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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:05
копейка написав:
Чтобы амнистироваться, нужно признать предварительно себя виновным.
Чтобы так сделать нужно быть не совсем адекватным при таких институтах права. Хочется увидеть когда государство будет амнистироваться перед людьми за провальные решения и потерю средств гражданами, в том числе за поднятие тарифов.
Прав тот, у кого больше прав
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:46
Scholar написав:
Прав тот, у кого больше прав
Для созерцателя - да.
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копейка
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