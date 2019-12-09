RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 229230231232>
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:48

  Дюрі-бачі написав:Сенс банк почав рахувати як ПУМБ: сумарний обіг коштів.
Я щомісяця погашав ОВДП, а потім викуповував через Дію на розмір кредитного ліміту - 150 тис. грн. Сьогодні запросили в офіс дати пояснення чому я в цьому році вже 450 тис. отримав на рахунки.

Так не секрет, что Сенс за квартал оборот считает. Упоминали уже на этом форуме. Вот если за год, тогда новость. Если в анкете указано, что 150к+ в месяц ожидаемо, то не должны бы от такого больше спрашивать, но всё может быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 15:54

  Дюрі-бачі написав:Сенс банк почав рахувати як ПУМБ: сумарний обіг коштів.
Я щомісяця погашав ОВДП, а потім викуповував через Дію на розмір кредитного ліміту - 150 тис. грн. Сьогодні запросили в офіс дати пояснення чому я в цьому році вже 450 тис. отримав на рахунки.

А шоо, є якісь річні обмеження?
От місячні, згідно доходу клієнта - так
Або таки річне обмеження при онбордінг(онлайн) оформленні рахунків, яке знімається відвідуванням від-ня з довідкою про доходи та ОК-7 з Дії
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6879
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 16:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:А шоо, є якісь річні обмеження?
От місячні, згідно доходу клієнта - так

Точно не місячні. Можливо квартальні, можливо річні.
Питання в тому, що в них є мої ОК-7 за осінь 2024, коли я забирав валютні ОВДП на суму понад 400 тис. грн. в еквіваленті, є мій валютний депозит на суму понад 400 тис. грн, який лежить вже 4 роки, тобто я в них клієнт з історією... І в 2025 мене не моніторили, а зараз - моніторять, тому явно вони щось змінили в алгоритмі.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 16:40

Дюрі-бачі європейські банки моніторять по «скользящім» останні 30 днів . Якщо велика ненормальна активність - збуджуються.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:07

  Дюрі-бачі написав:
  Amethyst написав:А шоо, є якісь річні обмеження?
От місячні, згідно доходу клієнта - так

Точно не місячні. Можливо квартальні, можливо річні.
Питання в тому, що в них є мої ОК-7 за осінь 2024, коли я забирав валютні ОВДП на суму понад 400 тис. грн. в еквіваленті, є мій валютний депозит на суму понад 400 тис. грн, який лежить вже 4 роки, тобто я в них клієнт з історією... І в 2025 мене не моніторили, а зараз - моніторять, тому явно вони щось змінили в алгоритмі.

Угуу, явно щось відбулося у вашій фінповедінці 3..4 міс тому і ШІ від Сенсу цього не второпав. Може все ж не треба гаситися кожного міс, а тільки через міс і таки платити Алюсіку оту соточку :roll:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6879
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:09

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Дюрі-бачі написав:я в них клієнт з історією

История - это поскольку-постольку. Что поддержка говорит про указанный в анкете предположительный максимальный оборот в месяц или квартал?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:17

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Amethyst написав:Може все ж не треба гаситися кожного міс, а тільки через міс і таки платити Алюсіку оту соточку

Та ладно. Пояснить же просят, а не сразу к стенке. Не так уж это и сложно. Я, как положено свинорылу, таки каждый месяц гашусь и на суммы побольше. У финмона вопросов нет и всех последствий, что на днях накинули ещё КЛ, раз я им активно пользуюсь и вовремя возвращаю.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:20

  Дюрі-бачі написав:Сенс банк почав рахувати як ПУМБ: сумарний обіг коштів.
Я щомісяця погашав ОВДП, а потім викуповував через Дію на розмір кредитного ліміту - 150 тис. грн. Сьогодні запросили в офіс дати пояснення чому я в цьому році вже 450 тис. отримав на рахунки.


Чому Сенс при розмірі активів 123,71 млрд грн, може, наприклад, купувати депсертифікати НБУ на 146,80 млрд (сумарно) в тиждень (02/03 - 09/03), а я, маючи ліміт в пару сотень тис грн, не можу мати обіг в пару млн на рік? Вони "ганяють" по 20+ млрд щоденно на депсертифікати, а я свій ліміт умовно щомісячно на ОВДП..
Navegantes
 
Повідомлень: 701
З нами з: 22.02.23
Подякував: 17 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:то поддержка говорит про указанный в анкете предположительный максимальный оборот в месяц или квартал?

Вказана 100 в місяць. Оновлено восени 2024.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 17:54

  Navegantes написав:Чому Сенс при розмірі активів 123,71 млрд грн, може, наприклад, купувати депсертифікати НБУ на 146,80 млрд (сумарно) в тиждень (02/03 - 09/03), а я, маючи ліміт в пару сотень тис грн, не можу мати обіг в пару млн на рік? Вони "ганяють" по 20+ млрд щоденно на депсертифікати, а я свій ліміт умовно щомісячно на ОВДП..

Quod licet Iovi, non licet bovi. Вряд ли Сенс даже анкету заполнял у НБУ какой у него будет ожидаемый месячный оборот. Но и про "не можу" пока ничего не было. Объяснением своего оборота думаю, что Сенс занимается куда более углубленно, чем пересичные.

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:то поддержка говорит про указанный в анкете предположительный максимальный оборот в месяц или квартал?

Вказана 100 в місяць. Оновлено восени 2024.

Странно. В пределах двух раз ещё уложилось. Но, видимо, пора уже пояснить и переписать до 200к. Дело житейское.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6744
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
  #<1 ... 229230231232>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 443, 444, 445
mustbe » Вів 29 сер, 2023 19:07
4442 1062347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2025 20:19
Visky
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 13:45
33 65903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 12:33
0 9191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10949)
10.03.2026 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.