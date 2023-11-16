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Кінець епохи долара: «ветеран»
Волл-Стріт передбачив...

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58

Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив...

Пропонуємо до обговорення:
Американський долар вже в найближчому майбутньому ризикує втратити свою домінуючу роль у світі. Валюта США перестане бути основою для світових фінансів та торгівлі через аутсорсинг, Китай та криптоактиви.

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Кінець епохи долара: «ветеран» Волл-Стріт передбачив похмуре майбутнє американської валюти
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 14:58

Да, интересный комментарий.
Есть о чем подумать.
Касательно Китая где-то читал, что таки да Китай медленно избавляется от американской валюты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:16

  Victor8 написав:Да, интересный комментарий.
Есть о чем подумать.
Касательно Китая где-то читал, что таки да Китай медленно избавляется от американской валюты.

Он так медленно избавляется, что с удовольствие набрал бы еще в кредит, на фоне приближающего финансового кризиса в китае.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:31

Пой, ласточка, пой!
5_10
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 11:54

  5_10 написав:Пой, ласточка, пой!

Да да . Як казала лєра гонтарєва. Хто взяв по 13,5 ще пожаліє :lol:
Banderlog
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