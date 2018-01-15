Итоги: Энергетика 15.01.18

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:38

Цены на нефть остаются на максимальном уровне с 2014 года на фоне результатов сделки ОПЕК по снижению добычи в целях ребалансировки рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на оценку банка ANZ. Поэтому ее стоимость продолжает расти, несмотря на увеличение числа буровых установок в США по итогам прошлой недели, что, по мнению ряда аналитиков, могло бы скорректировать нефть вниз.



По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 12 января рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,6%, до 939 единиц. Это самый сильный рост с июня прошлого года. При этом количество нефтяных буровых установок увеличилось на 10 штук, до 752 единиц.



Многие верят, что нефтяные цены выше $60 за баррель будут самокорректироваться, поскольку такая стоимость будет способствовать значительно большему уровню добычи в США, что приведет к росту предложения.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.



Цены WTI и Brent достигли максимального уровня закрытия с начала 2014 г.

Фундаментальные показатели для нефти улучшились, при снижении запасов и твёрдом спросе. При геополитической премии цена около $70 может быть оправдана. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК и другими участниками соглашения по сокращению добычи, вероятно, будет продолжать соблюдаться.



Агентство Reuters сообщило, что добывающие страны Персидского залива планируют сохранить объем добычи ниже уровня года назад.



Кроме того, агентство Reuters сообщило, что министр энергетики РФ Новак заявил, что ОПЕК и производители вне ОПЕК могут обсуждать выход из соглашения на встрече в Омане на следующей неделе.

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно поднимаются, несмотря на то, что число буровых установок в США по итогам прошлой недели увеличилось.Цена на нефть в пятницу выросли до нового максимального уровня за более чем три года, после снижения запасов нефти в США на прошлой неделе, что помогло ценам вырасти четвертую неделю подряд.Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США увеличилось на 10, а в Канаде на 87.Цены на нефть показали незначительную реакцию на публикацию еженедельного отчета нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Котировки февральского фьючерса на WTI достигли внутридневного максимума в районе $64,20 за баррель еще до публикации отчета, а затем по факту фиксации прибыли перед выходными снизились до $63,90.Отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 12 января в количестве активных буровых установок на территории США произошли следующие изменения:общее число буровых установок увеличилось на 15 до 939 шт.число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 10 до 752 шт.число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 5 до 185 шт.Компания Baker Hughes также ведет подсчет количества активных буровых на территории Канады. Здесь можно увидеть куда более значительное увеличение. За неделю до 12 января:общее число буровых установок увеличилось на 102 до 276 шт.число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 87 до 185 шт.число буровых на газовых месторождениях увеличилось на 15 до 91 шт.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: