались слабее ожиданий экспертов, оценивавших этот показатель в среднем в 2,5%. При этом рост ВВП превысил средние темпы подъема за десять лет, составляющие 1,3%, почти на один процентный пункт, отмечается в сообщении статуправления.Повышение ВВП Германии с поправкой на календарные факторы в прошлом году составило 2,5%, что также является максимальным ростом с 2011 года.Основным фактором, поддержавшим подъем германской экономики в 2017 году, стал потребительский спрос. Потребительские расходы с поправкой на инфляцию увеличились на 2% по сравнению с предыдущим годом. Государственные расходы выросли в минувшем году на 1,4%. Капиталовложения бизнеса в основной капитал повысились на 3%, в том числе на 2,6% в строительном секторе и на 3,5% в машиностроении.Объем германского экспорта с поправкой на инфляцию в 2017 году увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, импорт вырос на 5,2%.Профицит бюджета Германии в 2017 году достиг Є38,4 млрд., что соответствует 1,2% ВВП - самому высокому уровню с момента воссоединения страны в 1990 году. ФРГ зафиксировала профицит бюджета по итогам четвертого года подряд.На пятничной сессии валютного межбанка безналичный «американец» пролонгировал свое восхождение наверх, ведомый привычными шерпами (высокой гривневой ликвидностью и дефицитом предложения обязательной к продаже на рынке части экспортной выручки), к которым подключились новые драйверы – пятничный синдром (накануне выходных игроки стараются спрятаться в «старый надежный» доллар) и длинные выходные в США (15-го Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), обрекающие наш межбанк на торговлю непопулярным в Украине валютированием доллара tom или «завтра». По последней причине участнике сессии 12-го стараются, не откладывая на понедельник, завершить свои проекты в пятницу. Несмотря на короткий рабочий день межбанка.Наличный рынок, продемонстрировавший во второй половине четверга и до полудня пятницы очевидную дивергенцию (расхождение) с безналом, к обеду 12-го возобновил рост. Думается, на рынке появилась толика свежей гривни в комплекте с сохранившими свое присутствие на межбанке «зелеными быками».Возвращаясь к теме дивергенции «налички» и безнала, укажем на основную причину этого феномена – если валютный межбанк, судя по динамике остатков на коррсчетах НБУ трещит по швах от гривневого изобилия, рынок наличных по-прежнему в этом контексте перебивается с хлеба на воду, с энтузиазмом реагируя на каждое появление «свежей» гривни.Как и в предыдущем обзоре, сохраним свой прежний прогноз на ближайшую неделю, заключающийся в пролонгации «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, который имеет шанс после 22 января сменится периодом относительной стабильности или даже некоторым реваншем гривни.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: