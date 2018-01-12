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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 12.01.18 Итоги: Энергетика 12.01.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 12 січ, 2018 13:35 Итоги: Энергетика 12.01.18



По состоянию на 08.00 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,14% - до $69,16 за баррель. В ходе торгов четверга нефть Brent пробила отметку в $70 за баррель впервые с 4 декабря 2014 года.



Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,44%, до $63,52 за баррель. В четверг она достигла уровня в $64 впервые с 9 декабря 2014 года.



Удорожание нефти до рекордных уровней было вызвано рядом позитивных данных по добыче и запасам «черного золота» в США. Так, согласно обнародованным в среду данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США сократились за последнюю неделю на 4,9 миллиона баррелей вместо ожидаемых 3,89 миллиона, а добыча упала на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки.



Поддержали рост нефтяных цен также комментарии министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который заявил в четверг, что ожидает восстановления баланса на рынке нефти в текущем году. Он также добавил, что надеется на продолжение сотрудничества стран-участниц соглашения ОПЕК+ после 2018 года.



Цены на нефть достигли в четверг нового трехлетнего максимума, при поддержке сокращения добычи в США и продолжающейся восемь недель снижение запасов нефти в США. Кроме этого, трейдеры ожидали решения администрации США по продлению отказа от санкций против Ирана.



Февральский фьючерс на нефть WTI вырос на NYMEX на закрытие на 23 цента, или на 0,4%, до $63,80 за баррель. В течение сессии цена достигала $65,77.



Мартовский фьючерс на нефть Brent вырос на ICE на 6 центов, или на 0,1%, до $69,26 за баррель. Внутри дня цена достигала $70.



Цены на WTI и Brent достигли очередного максимального уровня закрытия с начала декабря 2014 г. Цены растут четвёртую сессию подряд.



В среду администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,9 млн. баррелей. Объём добычи в США снизился на 290 тыс. баррелей в день до 9,492 млн. баррелей в день.

За прошедшие восемь недель запасы снизились на 39,4 млн. баррелей, примерно сократив наполовину избытка до пятилетней средней.

Аналитики полагают, что более высокие цены на нефть могут стимулировать членов ОПЕК нарушать соглашение по сокращению объема добычи в 2018 г.



Минэнерго США прогнозирует хронический избыток нефти.



Добыча нефти в мире в ближайшие два года будет расти быстрее, чем спрос, а рынок вернется в состояния избыточного предложения.

Такой прогноз дает Минэнерго США в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей.



Благодаря ренессансу сланцевой добычи, расширению производства в Канаде и других странах, не присоединившихся к соглашению Россия-ОПЕК, на рынок в 2018 году будет поступать 2,4 млн/ баррелей дополнительных ежедневных поставок.

Прирост добычи в мировом масштабе станет рекордным с 2014 года (2,8 млн баррелей), когда на сланцевую революцию наложилось решение ОПЕК качать максимально возможные объемы и ждать, что рынок «сбалансирует себя сам».



Рост спроса на нефть составит лишь 1,7 млн. баррелей в сутки и будет сосредоточен главным образом в развивающихся странах Азии: потребление «черного золота» в Европе практически не изменится (14,3 млн. баррелей в день), а в Канаде начнет сокращаться (с 2,41 до 2,38 млн. баррелей в день).



В 2017 году при добыче 97,97 млн. баррелей в сутки мировая экономика потребляла 98,38 млн. баррелей: дефицит поставок привел к распродаже излишков, накопленных в коммерческих хранилищах, и взвинтил цены почти на 30% - до максимумов с декабря 2014 года в $69,2 за баррель Brent).



Но продолжения «праздника» не будет, считает Минэнерго США: в 2018 году в мире будет добываться на 0,2 млн. баррелей больше, чем потребляется, а в 2019-м избыток вырастет до 0,35 млн. баррелей в сутки. Причем в отдельные кварталы (например, апрель-июнь 2019) разрыв спроса и предложения будет приближаться к 1 млн. баррелей ежедневно.



В результате планы ОПЕК и России убрать с рынка навес нераспроданных объемов провалятся, считают в американском Минэнерго. Со второго квартала 2018 года излишки нефти снова начнут пополнять хранилища: с 2,908 млрд. баррелей на конец 2017 года коммерческие запасы вырастут до 2,964 млрд. через год и 3,049 млрд. - через два.



Добыча в США при этом будет расти быстрее, чем предполагалось, следует из прогноза: оценка на 2018 год повышена до 10,58 млн. баррелей в день с 10,23 млн. в декабрьском прогнозе.

В 2019-м американские нефтяники будут производить 11,04 млн. баррелей в день, что больше текущей добычи мирового лидера - России (10,85 млн. баррелей в сутки).

В этих условиях нефтяные котировки снизятся почти на 15% от текущих уровней: Brent подешевеет до $58-61 за баррель, а WTI будет стоить в среднем $55,3 за бочку.



Норвегия установила исторический рекорд по экспорту газа.



Норвегия в 2017 году более чем на 6% нарастила объемы поставок газа за рубеж по сравнению с 2016 годом и довела их до 124 млрд. куб. м, что является историческим рекордом для королевства. Об этом говорится в опубликованном в четверг годовом отчете Норвежского нефтяного директората - правительственного агентства, отвечающего за управление национальными ресурсами углеводородов.



Годом ранее директорат прогнозировал, что в 2017 году продажи норвежского газа незначительно снизятся или останутся на уровне 2016 года, однако стабильно высокий спрос на газе в Европе позволил Норвегии увеличить поставки. Новый прогноз предполагает снижение поставок на 2-3% в ближайшие три года, а к 2021 и 2022 годам - выход на уровень 2017 года или его превышение.

Согласно опубликованной статистике, в 2017 году на норвежском континентальном шельфе было добыто 580 млн. баррелей нефти, что примерно на 2% меньше, чем в 2016 году. Как отмечают в директорате, это является следствием многомесячного простоя платформы Goliaf на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море, оператором которого является итальянская компания Eni.



В директорате прогнозируют дальнейшее падение добычи в 2018 и 2019 годах и резкий скачок начиная с 2020 года за счет ввода в строй новых месторождений, прежде всего североморского Johan Sverdrup. Планируется, что в 2020 году объемы нефтедобычи на норвежском шельфе вырастут до 630 млн. баррелей, а в 2022 году превысят 700 млн. баррелей. К этому моменту объемы поставок нефти с норвежского шельфа сравняются с поставками газа, а суммарно они приблизятся к историческому рекорду 2004 года - 264 млн. куб. м нефтяного эквивалента (против 236,4 млн куб. м в 2017 году).



«Чтобы поддерживать добычу на столь же высоком уровне также после 2025 года, должны быть обнаружены новые рентабельные залежи ресурсов, в том числе крупные месторождения. Поэтому Норвежский нефтяной директорат считает, что газо- и нефтеразведка должны вестись более активно, чем сегодня, - как на уже хорошо освоенных, так и на новых участках шельфа», - отметила глава ведомства Бенте Нюланн.



В 2017 году на шельфе Норвегии были пробурены 34 разведочные скважины (на три меньше, чем в 2016 году). Половина из них приходится на Баренцево море, где, по оценкам директората, находится 2/3 неоткрытых норвежских запасов углеводородов. Было обнаружено 11 новых месторождений (по сравнению с 18 в 2016 году), из них шесть на баренцевоморском шельфе. Все они достаточно невелики, однако некоторые могут принести прибыль за счет использования уже существующей инфраструктуры близлежащих месторождений.



Угроза России: США наращивают экспорт газа. В этом году США намерены в полтора раза увеличить экспорт СПГ.



США, как и хотел Дональд Трамп, увеличат в этом году экспорт сжиженного природного газа и мощности по его производству. Эксперты считают, что производители американского СПГ будут стараться занять долю европейского рынка. Это угрожает позициям «Газпрома», установившего в прошлом году рекорд по экспорту газа. Кроме того, обострение конкуренции негативно отразится на ценах на «голубое топливо».



США намерены в этом году в полтора раза увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — с 1,9 млрд. куб. футов (примерно 53 млн кубометров) в сутки в 2017 году до 3 млрд куб футов (около 83 млн кубометров), отмечается в материалах Управление энергетической информации (EIA) США.

В прошлом году Соединенные Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и не намерены останавливаться на достигнутом.



По данным EIA, чистый экспорт американского СПГ в 2017 году составил 0,4 млрд куб. футов в сутки (11 млн куб м). При этом еще в 2016 году, когда США отправили первый танкер с СПГ в Бразилию, страна оставалась импортером СПГ — чистый импорт газа достигал тогда 1,8 млрд. куб футов (50 млн. куб м) в сутки.

Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в среднем в 2,3 млрд куб. футов (64 млн. кубометров) в сутки в 2018 году и 4,6 млрд куб. футов (128 млн кубометров) в сутки в 2019 году.



Меж тем в 2010 году корпоративный журнал Газпрома считал, что сланцевый газ и поставки СПГ из Америки «фантастикой».



Сегодня в Штатах функционирует только один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн. т, на стадии строительства находится еще шесть, поэтому к 2020 году американский производственный потенциал по СПГ возрастет до 78 млн. т в год, что соответствует 23% мировых производственных мощностей в 2016 году, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.



Но в долгосрочной перспективе объемы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и действительно будут реализованы, обращает внимание эксперт.

По ее словам, на начало 2017 года лицензии, позволяющие поставлять газ на любые внешние рынки, получили 14 американских СПГ-проектов на 153 млн. тонн производственных мощностей, включая строящиеся. При этом заявки подавали более 40 проектов на 390 млн. т, что в полтора раза выше сегодняшних объемов глобальных продаж СПГ.



В 2018 году США намерены нарастить мощности по сжижению: EIA ожидает, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд. куб. футов в сутки.



Руководство США, включая президента Дональда Трампа, говорило о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.



В принятом в августе прошлого года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.



В настоящее время в Европу из США приходили только единичные танкеры с СПГ, в то время как основная часть произведенного в США сжиженного газа шла на рынки Южной Америки и АТР, в том числе в Китай, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.



Незаконтрактованный американский СПГ пойдет в Европу при наличии двух условий — если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.



Первое условие, по его словам, скорее всего будет выполнено при цене $3 за млн БТЕ на Henry Hub ($105 за тысячу куб м). Издержки трейдеров на поставку дополнительного объема газа в Европу, включая расходы на транспортировку и регазификацию, составят около $5 за млн БТЕ ($175 за тыс. куб м). Учитывая, что цены в Европе сейчас находятся на уровне $7 ($250 за тыс. куб м), поставка американского СПГ в Европу могла бы быть выгодным бизнесом, полагает эксперт.



Однако при этом цены на газ в Азии сейчас существенно выше (более $10 за млн БТЕ, или $350 за тыс. куб м), что связано в том числе с неожиданно высоким ростом спроса на газ в Китае в прошлом году. Поэтому большая часть объемов и в этом году, вероятно, все же пойдет в Азию, полагает Маринченко.



В настоящее время Китай потребляет 200 млрд. куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.



Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками сетевого газа для европейских потребителей, а их пока совсем немного, отмечает Собко.



В ноябре британская Centrica (занимается газоснабжением конечных потребителей в своей стране), у которой такой договор на СПГ с американского Sabine Pass есть, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу, вероятно, посчитав, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.



В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда спотовые цены, а главное, разница между ними, для европейского и азиатского рынка снижаются, считает эксперт Сколково.



Европа — традиционный рынок сбыта трубопроводного газа «Газпрома». Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье достиг в 2016 году рекордного объема — 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в странах дальнего зарубежья (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила при этом 2,14 трлн рублей.

В этом году российский холдинг поставил новый рекорд, нарастив экспорт в Европу и Турцию до 193,9 млрд кубометров, что на 14,6 млрд кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснил эту тенденцию активно растущей потребностью европейских стран в российском газе и его надежными поставками в необходимых объемах.

В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.

С ростом объемов поставок СПГ из США и других стран, в том числе Австралии, цены между хабами (Азии и Европы) начнут выравниваться с поправкой на транспортное плечо.

Это неприятная новость для «Газпрома» в том смысле, что ему вряд ли теперь удастся заработать сверхприбыль, которую он получал в начале 2010-2014гг, отмечает Маринченко.

Но свою долю рынка компания при желании сможет защитить — расходы концерна на продажу дополнительного объема газа в Европу, учитывая налоги и транспортировку, составляют не более $105 за тыс. куб м.

В своем докладе «Прогноз развития рынков СПГ» компания Shell отмечает, что до 2030 год спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн. тонн.

В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Нефть в пятницу утром дешевеет в рамках коррекции после того, как в четверг цена марок Brent и WTI достигла максимальных отметок с декабря 2014 года.Цены на нефть достигли в четверг нового трехлетнего максимума, при поддержке сокращения добычи в США и продолжающейся восемь недель снижение запасов нефти в США. Кроме этого, трейдеры ожидали решения администрации США по продлению отказа от санкций против Ирана.Минэнерго США прогнозирует хронический избыток нефти.Добыча нефти в мире в ближайшие два года будет расти быстрее, чем спрос, а рынок вернется в состояния избыточного предложения.Такой прогноз дает Минэнерго США в январском краткосрочном прогнозе по рынку энергоносителей.Благодаря ренессансу сланцевой добычи, расширению производства в Канаде и других странах, не присоединившихся к соглашению Россия-ОПЕК, на рынок в 2018 году будет поступать 2,4 млн/ баррелей дополнительных ежедневных поставок.Прирост добычи в мировом масштабе станет рекордным с 2014 года (2,8 млн баррелей), когда на сланцевую революцию наложилось решение ОПЕК качать максимально возможные объемы и ждать, что рынок «сбалансирует себя сам».Рост спроса на нефть составит лишь 1,7 млн. баррелей в сутки и будет сосредоточен главным образом в развивающихся странах Азии: потребление «черного золота» в Европе практически не изменится (14,3 млн. баррелей в день), а в Канаде начнет сокращаться (с 2,41 до 2,38 млн. баррелей в день).В 2017 году при добыче 97,97 млн. баррелей в сутки мировая экономика потребляла 98,38 млн. баррелей: дефицит поставок привел к распродаже излишков, накопленных в коммерческих хранилищах, и взвинтил цены почти на 30% - до максимумов с декабря 2014 года в $69,2 за баррель Brent).Но продолжения «праздника» не будет, считает Минэнерго США: в 2018 году в мире будет добываться на 0,2 млн. баррелей больше, чем потребляется, а в 2019-м избыток вырастет до 0,35 млн. баррелей в сутки. Причем в отдельные кварталы (например, апрель-июнь 2019) разрыв спроса и предложения будет приближаться к 1 млн. баррелей ежедневно.В результате планы ОПЕК и России убрать с рынка навес нераспроданных объемов провалятся, считают в американском Минэнерго. Со второго квартала 2018 года излишки нефти снова начнут пополнять хранилища: с 2,908 млрд. баррелей на конец 2017 года коммерческие запасы вырастут до 2,964 млрд. через год и 3,049 млрд. - через два.Добыча в США при этом будет расти быстрее, чем предполагалось, следует из прогноза: оценка на 2018 год повышена до 10,58 млн. баррелей в день с 10,23 млн. в декабрьском прогнозе.В 2019-м американские нефтяники будут производить 11,04 млн. баррелей в день, что больше текущей добычи мирового лидера - России (10,85 млн. баррелей в сутки).В этих условиях нефтяные котировки снизятся почти на 15% от текущих уровней: Brent подешевеет до $58-61 за баррель, а WTI будет стоить в среднем $55,3 за бочку.Норвегия установила исторический рекорд по экспорту газа.Норвегия в 2017 году более чем на 6% нарастила объемы поставок газа за рубеж по сравнению с 2016 годом и довела их до 124 млрд. куб. м, что является историческим рекордом для королевства. Об этом говорится в опубликованном в четверг годовом отчете Норвежского нефтяного директората - правительственного агентства, отвечающего за управление национальными ресурсами углеводородов.Годом ранее директорат прогнозировал, что в 2017 году продажи норвежского газа незначительно снизятся или останутся на уровне 2016 года, однако стабильно высокий спрос на газе в Европе позволил Норвегии увеличить поставки. Новый прогноз предполагает снижение поставок на 2-3% в ближайшие три года, а к 2021 и 2022 годам - выход на уровень 2017 года или его превышение.Согласно опубликованной статистике, в 2017 году на норвежском континентальном шельфе было добыто 580 млн. баррелей нефти, что примерно на 2% меньше, чем в 2016 году. Как отмечают в директорате, это является следствием многомесячного простоя платформы Goliaf на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море, оператором которого является итальянская компания Eni.В директорате прогнозируют дальнейшее падение добычи в 2018 и 2019 годах и резкий скачок начиная с 2020 года за счет ввода в строй новых месторождений, прежде всего североморского Johan Sverdrup. Планируется, что в 2020 году объемы нефтедобычи на норвежском шельфе вырастут до 630 млн. баррелей, а в 2022 году превысят 700 млн. баррелей. К этому моменту объемы поставок нефти с норвежского шельфа сравняются с поставками газа, а суммарно они приблизятся к историческому рекорду 2004 года - 264 млн. куб. м нефтяного эквивалента (против 236,4 млн куб. м в 2017 году).«Чтобы поддерживать добычу на столь же высоком уровне также после 2025 года, должны быть обнаружены новые рентабельные залежи ресурсов, в том числе крупные месторождения. Поэтому Норвежский нефтяной директорат считает, что газо- и нефтеразведка должны вестись более активно, чем сегодня, - как на уже хорошо освоенных, так и на новых участках шельфа», - отметила глава ведомства Бенте Нюланн.В 2017 году на шельфе Норвегии были пробурены 34 разведочные скважины (на три меньше, чем в 2016 году). Половина из них приходится на Баренцево море, где, по оценкам директората, находится 2/3 неоткрытых норвежских запасов углеводородов. Было обнаружено 11 новых месторождений (по сравнению с 18 в 2016 году), из них шесть на баренцевоморском шельфе. Все они достаточно невелики, однако некоторые могут принести прибыль за счет использования уже существующей инфраструктуры близлежащих месторождений.Угроза России: США наращивают экспорт газа. В этом году США намерены в полтора раза увеличить экспорт СПГ.США, как и хотел Дональд Трамп, увеличат в этом году экспорт сжиженного природного газа и мощности по его производству. Эксперты считают, что производители американского СПГ будут стараться занять долю европейского рынка. Это угрожает позициям «Газпрома», установившего в прошлом году рекорд по экспорту газа. Кроме того, обострение конкуренции негативно отразится на ценах на «голубое топливо».США намерены в этом году в полтора раза увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — с 1,9 млрд. куб. футов (примерно 53 млн кубометров) в сутки в 2017 году до 3 млрд куб футов (около 83 млн кубометров), отмечается в материалах Управление энергетической информации (EIA) США.В прошлом году Соединенные Штаты впервые на ежегодной основе стали нетто-экспортерами газа и не намерены останавливаться на достигнутом.По данным EIA, чистый экспорт американского СПГ в 2017 году составил 0,4 млрд куб. футов в сутки (11 млн куб м). При этом еще в 2016 году, когда США отправили первый танкер с СПГ в Бразилию, страна оставалась импортером СПГ — чистый импорт газа достигал тогда 1,8 млрд. куб футов (50 млн. куб м) в сутки.Общий чистый экспорт природного газа США прогнозируется в среднем в 2,3 млрд куб. футов (64 млн. кубометров) в сутки в 2018 году и 4,6 млрд куб. футов (128 млн кубометров) в сутки в 2019 году.Меж тем в 2010 году корпоративный журнал Газпрома считал, что сланцевый газ и поставки СПГ из Америки «фантастикой».Сегодня в Штатах функционирует только один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн. т, на стадии строительства находится еще шесть, поэтому к 2020 году американский производственный потенциал по СПГ возрастет до 78 млн. т в год, что соответствует 23% мировых производственных мощностей в 2016 году, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.Но в долгосрочной перспективе объемы поставок американского газа на мировой рынок будут зависеть от того, сколько проектов СПГ получат разрешение на экспорт и действительно будут реализованы, обращает внимание эксперт.По ее словам, на начало 2017 года лицензии, позволяющие поставлять газ на любые внешние рынки, получили 14 американских СПГ-проектов на 153 млн. тонн производственных мощностей, включая строящиеся. При этом заявки подавали более 40 проектов на 390 млн. т, что в полтора раза выше сегодняшних объемов глобальных продаж СПГ.В 2018 году США намерены нарастить мощности по сжижению: EIA ожидает, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд. куб. футов в сутки.Руководство США, включая президента Дональда Трампа, говорило о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.В принятом в августе прошлого года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток – 2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.В настоящее время в Европу из США приходили только единичные танкеры с СПГ, в то время как основная часть произведенного в США сжиженного газа шла на рынки Южной Америки и АТР, в том числе в Китай, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.Незаконтрактованный американский СПГ пойдет в Европу при наличии двух условий — если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив, полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.Первое условие, по его словам, скорее всего будет выполнено при цене $3 за млн БТЕ на Henry Hub ($105 за тысячу куб м). Издержки трейдеров на поставку дополнительного объема газа в Европу, включая расходы на транспортировку и регазификацию, составят около $5 за млн БТЕ ($175 за тыс. куб м). Учитывая, что цены в Европе сейчас находятся на уровне $7 ($250 за тыс. куб м), поставка американского СПГ в Европу могла бы быть выгодным бизнесом, полагает эксперт.Однако при этом цены на газ в Азии сейчас существенно выше (более $10 за млн БТЕ, или $350 за тыс. куб м), что связано в том числе с неожиданно высоким ростом спроса на газ в Китае в прошлом году. Поэтому большая часть объемов и в этом году, вероятно, все же пойдет в Азию, полагает Маринченко.В настоящее время Китай потребляет 200 млрд. куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками сетевого газа для европейских потребителей, а их пока совсем немного, отмечает Собко.В ноябре британская Centrica (занимается газоснабжением конечных потребителей в своей стране), у которой такой договор на СПГ с американского Sabine Pass есть, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу, вероятно, посчитав, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда спотовые цены, а главное, разница между ними, для европейского и азиатского рынка снижаются, считает эксперт Сколково.Европа — традиционный рынок сбыта трубопроводного газа «Газпрома». Экспорт газа из РФ в дальнее зарубежье достиг в 2016 году рекордного объема — 179,3 млрд куб. м газа, что на 12,5% больше, чем в 2015 году.Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в странах дальнего зарубежья (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила при этом 2,14 трлн рублей.В этом году российский холдинг поставил новый рекорд, нарастив экспорт в Европу и Турцию до 193,9 млрд кубометров, что на 14,6 млрд кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году.Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объяснил эту тенденцию активно растущей потребностью европейских стран в российском газе и его надежными поставками в необходимых объемах.В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.С ростом объемов поставок СПГ из США и других стран, в том числе Австралии, цены между хабами (Азии и Европы) начнут выравниваться с поправкой на транспортное плечо.Это неприятная новость для «Газпрома» в том смысле, что ему вряд ли теперь удастся заработать сверхприбыль, которую он получал в начале 2010-2014гг, отмечает Маринченко.Но свою долю рынка компания при желании сможет защитить — расходы концерна на продажу дополнительного объема газа в Европу, учитывая налоги и транспортировку, составляют не более $105 за тыс. куб м.В своем докладе «Прогноз развития рынков СПГ» компания Shell отмечает, что до 2030 год спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн. тонн.В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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