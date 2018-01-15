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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:36 Итоги: Валюта 15.01.18



По состоянию на 07.50 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $9,4, или на 0,7%, до $1344,3 за унцию. Ранее показатель достигал максимума с начала сентября в $1344,9 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,57%, до $17,41 за унцию.



Снижение курса доллара к мировым валютам, в том числе к евро и иене, до минимума за три года поддерживает стоимость золота. Такая динамика обусловлена удорожанием евро и иены после публикации протокола Евроцентробанка и на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны.



Согласно протоколу последнего заседания ЕЦБ, регулятор готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ. А глава ЦБ Японии Харухико Курода

подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%.



В итоге индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается сейчас на 0,25%, до 90,69 пункта. Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая его дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар в понедельник утром дешевеет к мировым валютам, торгуясь на минимальных уровнях с 2015 года.



По состоянию на 07.40 Киева индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,31%, до 90,69 пункта.



Курс евро к доллару рос до $1,2224 за евро с $1,2197 за евро на предыдущем закрытии.

В ходе торгов понедельника курс евро достигал $1,2239 - максимума с декабря 2014 года.



Курс доллара к иене уменьшался до ¥110,66 за доллар со ¥111,06 на прошлых торгах.



Индекс доллара опустился до трехлетнего минимума на фоне удорожания евро после публикации протокола последнего заседания Евроцентробанка на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ.



По мнению старшего валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото, «сила евро перегнула палку».



Курс иены к доллару, в свою очередь, растет на комментариях правительства Японии о восстановлении экономики страны. Глава Банка Японии Харухико Курода

подтвердил решимость центрального банка поддерживать масштабную программу стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Он также заявил, что экономика страны продолжит умеренно расти.



Цены на золото в пятницу выросли третью сессию подряд после того, как новые данные продемонстрировали рост потребительских цен в США в декабре. Данные просигнализировали о том, что инфляция в конце прошлого года несколько ускорилась.

Февральские фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением примерно на 0,6%.

Недавно золото выросло в цене до самой высокой отметки с сентября, получая поддержку со стороны ослабления доллара и ввиду расчета инвесторов на усиление инфляции. Поскольку золото торгуется за валюту США, оно становится более доступным в цене для держателей других валют, когда доллар слабеет. Золото также используется многими инвесторами как инструмент хеджирования рисков роста потребительских цен.

Согласно данным, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что стало самым существенным ростом этого показателя с января 2017 года.

По мнению некоторых аналитиков, улучшение экономических данных может оказать давление на золото, если эти данные дадут ФРС основания более активно, чем ранее, повышать процентные ставки. Однако Билл О'Нилл, один из основателей Logic Advisors заявил, что вышедшие в пятницу данные не должны поменять планы центрального банка. Обычно золото хуже конкурирует с активами, приносящими процентный доход, например, например, с казначейскими облигациями, при увеличении стоимости заимствований.

«Есть ощущение, что ФРС продолжит проводить довольно мягкую денежно-кредитную политику», - сказал он.



Одной из причин роста цен на золото в пятницу стало продолжение ослабления доллара, который может завершить с понижением уже пятую неделю подряд. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость американской валюты против корзины валют, недавно снизился на 0,4%,

«Думаю, что это ключевой фактор, - сказал О'Нилл. - Это оказывает довольно хорошую поддержку золоту».



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 15 января понизился на 24,50 коп. и составил 56,3569 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 11,69 коп., на торгах пятницы потерял 9,09 коп., оказавшись на уровне 28,5366 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 января с уровней предыдущего закрытия 28,435/28,455 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,48/28,51, а спустя 30 минут СКВ оказалась уже на уровне 28,53/28,57 UAH/USD.



На этой цифре началось замедление роста, и к 11.10 безналичный доллар консолидировался на отметке 28,53/28,56 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами СКВ со стороны экспортеров. Ставшие более весомыми предложения «американца» понизили его цену по состоянию на 11.40 до 28,53/28,55 UAH/USD. Эти уровни оставались действующими до 13.20 Киева, когда единичные покупки приподняли курс доллара к 28,535/28,555 UAH/USD.



Эти цены держались до 15.40 Киева, когда штатный кот Рыжик совершил свой традиционный предфинишный подскок: 28,54/28,56 UAH/USD.



На цифре 28,54/28,56 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 12 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5366 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,67% с 28,0672 UAH/USD до 28,5366 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.14 Киева - 11,75/13,55% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 января, прибавил в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.



В-четвертых, как и накануне, сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара, начавшись уже после обеда вторника, было пролонгирован 12 января.



В-пятых, сработал «синдром пятницы» (накануне выходных многие игроки стараются войти в «старый надежный» доллар).



В-шестых, поскольку 15 января в США выходной день (Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга), обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра», наши игроки старались скупиться заранее, спросом поднимая цену «американца».



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв с предыдущим днем, о чем дали понять просевшие с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный накануне привес обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 января выросли на $13,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ, которых «воодушевил» рост гривневого ресурса.



Во-вторых, как мы указали выше, более активным покупкам доллара способствовал «календарный фактор» («пятничный синдром» и длинные выходные в США).



В-третьих, стали более активными продажи доллара, держателей которого начало беспокоить очевидное замедление темпов роста курса СКВ. Если неделю назад средневзвешенный курс «американца» вырос на 18,99 коп., нынче его привес составил 9,09 коп.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с четвергом, 11 января, в пятницу, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $211,3 млн. к отметке $232,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $168,1 млн. к $181,9 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.



Торги 12 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Как всегда, у наличного рынка Запорожья был свой, «особенный» путь.



До полудня, за исключением Запорожья, до полудня торги наличной СКВ в целом шли в равновесии покупок и продаж, поддерживаемом аккуратным ростом действующих цен. Ближе к вечеру в большинстве вышеперечисленных населенных пунктов дилеров местных рынков и их потенциальных клиентов начали раздирать противоречия: с одной стороны требовалось обеспечить ликвидность, не торопясь поднимать цены, с другой, впереди маячили выходные дни на фоне сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала.

Думаю, эта ситуация, напоминающая положение буриданового осла между двумя копнами аналогичного по качеству сена, привела наличные рынки в разных городах страны к неодинаковым результатам.

Если дилеры Днепра к вечеру откатили свои цены в паре доллар-гривня, явно избрав ликвидность, столичные валютчики уже к 16.00 подняли цены, ориентируясь на грядущие выходные. Подобным образом поступили харьковчане.



У запорожских валютчиков, избравших «особый путь», «музыку заказывали» клиенты, которые начав день с оптового «приноса», к обеду приняли решение покупать доллар. Затем очередная смена настроения и возобновление «приноса».



Вне всякого сомнения эти перемены вряд ли могли стать следствием вульгарных капризов клиентов, идеями которых наверняка управляло наличие или отсутствие гривневого ресурса в достаточном количестве.



Помнится, мы ранее неоднократно подчеркивали основную причину спорадически возникавших дивергенций наличного и безналичного доллара. Если первый довольно часто баловали гривневым изобилием НБУ (депозитные сертификаты), Минфин (погашение ОВГЗ) и Казначейство (компенсаций НДС), наличный «американец» перманентно сидел на гривневой диете, которая, к слову, вместе с оборотами, удерживали тамошних валютных спекулянтов на коротком поводке, не позволяя им необоснованно задирать действующие цены.



Итак, наличные рынки вышеперечисленных городов завершили пятничную сессии относительной сбалансированностью покупок и продаж, позволившей им рапортовать о сохранении итоговой ликвидности на приличном уровне. Исключение составили Запорожье, где обороты оказались чуть выше «посредственного» уровня, и Киев, валютчики которого похвалились заметным прогрессом на этом поприще.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-12,0 коп. (Харьков вернул себе лидерство), офера либо потеряли 2,0 коп. (Днепр, Киев, Запорожье), либо выросли на 8,0 кою (Харьков).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного доллара либо не изменились (Днепр), либо потеряли 5,0-6,0 коп. (Запорожье, Киев), либо выросли на 4,0 коп. (Харьков).

Позиция «предложение» в свою очередь либо потеряла 2,0-12,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев, Запорожье), либо выросла на 3,0 коп. (Харьков).



Причины подобного «разнобоя» мы пояснили выше, рассказывая о послеобеденных противоречиях, которые терзали субъектов наличного рынка в эту пятницу.



Итак, наличный рынок по итогам пятницы продемонстрировал изрядный ассортимент настроений, который, не исключено, является очередным признаком достаточно скорого слома текущего тренда. К слову, об этом довольно сдержанно говорит очевидное замедление «зеленого» ралли валютного межбанка. Судя по всему, доллар устал расти, нуждаясь в отдыхе в уютном «боковике». Впрочем, помня о понедельничной торговле на валютном межбанке долларом непопулярным в Украине валютированием «завтра», мы не исключаем, что безналичный «американец» имеет шанс, торгуясь в треть накала, перевести дух, побеспокоив игроков пролонгацией «бычьего» тренда 16-19 января.



Впрочем, по порядку.



Торги 12 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,35/34,60 UAH/EUR, рубль – 0,480/0,500 UAH/RUB.



На протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,58-60/28,70 UAH/USD, евро - 34,50/34,75 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем покупатели потеряли кураж, дав возможность дилерам «неформальной» розницы Днепра немого понизить действующие цены. По итогам дня здесь было сформировано равновесие спроса и предложение, позволившее завершить день с «очень хорошей» ликвидностью, заслужившей «четверку с плюсом» и констатировав очень незначительно ухудшение «отличных» показателей предыдущей сессии.



В течение 12 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 11 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,55/28,63 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 12-го работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, причем после обеда нужды во «вмешательство» в торги ценовыми ревизиями со стороны оптовиков не было – до самого закрытия сессии здесь сохранялось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты сохранились на «хорошем» уровне, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.



На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 11 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 5,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.



Снова приходится констатировать очевидное падение темпа роста цен наличной пары доллар-гривня, свидетельствующее о вероятном сломе тренда в скором времени.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 января уровнями 34,35/34,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы тридцатикопеечное повышение бидов на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 35,0 коп., офера стали выше на 30,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая с переменным успехом росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на непостоянство настроения потенциальных клиентов.



Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем уже после 11.00 Киева в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта снова оказалась не очень готова. Несмотря на «европейское происхождение» этого «бычьего» тренда.



Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2044 к отметке $1,2144 констатировав внутридневное его повышение на «изрядные» 100 пунктов.



Думаю, наши валютчики учли это, еще около полудня «с запасом» подняв цену наличного евро до отметки 34,50/34,75 UAH/EUR, с которой впоследствии пара евро-гривня немного понизилась.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 12 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2037, пара евро-доллар уже около 03.30 оказалась в диапазоне $1,2040-1,2050, который не покидала до 11.00, часа, когда на новостях из Берлина евро (еще раз подчеркнем: на сей раз именно евро, а не доллар!) инициировал динамичное ралли, вознесшее пару на фигуру вверх. Это ралли главной валютной пары, замедлившись около полудня, продолжалось до 18.20 Киева, поставив точку уровнем $1,2155.следовавшая коррекция уронила евро в район $1,2130, и он не покидал диапазон $1,2125-1,2135 до 20.00 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро в пятницу днем вырос до максимальной отметки с 2015 года после сообщений о согласовании документа по формированию коалиционного правительства в Германии.



По состоянию на 11.40 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2135 за евро против $1,2034 на предыдущих торгах. Это максимальная отметка курса евро к доллару с января 2015 года.



Курс доллара к иене снижался до ¥111,06 за доллар со ¥111,26 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,54% - до 91,36 пункта.



Главным стимулом для покупок евро в пятницу стали сообщения в СМИ о том, что главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и партийного блока ХДС/ХСС согласовали документ о формировании коалиционного правительства. В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые предварительные переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести диалог о создании нового Кабмина. Они продлятся пять дней, затем окончательное решение будет принято на уровне руководящих органов партий. Партиям удалось добиться прорыва лишь после почти 24-часовых дискуссий, последний день которых стартовал в четверг утром.



Рынки, оценивая шансы на прорыв в переговорах, оставляли место для ралли евро в случае подтверждения достижения договоренности о формировании коалиционного правительства в Германии.



На настроения участников торгов определенное влияние оказала статистика из Франции. В частности, по окончательным данным, потребительские цены в стране в декабре выросли на 1,2% в годовом выражении. Предварительные данные указывали на ускорение инфляции до 1,3%, и аналитики не ожидали их пересмотра. Рост потребительских цен в стране в месячном выражении составил 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков.



Напомним, что 11-го единая валюта подорожала после публикации довольно «ястребиного» протокола последнего заседания ЕЦБ, а в пятницу взлетела на новостях о прорыве в переговорах по формированию коалиционного правительства в Германии. В результате курс евро к доллару достиг нового трехлетнего рекорда, прорвавшись выше сентябрьского максимума $1,2090. Теперь пара вплотную приблизилась к важной отметке $1,2165 (коррекция 50% от снижения с середины 2014 года) и создала технические предпосылки для дальнейшего роста к $1,26 (коррекция 61,8% от того же движения). 12-го экспирируются опционы со страйками $1,2050 (€1,3 млрд) и $1,21 (€2,5 млрд).



Если единая валюта продолжит дорожать, это может похоронить те самые инфляционные силы, которые, как следует из опубликованного 11-го текста протокола заседания ЕЦБ, как раз и являются ключом к изменению позиции европейского регулятора на более ястребиную. Кроме того, высокий курс евро (взвешенный по объему внешней торговли) крайне негативно скажется на прибыли международных компаний, т. к. его рост на 6% имеет экономический эффект, эквивалентный повышению ставок на 1,00%. С конца сентября этот курс вырос на 2,5%.



В пятницу, 12 января, на торгах в Европе настрой к единой валюте сохранился позитивным. Кросс пары с евро с азиатской сессии торговались в «плюсе». Пара евро-доллар пробила сопротивление $1,2090 и достигла уровней конца 2014 года. Вслед за евро в хороший «плюс» вышли британский фунт и швейцарский франк.



Резкому росту котировок способствовала новость из Германии на тему прорыва в процессе переговоров о формировании коалиционного правительства. Лидер социал-демократической партии Германии М. Шульц заявил, что в процессе переговоров удалось достичь прекрасных результатов. На новостях евро подорожал к доллару с $1,2063 до $1,2137 (+74). Неплохое движение для пятницы, если учитывать вчерашний рост пары на 120 пунктов после публикации протоколов заседания ЕЦБ. Евро везет на этой неделе с новостным фоном. Укрепление евро замедлилось, потому что цена уперлась в верхнюю границу МА канала на часовом периоде, которая отклонена на 1% от средней линии с периодом 55. При её достижении цена часто разворачивается и возвращается обратно к средней линии. А поскольку рост котировок от $1,1935 вызвали фундаментальные факторы, покупатели могут удерживать позиции выше $1,21 около 2-3 дней. Они прекрасно понимают, что стоит им откатиться под $1,21, так как многие трейдеры начнут закрывать длинные позиции. Если им удастся удержаться выше 1,21 в течение 1-2 дней, то следующей целью выступит уровень $1,22. На месячном периоде цель находится в районе $1,2533.



Многие сейчас задаются вопросом: почему, несмотря на сильные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) и приличные розничные продажи, реакция доллара выглядит довольно приглушенной. Индекс доллара (USDX) находится недалеко от того места, где был до выхода пятничных данных, поскольку пара евро-доллар, ключевой элемент индекса, едва сдвинулся с места. Это похоже на то, что рынок думает, что с каждым повышением процентных ставок Федрезервом она все ближе приближается к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как ЕЦБ все ближе подходит к началу своего цикла ужесточения своей монетарной политики.



Интересно, что спред продолжал двигаться в пользу евро. Таким образом, реакция доллара на данные в пятницу больше проявилась через иену, нежели чем через евро. Такое положение вещей может измениться, если рынок начнет закладывать в большее число повышений ставок со стороны ФРС на следующий год.



Слабость евро на ближайшее время гарантирует ситуация в США, где с 8 декабря снова действует потолок госдолга. Из-за ограничений на новые займы американское казначейство вынуждено ограничивать продажу гособлигаций, которая оттягивает долларовую ликвидность с рынков и создает спрос на американскую валюту среди банков-первичных дилеров ФРС.



Аналогичным образом ситуация развилась в прошлом году: США уперлись в долговой «потолок» в конце апреля, и евро подорожал на 12% к октябрю, когда лимит на займы был снова временно отменен (до 8 декабря). Именно задержка по бюджетным факторам позволяет доллару быть пока слабым, пока Казначейство не размещается агрессивно на рынке. Это может продолжаться как минимум до 28 февраля - к этому сроку глава Минфина США Стивен Мнучин попросил конгресс решить вопрос с долговым потолком.



Таким образом, мы оказались правы в том, что удары против доллара, первым из которых был вброс в среду о сокращении Китаем покупок американских облигаций, направлены на слом наметившегося было разворота вниз на паре евро-доллар, и переход к новой волне сбора стопов.

После второго удара, неадекватного роста на протоколах ЕЦБ в четверг, уже не было практически никакой коррекции, а в пятницу пара евро-доллар обновила сентябрьский максимум, пробив отметку $1,21, тем самым выйдя из полугодового диапазона вверх.

Естественно, начали срабатывать стопы, пара евро-доллар уже поднималась до $1,2150. Впрочем, на этом, мы думаем, движение вверх не закончится.



Речь теперь идет о том, чтобы тотально выбить с рынка стратегических продавцов в паре евро-доллар, тех, кто находится в коротких позициях по паре в последние полгода и даже дольше. Поэтому, мы полагаем, евро-доллар заметно превысит отметку $1,21.



Насчет максимума можно только предполагать, и мы думаем, что зачистка стопов будет достаточно основательна при достижении $1,2200/1,2250, в крайнем случае возможно $1,2280. Не думаем, что цена пойдет туда немедленно, цена может задержаться на несколько дней или пару недель выше $1,21, но роста выше $1,23 мы не ждем, предполагаем, что пара затем достаточно быстро вернется к $1,20 и затем начнется среднесрочный тренд к паритету по паре евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 34,35/34,60 UAH/EUR, констатировав при этом тридцатикопеечное внутридневное повышение бидов и на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение пятницы 20 пунктов по спросу и по предложению.



Торги рублем 12 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,480/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», очень незначительно понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 35,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему 30,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 января по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.



На пятничной сессии валютного межбанка безналичный «американец» пролонгировал свое восхождение наверх, ведомый привычными шерпами (высокой гривневой ликвидностью и дефицитом предложения обязательной к продаже на рынке части экспортной выручки), к которым подключились новые драйверы – пятничный синдром (накануне выходных игроки стараются спрятаться в «старый надежный» доллар) и длинные выходные в США (15-го Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), обрекающие наш межбанк на торговлю непопулярным в Украине валютированием доллара tom или «завтра». По последней причине участнике сессии 12-го стараются, не откладывая на понедельник, завершить свои проекты в пятницу. Несмотря на короткий рабочий день межбанка.



Наличный рынок, продемонстрировавший во второй половине четверга и до полудня пятницы очевидную дивергенцию (расхождение) с безналом, к обеду 12-го возобновил рост. Думается, на рынке появилась толика свежей гривни в комплекте с сохранившими свое присутствие на межбанке «зелеными быками».



Возвращаясь к теме дивергенции «налички» и безнала, укажем на основную причину этого феномена – если валютный межбанк, судя по динамике остатков на коррсчетах НБУ трещит по швах от гривневого изобилия, рынок наличных по-прежнему в этом контексте перебивается с хлеба на воду, с энтузиазмом реагируя на каждое появление «свежей» гривни.



Как и в предыдущем обзоре, сохраним свой прежний прогноз на ближайшую неделю, заключающийся в пролонгации «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, который имеет шанс после 22 января сменится периодом относительной стабильности или даже некоторым реваншем гривни.



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Поскольку в США 15 января выходной день (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), на украинском валютном межбанке торгуется доллар непопулярным «в степях Украины» валютированием tom или «завтра».



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.14 повысился, составив 28,55/28,58 UAH/USD tom.



К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,55/28,58 UAH/USD tom, сопровождаясь очень «низкой» ликвидностью.



Около 11.07 безналичный доллар все еще пребывал на отметке 28,55/28,58 UAH/USD tom, удерживаемый на месте сбалансированной и низколиквидной торговлей.



К 11.55 котировки доллара остановили рост, откатившись и консолидировавшись на уровне 28,54/28,56 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.



Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 10.40 стабилизацией, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять приподнявшиеся с уровня 11,50/13,50% до отметки 11,75/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот рост более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.35 безналичный «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom. «Обороты неважные, близится финиш реальной части «зелено» сессии межбанка», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».



Наконец, около 13.16 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,56/28,58 UAH/USD tom.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 января с уровней: доллар – 28,40/28,65 UAH/USD, евро – 34,50/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,483/0,507 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 12 января по спросу вырос на 75,0 коп., по предложению прибавил столько же.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 12 января по спросу вырос на 30 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2200, поднявшись к отметке $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2214 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).



На открытии торгов 15 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с предельной низкой ликвидностью.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).



На старте торгов 15 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки по сути отсутствовали.



К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.



По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.



Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,47/28,60 UAH/USD, евро – 34,35/34,90 UAH/EUR, рубль 0,492/0,500 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,62/34,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,62/34,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,63 UAH/USD, евро – 34,50/34,85 UAH/EUR, рубль - 0,485/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,50/28,58 UAH/USD, розница – 28,40/28,65 UAH/USD; Запорожье – 28,52/28,60 UAH/USD; евро – 34,35/34,70 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото утром понедельника дорожает до максимума с сентября на фоне ослабления курса доллара к основным мировым валютам.Доллар в понедельник утром дешевеет к мировым валютам, торгуясь на минимальных уровнях с 2015 года.Цены на золото в пятницу выросли третью сессию подряд после того, как новые данные продемонстрировали рост потребительских цен в США в декабре. Данные просигнализировали о том, что инфляция в конце прошлого года несколько ускорилась.Февральские фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением примерно на 0,6%.Недавно золото выросло в цене до самой высокой отметки с сентября, получая поддержку со стороны ослабления доллара и ввиду расчета инвесторов на усиление инфляции. Поскольку золото торгуется за валюту США, оно становится более доступным в цене для держателей других валют, когда доллар слабеет. Золото также используется многими инвесторами как инструмент хеджирования рисков роста потребительских цен.Согласно данным, базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3%, что стало самым существенным ростом этого показателя с января 2017 года.По мнению некоторых аналитиков, улучшение экономических данных может оказать давление на золото, если эти данные дадут ФРС основания более активно, чем ранее, повышать процентные ставки. Однако Билл О'Нилл, один из основателей Logic Advisors заявил, что вышедшие в пятницу данные не должны поменять планы центрального банка. Обычно золото хуже конкурирует с активами, приносящими процентный доход, например, например, с казначейскими облигациями, при увеличении стоимости заимствований.«Есть ощущение, что ФРС продолжит проводить довольно мягкую денежно-кредитную политику», - сказал он.Одной из причин роста цен на золото в пятницу стало продолжение ослабления доллара, который может завершить с понижением уже пятую неделю подряд. Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость американской валюты против корзины валют, недавно снизился на 0,4%,«Думаю, что это ключевой фактор, - сказал О'Нилл. - Это оказывает довольно хорошую поддержку золоту».С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,67% с 28,0672 UAH/USD до 28,5366 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 12 января гривна overnight котировалась банками по 11,50/13,50% годовых (после 12.14 Киева - 11,75/13,55% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 12 января, прибавил в цене по хорошо знакомым причинам.Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов.В-четвертых, как и накануне, сработала обратная связь с наличного рынка, где рост курса доллара, начавшись уже после обеда вторника, было пролонгирован 12 января.В-пятых, сработал «синдром пятницы» (накануне выходных многие игроки стараются войти в «старый надежный» доллар).В-шестых, поскольку 15 января в США выходной день (Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга), обрекая наш межбанк на торговлю долларом валютированием «завтра», наши игроки старались скупиться заранее, спросом поднимая цену «американца».Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв с предыдущим днем, о чем дали понять просевшие с уровня 53 487,0 млн. грн. к отметке 52 509,3 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный накануне привес обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 января выросли на $13,8 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, думается, несколько расширился круг участников торгов. В первую очередь, покупателей СКВ, которых «воодушевил» рост гривневого ресурса.Во-вторых, как мы указали выше, более активным покупкам доллара способствовал «календарный фактор» («пятничный синдром» и длинные выходные в США).В-третьих, стали более активными продажи доллара, держателей которого начало беспокоить очевидное замедление темпов роста курса СКВ. Если неделю назад средневзвешенный курс «американца» вырос на 18,99 коп., нынче его привес составил 9,09 коп.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с четвергом, 11 января, в пятницу, 12-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $211,3 млн. к отметке $232,2 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $168,1 млн. к $181,9 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в пятницу мы сообщили выше.Торги 12 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию. Как всегда, у наличного рынка Запорожья был свой, «особенный» путь.До полудня, за исключением Запорожья, до полудня торги наличной СКВ в целом шли в равновесии покупок и продаж, поддерживаемом аккуратным ростом действующих цен. Ближе к вечеру в большинстве вышеперечисленных населенных пунктов дилеров местных рынков и их потенциальных клиентов начали раздирать противоречия: с одной стороны требовалось обеспечить ликвидность, не торопясь поднимать цены, с другой, впереди маячили выходные дни на фоне сохранения «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала.Думаю, эта ситуация, напоминающая положение буриданового осла между двумя копнами аналогичного по качеству сена, привела наличные рынки в разных городах страны к неодинаковым результатам.Если дилеры Днепра к вечеру откатили свои цены в паре доллар-гривня, явно избрав ликвидность, столичные валютчики уже к 16.00 подняли цены, ориентируясь на грядущие выходные. Подобным образом поступили харьковчане.У запорожских валютчиков, избравших «особый путь», «музыку заказывали» клиенты, которые начав день с оптового «приноса», к обеду приняли решение покупать доллар. Затем очередная смена настроения и возобновление «приноса».Вне всякого сомнения эти перемены вряд ли могли стать следствием вульгарных капризов клиентов, идеями которых наверняка управляло наличие или отсутствие гривневого ресурса в достаточном количестве.Помнится, мы ранее неоднократно подчеркивали основную причину спорадически возникавших дивергенций наличного и безналичного доллара. Если первый довольно часто баловали гривневым изобилием НБУ (депозитные сертификаты), Минфин (погашение ОВГЗ) и Казначейство (компенсаций НДС), наличный «американец» перманентно сидел на гривневой диете, которая, к слову, вместе с оборотами, удерживали тамошних валютных спекулянтов на коротком поводке, не позволяя им необоснованно задирать действующие цены.Итак, наличные рынки вышеперечисленных городов завершили пятничную сессии относительной сбалансированностью покупок и продаж, позволившей им рапортовать о сохранении итоговой ликвидности на приличном уровне. Исключение составили Запорожье, где обороты оказались чуть выше «посредственного» уровня, и Киев, валютчики которого похвалились заметным прогрессом на этом поприще.В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 2,0-12,0 коп. (Харьков вернул себе лидерство), офера либо потеряли 2,0 коп. (Днепр, Киев, Запорожье), либо выросли на 8,0 кою (Харьков).По сравнению с закрытием предыдущей сессии биды наличного доллара либо не изменились (Днепр), либо потеряли 5,0-6,0 коп. (Запорожье, Киев), либо выросли на 4,0 коп. (Харьков).Позиция «предложение» в свою очередь либо потеряла 2,0-12,0 коп. (Днепр, Харьков, Киев, Запорожье), либо выросла на 3,0 коп. (Харьков).Причины подобного «разнобоя» мы пояснили выше, рассказывая о послеобеденных противоречиях, которые терзали субъектов наличного рынка в эту пятницу.Итак, наличный рынок по итогам пятницы продемонстрировал изрядный ассортимент настроений, который, не исключено, является очередным признаком достаточно скорого слома текущего тренда. К слову, об этом довольно сдержанно говорит очевидное замедление «зеленого» ралли валютного межбанка. Судя по всему, доллар устал расти, нуждаясь в отдыхе в уютном «боковике». Впрочем, помня о понедельничной торговле на валютном межбанке долларом непопулярным в Украине валютированием «завтра», мы не исключаем, что безналичный «американец» имеет шанс, торгуясь в треть накала, перевести дух, побеспокоив игроков пролонгацией «бычьего» тренда 16-19 января.Впрочем, по порядку.Торги 12 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,35/34,60 UAH/EUR, рубль – 0,480/0,500 UAH/RUB.На протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса. Нивелируя этот дисбаланс, наши дилеры к полудню приподняли действующие цены - около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка, где сохранилось преобладание спроса: 28,58-60/28,70 UAH/USD, евро - 34,50/34,75 UAH/EUR, рубль 0,478/0,498 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В дальнейшем покупатели потеряли кураж, дав возможность дилерам «неформальной» розницы Днепра немого понизить действующие цены. По итогам дня здесь было сформировано равновесие спроса и предложение, позволившее завершить день с «очень хорошей» ликвидностью, заслужившей «четверку с плюсом» и констатировав очень незначительно ухудшение «отличных» показателей предыдущей сессии.В течение 12 января, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» повысились на 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга, 11 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 28,55/28,63 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины 12-го работали пару доллар-гривня в условиях преобладания спроса, вызвав повышение цен в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения. К полудню баланс был достигнут, причем после обеда нужды во «вмешательство» в торги ценовыми ревизиями со стороны оптовиков не было – до самого закрытия сессии здесь сохранялось равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты сохранились на «хорошем» уровне, заслужив от «неформалов» днепровского опта «твердую четверку», констатировав незначительное снижение показателей предыдущей сессии.На протяжении пятницы биды оптового наличного доллара «по-днепровски» прибавили 5,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.По сравнению с закрытием 11 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре выросла на 5,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.Снова приходится констатировать очевидное падение темпа роста цен наличной пары доллар-гривня, свидетельствующее о вероятном сломе тренда в скором времени.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 января уровнями 34,35/34,60 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы тридцатикопеечное повышение бидов на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 35,0 коп., офера стали выше на 30,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 12 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая с переменным успехом росла в цене, заставив дилеров в срочном порядке реагировать на непостоянство настроения потенциальных клиентов.Натурально, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем уже после 11.00 Киева в состоянии динамичного ралли на мировом валютном рынке евро, к которому, похоже, сама европейская валюта снова оказалась не очень готова. Несмотря на «европейское происхождение» этого «бычьего» тренда.Поэтому наши дилеры снова, вместе с долларом более заметно, чем в паре доллар-гривня, повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 34,35/34,60 UAH/EUR, констатировав при этом тридцатикопеечное внутридневное повышение бидов и на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение пятницы 20 пунктов по спросу и по предложению.Торги рублем 12 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,480/0,500 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля прибавили по 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», очень незначительно понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 35,0 коп. с закрытия четверга спросу и прибавившему 30,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 января по спросу и по предложению прибавили по 20 пунктов.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.Поскольку в США 15 января выходной день (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), на украинском валютном межбанке торгуется доллар непопулярным «в степях Украины» валютированием tom или «завтра».Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном снижении средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ просели с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.14 повысился, составив 28,55/28,58 UAH/USD tom.К 10.37 котировки доллара не покинули отметку 28,55/28,58 UAH/USD tom, сопровождаясь очень «низкой» ликвидностью.Около 11.07 безналичный доллар все еще пребывал на отметке 28,55/28,58 UAH/USD tom, удерживаемый на месте сбалансированной и низколиквидной торговлей.К 11.55 котировки доллара остановили рост, откатившись и консолидировавшись на уровне 28,54/28,56 UAH/USD tom, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.Зеленое «ралли» валютного межбанка сменившееся около 10.40 стабилизацией, сопровождалось признаками некоторого сжатия рынка гривневого ресурса, о котором дали понять приподнявшиеся с уровня 11,50/13,50% до отметки 11,75/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Этот рост более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.35 безналичный «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom. «Обороты неважные, близится финиш реальной части «зелено» сессии межбанка», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».Наконец, около 13.16 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,56/28,58 UAH/USD tom.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 января с уровней: доллар – 28,40/28,65 UAH/USD, евро – 34,50/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,483/0,507 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению прибавил 5,0 коп.Евро по сравнению с открытием 12 января по спросу вырос на 75,0 коп., по предложению прибавил столько же.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 12 января по спросу вырос на 30 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,2200, поднявшись к отметке $1,2210 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2214 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 15 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).На открытии торгов 15 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с предельной низкой ликвидностью.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50-53/28,60 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); евро – 34,50/34,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 января спрос вырос на 45,0 коп., предложение прибавило 35,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 20 пунктов).На старте торгов 15 января в оптовом сегменте рынка реальные сделки по сути отсутствовали.К 12.27 столичные валютчики, констатировав достаточно вялое состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,47/28,57 UAH/USD, евро – 34,65/34,90 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.По состоянию на 12.31 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о стабильности цен в паре доллар-гривня и рост курса евро: 28,52/28,60 UAH/USD, евро - 34,60/34,90 UAH/EUR, рубль 0,496/0,502 UAH/RUB. В городе на местном рынке доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился двусторонней торговлей в паре доллар-гривня в розничных объемах.Около 12.49 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,65/34,95 UAH/EUR, рубль 0,480/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 15 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,47/28,60 UAH/USD, евро – 34,35/34,90 UAH/EUR, рубль 0,492/0,500 UAH/RUB, Киев опт 28,50/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,50/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,62/34,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,62/34,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,50/28,63 UAH/USD, евро – 34,50/34,85 UAH/EUR, рубль - 0,485/0,505 RUB/USD, Одесса – опт 28,50/28,58 UAH/USD, розница – 28,40/28,65 UAH/USD; Запорожье – 28,52/28,60 UAH/USD; евро – 34,35/34,70 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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