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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:31 Итоги: Валюта 12.01.18



По состоянию на 07.40 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2049 за евро против $1,2033 на предыдущих торгах.



Курс доллара к иене снижался до ¥111,22 за доллар со ¥111,26 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1% - до 91,8 пункта.



В четверг ЕЦБ опубликовал протокол последнего заседания, согласно которому регулятор может изменить свою риторику в начале 2018 года. Как следует из документа, ЕЦБ готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций на сумму €2,5 триллиона в месяц, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики регулятора. В результате евро начал укрепляться к доллару.



В это время американская валюта оказалась под давлением на негативной статистике, опубликованной в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, неожиданно выросло на 11 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 261 тысячу. Эксперты, напротив, ожидали снижения числа заявок на 5 тысяч - до 245 тысяч.



Индекс цен производителей США в декабре снизился на 0,1% в месячном выражении против роста в ноябре. Показатель продемонстрировал уменьшение впервые за полтора года. В годовом выражении индекс вырос на 2,3% против увеличения месяцем ранее на 2,4%, тогда как эксперты ожидали рост на уровне 2,5%.

Позднее в пятницу инвесторы ожидают статистику по инфляции в США в декабре. Если Минтруда сообщит о более высокой инфляции, то это может послужить катализатором для укрепления доллара.



Евро вырос и сохранил позиции после роста в четверг, после выхода протокола заседания ЕЦБ в декабре, который был интерпретирован как «бычий», тем самым развернув более раннее восстановление в долларе США.



Доллар США был под давление в среду после сообщения, что Китай может замедлить или прекратить покупку казначейских облигаций США, он вырос в начале четверга после того, как китайский регулятор заявил, что сообщение было ложным.



Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 91,91 пунктов, продолжив снижение среды.



Пара евро-доллар выросла на 0,6% до $1,2031 с $1,1949 в конце среды.



Фунт также вырос на фоне общего снижения доллара США, на 0,2% до $1,3537 с $1,3508 в конце среды.



Канадский доллар немного укрепился против доллара США (с 1,2544 до 1,2518) после снижения в среду на сообщении, что Канада ожидает выхода США из NAFTA. Канадский доллар поддерживался ожиданиями по повышения процентных ставок Банка Канады на заседании, которое состоится на следующей неделе, и ростом цен на нефть.



Протокол заседания ЕЦБ в декабре показал, что руководители денежной видят основания для пересмотра денежной политики в начале этого года. Протокол также показал, что инфляция продолжает быть предметом опасений, хотя динамика зарплат в еврозоне обнадёживает.



Протокол ЕЦБ показал, что ЕЦБ планирует продолжает ограниченную покупку активов до сентября, с возможностью продления их далее этой даты. Следующее заседание ЕЦБ 25 января.



Со стороны доллара США факторам ослабления были данные по инфляции в декабре по индексу цен производителей — он снизился в декабре на 0,1%, при ожиданиях экономистов по росту в 0,2%, За год индекс вырос на 2,6% - это наиболее высокий рост с 2011 г.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 января понизился на 39,38 коп. и составил 56,6019 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 12,56 коп., на торгах четверга потерял 11,69 коп., оказавшись на уровне 28,4457 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 января с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 09.58 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,42/28,46, а спустя 35 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,44/28,47 UAH/USD, вызвав появление на рынке регулятора, инициировавшего продажу доллара уполномоченным банкам по запросу наилучшего курса. Цена интервенции - 28,42-43 UAH/USD.



Появление регулятора, к которому подключились своими продажами экспортеры, вызвало коррекцию курса «американца», оказавшегося по состоянию на 11.06 на отметке 28,44/28,46, а через 14 минут уже на цифре 28,430/28,455 UAH/USD. Судя по всему, регулятор поскупился на интервенции, поскольку к полудню доллар, возобновив рост, оказался на уровне 28,44/28,46 UAH/USD, спровоцировав повторное вмешательство НБУ, который «вливал» дефицитные доллары уже по цене 28,45 UAH/USD. Эта интервенция не «впечатлила» покупателей, а доллар к 12.38 оказался на отметке 28,44/28,48 UAH/USD.

На обеденный перерыв, тем не менее, участники межбанка ушли около 13.13 Киева на цифре 28,44/28,46 UAH/USD. Эти цены держались до 14.40, когда на пустеющем рынке единичные продажи понизили курс «американца» до 28,435/28,455 UAH/USD.

Цена оставалась действующей до самого закрытия торгов.



На цифре 28,435/28,455 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 11 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,4457 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,40% с 28,0672 UAH/USD до 28,4457 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,25% годовых (после 12.09 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 января, заметно прибавил в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, изрядно выросла гривневая ликвидность.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



В-четвертых, как и накануне, сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара, начавшись уже после обеда вторника, было пролонгирован 11 января.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность очень заметно расширилась, о чем дали понять выросшие с уровня 34 633,2 млн. грн. к отметке 53 487,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 января заметно, на $40,6 выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ., которых «воодушевил» рост гривневого ресурса.



Во-вторых, как всегда, по четвергам, растет объем обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, своим, более заметным, чем накануне, участием в торгах межбанка регулятор внес посильную лепту в рост общей ликвидности. Многократный выходы НБУ на рынок обеспечили интервенцию в $38,0 млн.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со средой, 10 января, в четверг, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $160,7 млн. к отметке $211,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $127,5 млн. к $168,1 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.



Торги 11 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. В течение четверга дилеры-«неформалы» вышеперечисленных городов принимали участие в гонке с настроениями «бычьего» рынка, пытаясь его опередить, обеспечив себе ситуативное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, сулило рост оборотов. При этом за исключением рынка Днепра, дилеры которого констатировали сохранение равновесие покупок и продаж, валютчики остальных населенных пунктов были вынуждены признать итоговый дисбаланс спроса и предложения.



Как и прежде, главным источником «бычьего» тренда наличного доллара стало «зеленое» ралли на валютном межбанке, поддержанное падением клиентского «приноса». Последнее стало следствие завершения новогодних праздников, сопровождавшихся застольями и подарочками, которые увеличили гривневые расходы, ради которых клиенты сдавали накопленные ранее «зеленые» заначки.

Нынче расходы стали скромнее, «принос» упал, причем текущее подорожание «американца» стало дополнительным препятствием для «сдачи валюты» клиентами, небезосновательно рассчитывавших на «продолжение банкета».



При этом, полагаю, нелишне заметить первые признаки насыщения роста долларовых цен на наличном рынке. В частности, после обеда наличный «американец» в Днепре уже не поднимался в цене. А на рынке первой столицы цены доллара к вечеру даже немного откатились по сравнению с полуденными максимумами на 5,0 коп. по обеим позициям. Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что этот феномен может оказаться первыми признаками смены настроения на наличном рынке.

В этом контексте нелишне указать на заметное отличие межбанка и «налички» по уровню обеспеченности гривневым ресурсом. Если первый буквально захлебывается от гривневой «манны небесной» стараниями НБУ и Минфина, наличный рынок, переварив ситуативное гривневое изобилие во второй половине вторника, по-прежнему не чувствует избытка нацвалюты в наличном виде (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Итак, наличный доллар продолжал расти, подталкиваемый наверх «зелеными быками» межбанка и пассивностью клиентов, откладывающих свой визит в ОП для «приноса».



В течение четверга наличный доллар по спросу вырос на 3,0-13,0 коп. (лидировало в росте Запорожье, пас задних Харьков). Офера наличного «американца» в течение 11 января выросли на 5,0-10,0 коп. (лидировала столица), в Днепре в течение четверга офера доллара не изменились, а в Харькове даже потеряли 5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара прибавила 5,0-25,0 коп. (лидировал рынок столицы, отставал Харьков), офера наличного «американца» выросли на 5,0-25,0 коп. (снова впереди всех была столичная «наличка», образцы сдержанности продемонстрировал Харьков).



Итак, наличный рынок в течение четверга, за исключением первой столицы и Днепра констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, вызванное аналогичными настроениями на валютном межбанке.



Впрочем, по порядку.



Торги 11 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,50-55/28,60-65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль – 0,478/0,498 UAH/RUB.



На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,50-52/28,62-63 UAH/USD, евро - 33,95-34,00/34,23-25 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем дилеры «неформальной» розницы Днепра по сути свели на нет эти мероприятия, в которых, с их слов, не было особой нужды из-за установившегося после обеда «естественного» равновесия спроса и предложения, сохранившегося до самого финиша торгов и обеспечившего заметный рост ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы «отличную» оценку, констатировав показателей предыдущей сессии.



В течение 11 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 10 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 6,0-15,0 коп., по предложению прибавил 8,0-15,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,50-55/28,60-65 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 11-го работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, причем после обеда нужды во «вмешательство» в торги ценовыми ревизиями со стороны оптовиков не было – до самого закрытия сессии здесь сохранялось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив от «неформалов» днепровского опта «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.



По сравнению с закрытием 10 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 6,0-15,0 коп., предложение прибавило 8,0-15,0 коп.



Приходится констатировать очевидное падение темпа роста цен в наличной паре доллар-гривня, которое, вероятно, получит распространение по всем регионам страны и, возможно, окажет влиянием на настроения валютного межбанка..



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 января уровнями 34,00/34,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 11 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая перманентно росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем уже после 14.30 Киева в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта снова оказалась не очень готова.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе, хотя и не особенно рассчитывая на его продолжительность.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1950 к отметке $1,2045 констатировав внутридневное его повышение на «изрядные» 95 пунктов.



Думаю, наши валютчики «приняли к сведению» подобный курсовой скачок, однако, помня о вчерашнем «китайском переполохе» на форексе, впоследствии оказавшимся фейком, не очень спешили задирать цены в наличной паре евро-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1950, пара евро-доллар довольно долго выбирала «маршрут» движения, инициировав с 06.30 плавную коррекцию в направлении $1,1935, где и оказалась около 09.30 Киева. Изменив настроение, пара евро-доллар с этого часа начала медленный рост, который около 14.30 сменился резким подскоком, вознесшим пара на уровень $1,2050, который она не покидала до 18.50, нехотя опустившись в этот час до $1,2035. В дальнейшем, консолидировавшись с 19.00 Киева в рамках диапазона $1,2032-1,2037, пара евро-доллар не покидала его до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар продолжает дорожать к мировым валютам в четверг днем после того, как власти КНР опровергли сообщения СМИ о планах страны сократить выкуп казначейских облигаций США.



По состоянию на 13.40 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1943 за евро против $1,1949 на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до ¥111,64 за доллар со ¥111,43 на предыдущем закрытии; индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08% - до 92,43 пункта.



В среду доллар оказался под давлением после того, как агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для инвесторов.



В четверг Государственное управление по валютному контролю КНР назвало эти сообщения СМИ недостоверными. Ведомство указало, что, вероятно, в сообщении цитировали недостоверный источник, или, возможно, это ложная новость. Китай является одним из ключевых держателей долга США, объем его вложений составляет $1,2 триллиона.



Курс евро при этом поддерживается позитивной статистикой по региону. Так, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1% в месячном выражении и на 3,2% в годовом. Прогноз предполагал, что показатель увеличился на 0,8% к октябрю и на 3% в годовом исчислении.



Теперь рынок ожидает данных по инфляции в США в декабре, статистика будет опубликована в пятницу. Аналитики ожидают, что в декабре показатель составил 2,1% в годовом выражении по сравнению с индикатором ноября в 2,2%, а в месячном - 0,2% против 0,4% месяцем ранее.



Евро остается к 14.15 Киева около недельных минимумов на $1.1916 на фоне восстановления спроса на доллар США и снижении доходности на 4% гособлигаций Германии, что оказало давление на евро. Позитивно на евро сказалось нежелание рисковать на европейских рынках, и динамика доходности облигаций США отражает эту тенденцию.



Паре евро-доллар помогают ожидания протокола последнего заседания ЕЦБ, в котором будет отмечено восстановление экономики в еврозоне и перспективы дальнейшего сокращения программы QE.



Вскоре, около 14.30 Киева, евро резко подорожал после публикации протокола последнего заседания ЕЦБ



После публикации протокола заседания ЕЦБ, состоявшегося 13-14 декабря, евро резко подорожал по всему спектру рынка, так как инвесторы обнаружили в тексте документа намеки на более скорое, нежели ожидается, сворачивание монетарного стимулирования в еврозоне. В частности, в нем была отмечена вероятность смены языка коммуникаций, которым ЕЦБ общается с рынком, на более «ястребиный» уже в начале этого года (по мере улучшения экономической ситуации).



Напомним, что по результатам последнего заседания ЕЦБ подтвердил намерение проводить программу покупки активов как минимум до ближайшего сентября, но сократил ее ежемесячный объем до Є30 млрд. Также было объявлено о том, что ставки останутся неизменными и после сворачивания программы QE.



Стало быть, в предыдущем обзоре мы поделились сомнениями в том, что новость о сокращении покупок ЦБ Китая приведет к каким-то реальным изменениям в политике инвестиций Китая в облигации США. Вечером в среду на эту тему даже высказались представители ФРС, которые не выразили никакой обеспокоенности. А в четверг Государственное валютное управление Китая (SAFE), являющееся частью ЦБ Китая, опровергло новость. Соответствующее заявление пресс-службы размещено на официальном сайте ведомства: «Мы узнали об этом через сообщения в СМИ. В таких новостях могли быть использованы недостоверные источники информации, они могли быть сфальсифицированы», - отмечается в заявлении SAFE.



Как и накануне, мы не будем утверждать, что солидное агентство Bloomberg намеренно опубликовало заведомо фейковую новость, скорее всего, какая-то реальная база под новостью была. Но тот факт, что новость использовалась в спекулятивных целях, у нас не вызывает сомнения, это явно был вброс.



Подозреваем, что вброс был сделан, чтобы остановить начавшийся было рост доллара.



Далее, после показанного в среду резкого роста пара евро-доллар начала снижаться и к утру четверга она оказалась вблизи $1,1930, полностью отыграв весь рост обратно. Это должно было окончательно запутать спекулянтов. Как известие о гибели генерала Скобелева.



Но не тут то было: в 14.30 Киева крупные игроки нанесли новый удар – на публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ произошло резкое движение вверх, даже еще более сильное, чем по итогам новости про вложения Китая в американские трежерис. Пара евро-доллар к 17.00 поднималась уже до $1,2050.



Думается, сама по себе новость явно такой реакции не стоила – обычно на протоколах ЕЦБ никаких движений не бывает, потому что не бывает ничего нового. Ничего действительно важного не было и этот раз. Но теперь аналитические ленты пишут о том, что евро вырос потому, что ЕЦБ сообщил, что может обдумать изменение в политике целеполагания в начале 2018 года.



Это абсолютно ожидаемый месседж, о возможности подобного говорилось и раньше.

Иначе говоря, здесь, как и в случае с «китайской» новостью мы имеем дело с заранее подготовленной атакой крупных игроков.



Сейчас уже очевидно, что новогодний сбор стопов крупных игроков не удовлетворил, иначе бы евро не был до сих пор так высоко. Ведь в первую неделю года рынок даже не обновил сентябрьские максимумы, видимо, стопы еще остались, хотя мы, в очередной раз, провозгласили было, что начался, наконец, тренд на рост доллара.



На моменте видно, что сейчас ситуация стала принципиально иной – пара евро-доллар довольно долго проторговывает уровень $1,20 и опять находится выше этой отметки.

Предполагаем теперь, что речь идет о качественно новой зачистке стопов «медведей» по паре евро-доллар, о росте в район отметки $1,22. Иначе не было смысла устраивать эти импульсы вверх в среду и четверг.



Почему это может быть возможным, несмотря на то, что мы говорим о колоссальном весе фундаментальных факторов в пользу доллара?



Несмотря на то, что с вероятностью 82% ФРС повысит ставку в марте уже 6-ой раз, несмотря на то, что сворачивание баланса ФРС идет уже со скоростью $20 млрд. долл. в месяц, хотя ЕЦБ все еще наращивает баланс со скоростью Є30 млрд. в месяц, несмотря на принятый налоговый план Трампа и предстоящий рост дефицита бюджета США?



Собака, по-видимому, зарыта в законопроекте по расходам на 2018 фингод и в поднятие порога госдолга (пока расходы бюджета идут в автоматическом режиме, кроме фискального законопроекта Трамп еще не провел через Конгресс ничего).



Сейчас, до 19 января, действует временная отмена действия порога госдолга, потом в очередной раз она, очевидно, будет продлена Конгрессом, чтобы правительство могло функционировать. Министр финансов США Стивен Мнучин на днях просил повысить лимит госдолга США до 28 февраля, хотя на самом деле, у Казначейства хватит задействованного лимита госдолга, чтобы протянуть до марта-апреля. Ведь еще в сентябре 2017 г. лимит госдолга находился на планке в $19 808 млрд., а сейчас он находится на планке в $20 455 млрд.



Госдолг раздули искусственным образом, за счет покупок спецсоблигаций GAS государственными органами, в рынке этот объем не размещался. Казначейство по факту имело профицит в $8 млрд. в сентябре, дефицит в $63 млрд. в октябре, дефицит в $138 млрд. в ноябре и как раз 11-го публикуется баланс бюджета за декабрь, ожидается дефицит в $26 млрд.



Т.е. Казначейство заведомо еще не потратило те $647 млрд., на которые порог госдолга был повышен с сентября, дефициты пока совершенно небольшие по меркам прошлых лет. Период агрессивного наращивания дефицита бюджета и агрессивных размещений на рынке еще только впереди и пока даже непонятно, насколько все затягивается.



Думается, именно задержка по бюджетным факторам позволяет доллару быть пока слабым, пока Казначейство не размещается агрессивно на рынке, а монетарные факторы пока почему-то игнорируются, хотя их влияние в пользу укрепления доллара также должно быть изрядными. Все это, видимо, будет отыграно позже и довольно резко, точно также как в 2014 году после десятимесячного нахождения на неадекватно высоких уровнях евро-доллар обвалился с громким треском.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 34,00/34,30 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 11 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,478/0,498 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 30 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 15,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 января по спросу и по предложению прибавили по 30 пунктов.



Очередная несогласованность украинских финансовых властей, допустивших резкое расширение гривневой ликвидности на фоне очевидного дефицита валюты на межбанке, привела к пролонгации динамичной девальвации нашей нацвалюты, несмотря на долларовые интервенции регулятора.



Похоже, подобное головотяпство становится нехорошей традицией, которая в конечном счете, может привести к тому, что наряду с падением доверия населения к казенным финансовым институтам, отечественным горе-руководителям перестанут давать взаймы и зарубежные кредиторы.



Не исключено, что определенную ответственность за происходящее на межбанке несет и текущее «временное» руководство Нацбанка.



Так или иначе, базовые причины для пролонгации «зеленого» ралли на валютном межбанке остаются прежние: рост гривневого ресурса в комплекте с нехваткой предложения СКВ.



Добавим, что ощутимую поддержку «зеленые быки» валютного межбанка получили от наличного рынка, где «американец» также вырос в цене, отвечая «наличке» подобным образом.



У нас нет оснований менять свой предыдущий прогноз, сулящий сохранение текущей обстановки на валютном межбанке до начала III декады месяца, когда появится шанс терминации текущего подорожания доллара в обеих ветвях валютного рынка страны с вероятной коррекцией цен безналичного «американца» после 22 января, вослед за которой немного вниз может пойти и наличный доллар.



Впрочем, послеобеденная заморозка курсовой динамики на наличных рынках Харькова и Днепра сулит определенные надежды на более скорую терминация беспредела «зеленых быков» на обеих ветвях валютного рынка.



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,45/28,47 UAH/USD.



К 10.12 котировки доллара выросли к отметке 28,48/28,51 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.



Около 10.43, продолжая рост, безналичный «американец» добрался к отметке 28,53/28,57 UAH/USD.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн.



К 11.10 котировки доллара остановили рост, консолидировавшись на уровне 28,53/28,56 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.



Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 стабилизацией, сопровождалось признаками стабильности рынка гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,75/13,25% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность в целом пребывает в гармонии с некоторым снижением

объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.40 безналичный «американец», сузив спред, остановился на уровне 28,53/28,55 UAH/USD. Заморозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.



Около 12.20 на межбанке цена безналичного доллара, удерживаемая равновесием покупок и продаж, не тронулась с отметки 28,53/28,55 UAH/USD.



Наконец, около 13.16 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,53/28,55 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 января с уровней: доллар – 28,30/28,60 UAH/USD, евро – 33,75/34,25 UAH/EUR, рубль - 0,480/0,505 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 11 января по спросу и по предложению повысился на 10,0 коп.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 января по спросу вырос на 50 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2037, поднявшись к отметке $1,2058 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2065 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 12 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 34,05/34,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 25,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 34,05/34,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 25,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 января в оптовом сегменте рынка шла сбалансированная торговля долларом.



К 12.01 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, не стали менять действующие с утра цены: 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 34,20/34,45 UAH/EUR. Стабильности котировок способствовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.



По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.



Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где образовалось преобладание спроса: 28,57-60/28,70 UAH/USD, евро - 34,50/34,75 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,40/28,60 UAH/USD, евро – 33,85/34,35 UAH/EUR, рубль 0,487/0,498 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,20/34,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,20/34,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,65 UAH/USD, евро – 34,05/34,50 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,498 RUB/USD, Одесса – опт 28,44/28,52 UAH/USD, розница – 28,38/28,58 UAH/USD; Запорожье – 28,50/28,60 UAH/USD; евро – 34,10/34,40 UAH/EUR, рубль - 0,493/0,498 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс доллара в пятницу утром снижается к мировым валютам на слабой статистике по США, в то время как евро поддерживается ожиданиями инвесторов о возможном прекращении Евроцентробанком программы скупки облигаций (QE).Доллар США был под давление в среду после сообщения, что Китай может замедлить или прекратить покупку казначейских облигаций США, он вырос в начале четверга после того, как китайский регулятор заявил, что сообщение было ложным.Индекс доллара USDX снизился на 0,5% до 91,91 пунктов, продолжив снижение среды.Пара евро-доллар выросла на 0,6% до $1,2031 с $1,1949 в конце среды.Фунт также вырос на фоне общего снижения доллара США, на 0,2% до $1,3537 с $1,3508 в конце среды.Канадский доллар немного укрепился против доллара США (с 1,2544 до 1,2518) после снижения в среду на сообщении, что Канада ожидает выхода США из NAFTA. Канадский доллар поддерживался ожиданиями по повышения процентных ставок Банка Канады на заседании, которое состоится на следующей неделе, и ростом цен на нефть.Протокол заседания ЕЦБ в декабре показал, что руководители денежной видят основания для пересмотра денежной политики в начале этого года. Протокол также показал, что инфляция продолжает быть предметом опасений, хотя динамика зарплат в еврозоне обнадёживает.Протокол ЕЦБ показал, что ЕЦБ планирует продолжает ограниченную покупку активов до сентября, с возможностью продления их далее этой даты. Следующее заседание ЕЦБ 25 января.Со стороны доллара США факторам ослабления были данные по инфляции в декабре по индексу цен производителей — он снизился в декабре на 0,1%, при ожиданиях экономистов по росту в 0,2%, За год индекс вырос на 2,6% - это наиболее высокий рост с 2011 г.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,40% с 28,0672 UAH/USD до 28,4457 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 11 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,25% годовых (после 12.09 Киева - 11,75/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 11 января, заметно прибавил в цене по хорошо знакомым причинам.Во-первых, как будет видно ниже, изрядно выросла гривневая ликвидность.Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.В-четвертых, как и накануне, сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара, начавшись уже после обеда вторника, было пролонгирован 11 января.Как мы указывали выше, гривневая ликвидность очень заметно расширилась, о чем дали понять выросшие с уровня 34 633,2 млн. грн. к отметке 53 487,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 января заметно, на $40,6 выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ., которых «воодушевил» рост гривневого ресурса.Во-вторых, как всегда, по четвергам, растет объем обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.В-третьих, своим, более заметным, чем накануне, участием в торгах межбанка регулятор внес посильную лепту в рост общей ликвидности. Многократный выходы НБУ на рынок обеспечили интервенцию в $38,0 млн.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со средой, 10 января, в четверг, 11-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился со $160,7 млн. к отметке $211,3 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $127,5 млн. к $168,1 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в четверг мы сообщили выше.Торги 11 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. В течение четверга дилеры-«неформалы» вышеперечисленных городов принимали участие в гонке с настроениями «бычьего» рынка, пытаясь его опередить, обеспечив себе ситуативное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, сулило рост оборотов. При этом за исключением рынка Днепра, дилеры которого констатировали сохранение равновесие покупок и продаж, валютчики остальных населенных пунктов были вынуждены признать итоговый дисбаланс спроса и предложения.Как и прежде, главным источником «бычьего» тренда наличного доллара стало «зеленое» ралли на валютном межбанке, поддержанное падением клиентского «приноса». Последнее стало следствие завершения новогодних праздников, сопровождавшихся застольями и подарочками, которые увеличили гривневые расходы, ради которых клиенты сдавали накопленные ранее «зеленые» заначки.Нынче расходы стали скромнее, «принос» упал, причем текущее подорожание «американца» стало дополнительным препятствием для «сдачи валюты» клиентами, небезосновательно рассчитывавших на «продолжение банкета».При этом, полагаю, нелишне заметить первые признаки насыщения роста долларовых цен на наличном рынке. В частности, после обеда наличный «американец» в Днепре уже не поднимался в цене. А на рынке первой столицы цены доллара к вечеру даже немного откатились по сравнению с полуденными максимумами на 5,0 коп. по обеим позициям. Несколько забегая вперед, рискнем предположить, что этот феномен может оказаться первыми признаками смены настроения на наличном рынке.В этом контексте нелишне указать на заметное отличие межбанка и «налички» по уровню обеспеченности гривневым ресурсом. Если первый буквально захлебывается от гривневой «манны небесной» стараниями НБУ и Минфина, наличный рынок, переварив ситуативное гривневое изобилие во второй половине вторника, по-прежнему не чувствует избытка нацвалюты в наличном виде (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Итак, наличный доллар продолжал расти, подталкиваемый наверх «зелеными быками» межбанка и пассивностью клиентов, откладывающих свой визит в ОП для «приноса».В течение четверга наличный доллар по спросу вырос на 3,0-13,0 коп. (лидировало в росте Запорожье, пас задних Харьков). Офера наличного «американца» в течение 11 января выросли на 5,0-10,0 коп. (лидировала столица), в Днепре в течение четверга офера доллара не изменились, а в Харькове даже потеряли 5,0 коп.По сравнению с закрытием среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара прибавила 5,0-25,0 коп. (лидировал рынок столицы, отставал Харьков), офера наличного «американца» выросли на 5,0-25,0 коп. (снова впереди всех была столичная «наличка», образцы сдержанности продемонстрировал Харьков).Итак, наличный рынок в течение четверга, за исключением первой столицы и Днепра констатировал довольно заметное подорожание обеих позиций в паре доллар-гривня, вызванное аналогичными настроениями на валютном межбанке.Впрочем, по порядку.Торги 11 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,50-55/28,60-65 UAH/USD, евро - 34,00/34,30 UAH/EUR, рубль – 0,478/0,498 UAH/RUB.На протяжении первой половины четверга в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,50-52/28,62-63 UAH/USD, евро - 33,95-34,00/34,23-25 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В дальнейшем дилеры «неформальной» розницы Днепра по сути свели на нет эти мероприятия, в которых, с их слов, не было особой нужды из-за установившегося после обеда «естественного» равновесия спроса и предложения, сохранившегося до самого финиша торгов и обеспечившего заметный рост ликвидности, заслужившей от «неформалов» днепровской розницы «отличную» оценку, констатировав показателей предыдущей сессии.В течение 11 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» не изменилась.Меж тем, по сравнению с закрытием среды, 10 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 6,0-15,0 коп., по предложению прибавил 8,0-15,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 28,50-55/28,60-65 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 11-го работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, причем после обеда нужды во «вмешательство» в торги ценовыми ревизиями со стороны оптовиков не было – до самого закрытия сессии здесь сохранялось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив от «неформалов» днепровского опта «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении четверга биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 5,0-10,0 коп., позиция «предложение» не претерпела изменений.По сравнению с закрытием 10 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 6,0-15,0 коп., предложение прибавило 8,0-15,0 коп.Приходится констатировать очевидное падение темпа роста цен в наличной паре доллар-гривня, которое, вероятно, получит распространение по всем регионам страны и, возможно, окажет влиянием на настроения валютного межбанка..В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 января уровнями 34,00/34,30 UAH/EUR, констатировав в течение четверга десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 11 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая перманентно росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на выросшую агрессивность клиентских покупок.Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем уже после 14.30 Киева в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта снова оказалась не очень готова.Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе, хотя и не особенно рассчитывая на его продолжительность.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 34,00/34,30 UAH/EUR, констатировав при этом десятикопеечное повышение бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 11 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,478/0,498 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 30 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и прибавившему 15,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 января по спросу и по предложению прибавили по 30 пунктов.В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,34/28,36 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,45/28,47 UAH/USD.К 10.12 котировки доллара выросли к отметке 28,48/28,51 UAH/USD, сопровождаясь «низкой» ликвидностью.Около 10.43, продолжая рост, безналичный «американец» добрался к отметке 28,53/28,57 UAH/USD.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн.К 11.10 котировки доллара остановили рост, консолидировавшись на уровне 28,53/28,56 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 11.10 стабилизацией, сопровождалось признаками стабильности рынка гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,75/13,25% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность в целом пребывает в гармонии с некоторым снижениемобъема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.По состоянию на 11.40 безналичный «американец», сузив спред, остановился на уровне 28,53/28,55 UAH/USD. Заморозили «восхождение» появившиеся продажи СКВ, которые к тому же выровняли рынок в баланс спрос/предложение.Около 12.20 на межбанке цена безналичного доллара, удерживаемая равновесием покупок и продаж, не тронулась с отметки 28,53/28,55 UAH/USD.Наконец, около 13.16 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,53/28,55 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 января с уровней: доллар – 28,30/28,60 UAH/USD, евро – 33,75/34,25 UAH/EUR, рубль - 0,480/0,505 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 11 января по спросу и по предложению повысился на 10,0 коп.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 января по спросу вырос на 50 пунктов, прибавив 100 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,2037, поднявшись к отметке $1,2058 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2065 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 12 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 34,05/34,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 25,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 12 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились); евро – 34,05/34,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 января спрос вырос на 15,0 коп., предложение прибавило 25,0 коп.); рубль - 0,478/0,498 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 12 января в оптовом сегменте рынка шла сбалансированная торговля долларом.К 12.01 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, не стали менять действующие с утра цены: 28,50/28,60 UAH/USD, евро – 34,20/34,45 UAH/EUR. Стабильности котировок способствовала сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.По состоянию на 12.08 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об изменениях в ценах работавшихся валют, связанных со сменой настроения: 28,52/28,62 UAH/USD, евро - 34,10/34,50 UAH/EUR, рубль 0,493/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменил спрос.Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где образовалось преобладание спроса: 28,57-60/28,70 UAH/USD, евро - 34,50/34,75 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,40/28,60 UAH/USD, евро – 33,85/34,35 UAH/EUR, рубль 0,487/0,498 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,20/34,45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,20/34,45 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,65 UAH/USD, евро – 34,05/34,50 UAH/EUR, рубль - 0,478/0,498 RUB/USD, Одесса – опт 28,44/28,52 UAH/USD, розница – 28,38/28,58 UAH/USD; Запорожье – 28,50/28,60 UAH/USD; евро – 34,10/34,40 UAH/EUR, рубль - 0,493/0,498 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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