Так не секрет, что Сенс за квартал оборот считает. Упоминали уже на этом форуме. Вот если за год, тогда новость. Если в анкете указано, что 150к+ в месяц ожидаемо, то не должны бы от такого больше спрашивать, но всё может быть.
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:48
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:54
А шоо, є якісь річні обмеження?
От місячні, згідно доходу клієнта - так
Або таки річне обмеження при онбордінг(онлайн) оформленні рахунків, яке знімається відвідуванням від-ня з довідкою про доходи та ОК-7 з Дії
Додано: Вів 10 бер, 2026 16:36
Точно не місячні. Можливо квартальні, можливо річні.
Питання в тому, що в них є мої ОК-7 за осінь 2024, коли я забирав валютні ОВДП на суму понад 400 тис. грн. в еквіваленті, є мій валютний депозит на суму понад 400 тис. грн, який лежить вже 4 роки, тобто я в них клієнт з історією... І в 2025 мене не моніторили, а зараз - моніторять, тому явно вони щось змінили в алгоритмі.
Додано: Вів 10 бер, 2026 16:40
Дюрі-бачі європейські банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів . Якщо велика ненормальна активність - збуджуються.
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:07
Угуу, явно щось відбулося у вашій фінповедінці 3..4 міс тому і ШІ від Сенсу цього не второпав. Може все ж не треба гаситися кожного міс, а тільки через міс і таки платити Алюсіку оту соточку
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:09
История - это поскольку-постольку. Что поддержка говорит про указанный в анкете предположительный максимальный оборот в месяц или квартал?
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:17
Та ладно. Пояснить же просят, а не сразу к стенке. Не так уж это и сложно. Я, как положено свинорылу, таки каждый месяц гашусь и на суммы побольше. У финмона вопросов нет и всех последствий, что на днях накинули ещё КЛ, раз я им активно пользуюсь и вовремя возвращаю.
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:20
Чому Сенс при розмірі активів 123,71 млрд грн, може, наприклад, купувати депсертифікати НБУ на 146,80 млрд (сумарно) в тиждень (02/03 - 09/03), а я, маючи ліміт в пару сотень тис грн, не можу мати обіг в пару млн на рік? Вони "ганяють" по 20+ млрд щоденно на депсертифікати, а я свій ліміт умовно щомісячно на ОВДП..
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:44
Додано: Вів 10 бер, 2026 17:54
Quod licet Iovi, non licet bovi. Вряд ли Сенс даже анкету заполнял у НБУ какой у него будет ожидаемый месячный оборот. Но и про "не можу" пока ничего не было. Объяснением своего оборота думаю, что Сенс занимается куда более углубленно, чем пересичные.
Странно. В пределах двух раз ещё уложилось. Но, видимо, пора уже пояснить и переписать до 200к. Дело житейское.
