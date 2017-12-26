Наші справжні хазяї - Рептілоїди. Але про це нікому, а то прийдуть люди в чорному...
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Додано: Пон 15 січ, 2018 11:23
Re: Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...
Наші справжні хазяї - Рептілоїди. Але про це нікому, а то прийдуть люди в чорному...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 15 січ, 2018 14:36
тут есть один "правдоруб", который постоянно и уверенно предрекает падение биткоина еще года так с 2013. "вот-вот и упадет". "я специально пишу, чтобы предостеречь наивных и доверчивых от потери денег". причем ни один взлет цены к следующим вершина не омрачает его уверенности ))
Представляю себе "наивного", который хотел вкинуть долларов 500, но почитал и передумал (тогда был приличный период когда за эту сумму можно было купить где-то 3 битка).
Сейчас наверное поминает "правдоруба" незлым тихим словом, мог бы уже с той суммы прикупить квартирку в бюджетном варианте
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:23
Классный способ проверить сколько спецов по инвестициям осталось в стране. Простой вопрос. 96 процентов актива на четырех кошельках. Какой резерв в финансах нужно иметь для разгона оставшихся 4 процентов базовой единицы на 100 000 процентов при начальной стоимости биткоина 10 долларов? А если владелец пирамиды сольет в рынок еще пару процентов? И последнее, если на рынок попадет 100 процентов?
Додано: Пон 15 січ, 2018 16:48
Такой рост битка - это как выпадение зеро в рулетке.
Примените эту аналогию к Вашим словам и Вы поймете на сколько глупо они звучат. Но да, на зеро некоторые ставят и выигрывают... раз в жизни... единицы... из сотен тысяч посетителей.
Додано: Пон 15 січ, 2018 17:08
Меня всегда веселили люди, которые пишут, вот если бы вложились тогда, то... На МММ тоже многие из тех, которые не в теме, миллионы баксов подняли, на доткомах миллиарды. Но... единицы, абсолютное большинство потеряло все. Проблема не вложиться, проблема вовремя соскочить. И это можно сделать только в том случае, если понимаешь, что перед тобой пирамида. Я раньше думал, что биткоин классическая шиза типа доткомов. Но после того, как всплыла инфа, что Free-float четыре процента, стало ясно, что мы имеем дело с пирамидой. Для того, чтобы понять, когда спрыгнуть, нужно ответить на вопрос, который я разместил чуть выше. Тогда станет понятно кто играет, и на сколько им хватит резервов. Игра в долгую, или практически завершена. И заодно посмотреть сколько реальных спецов сидит на форуме.
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:25
я дилетант в финансовой сфере, но не совсем понимаю почему биткоин считают пирамидой.
пирамида по идее должна привлекать новых участников и за счет их вкладов обеспечивать прибыль бенефициарам, пока в один прекрасный момент все не схлопнется. а владельцы не исчезнут с деньгами.
биткоин не гарантирует никакой прибыли, на главной странице висит предупреждение:
"Цена на биткойны может непредсказуемо увеличиваться или уменьшаться в течение короткого периода времени в связи с молодостью экономики Биткойн, новизной ее природы и неликвидностью рынков. Вследствие этого мы не рекомендуем хранить ваши сбережения в биткойнах. Напротив, биткойны следует рассматривать как активы с высокой степенью риска. Никогда не храните в биткойнах деньги, которые вы не можете позволить себе потерять"
ну а насчет того что оно когда-то схлопнется, это понятно. вопрос только в том - когда. через месяц, год, 5 лет или 50 лет?
кроме того, нет центрального держателя, который может сбежать с деньгами.
единственное, что меня начало смущать - еще пару месяцев назад ближайший конкурент имел капитализацию в районе 20-25% от биткоина. Сейчас - более 50%.
не наступил ли переломный момент, когда люди, увидев что эфир подходит к битку вплотную, начнут переливаться в эфир, что запустит цепную реакцию и соответствующую кратную коррекцию цен?
однако здесь стоит учитывать что в отличие от лимитированого количества всех биткоинов, количество эфира не ограничено.
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:08
galex Вы правы-классическая пирамида держится на новых вкладах. Но их количество должно превышать те суммы, которые народ забирает(и как правило эти суммы кратно выросшие в сравнении с вложенными). Как только происходит наоборот-пирамида сразу взрывается. Но с биткоином это на первый взгляд не работало. Капитализация превысила 300 ярдов(около 10 бюджетов такой страны как Украина, чистое безумие). Если прикинуть суммы, которые требовались для выдачи тем, которые сливали биткоины и фиксировали прибыль, получались астрономические суммы плюс постоянная реклама по всему миру. Играть в такую игру могли не более десятка фондов, включая суверенные. Но в гигантских фондах инфу не скроешь-они под регулятором. Остаются суверенные и правительство США(чтобы красиво купировать часть необеспеченной денежной массы). Но это маловероятно, чиновники как правило не слишком умны и решают проблемы только тогда, когда уже поздно. Поэтому склонялся к мысли, что кем-то удачно запущенный локальный проект попал на благодатную почву и начался массовый психоз по типу психоза конца 90-х на тему интернет-компаний. Там в некоторых случаях рост был намного больше. Но недавно выплыла инфа, что 96 процентов биткоина находятся под контролем всего 4 счетов. То есть разгонять нужно не 300 ярдов, а всего 12. Для безпроблемного разгона 12 ярдов нужно наличными иметь не больше трех. Именно это, а также полный контроль над основной массой актива и указывают на удачную пирамиду. Теперь самое умное владельцу не вливать остаток мусора в рынок, а после получения определенной суммы пустить все на самотек. Люди не любят признавать свои ошибки и рынок будет функционировать еще какое-то время при падающем тренде. А владелец пирамиды не попадет под пресс регулятора. Ему можно кстати памятник при жизни поставить.
Додано: Вів 16 січ, 2018 03:13
я читал о кризисе доткомов, там конечно суммы были значительно больше. Инфу насчет 96% стоило бы перепроверить, потому что мне запомнилась совершенно иная картина. Отличительным признаком биткоина является возможность видеть по каждому счету архив транзакций. В плане привязки денег к счетам и их движений там очень большая прозрачность, другое дело что нет идентификации владельцев счетов.
кроме того. не представляю как владелец крупного кол-ва биткоинов будет их сливать - это же сразу станет заметно, соответственно цена моментально улетит вниз.
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