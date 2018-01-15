Итоги: Мировой фондовый рынок 15.01.18

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне публикации отчетов крупнейших американских банков.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89%, до 25803,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,68%, до 7261,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,67%, до 2786,24 пункта.
Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase за 2017 год незначительно уменьшил свою прибыль, отметив, что принятие налоговой реформы в США будет позитивным для банка. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила $6,31 доллара против $6,19 годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта за год выросла на 4% - до $99,624 миллиарда.
О росте чистой прибыли за 2017 год на 1% по сравнению с 2016 годом, до $22,183 миллиарда, объявила одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. В то же время, чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам ушедшего года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила $4,97 миллиарда.
Между тем, потребительские цены в стране в декабре выросли на 2,1% в годовом выражении, как и ожидали эксперты, а в месячном - на 0,1%, не совпав с прогнозом в 0,2%. Объем розничных продаж в стране в декабре в месячном выражении, по данным американского министерства торговли, вырос на 0,4%, как и ожидалось.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы, касающиеся достижения предварительной договоренности ведущих немецких партий о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ.
Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер страны Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.
Экономика выглядит хорошо, данные выглядят хорошо, компании делают деньги. Этот квартал может быть несколько суматошным из-за закона по налогам, но по поводу прибылей очень много оптимизма и энтузиазма», - сказал старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 228,46 пунктов или на 0,89% до 25 803,19 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 18,68 пункта или на 0,67% и составил 2 786,24 пункта.
Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 48,29 пункта или на 0,68% до 7 261,06 пункта.
Европа
Фондовые торги в Европе завершились в пятницу увеличением ключевых индикаторов.
Акции ритейлеров росли, корректируясь наверх после снижения в четверг.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%. Наиболее сильно поднялись сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В четверг индекс снизился на 0,34%, снижаясь с максимума на два с половиной года.
Евро вырос на 0,7% по паре евро-доллар до $1,2200 с $1,2037 в конце четверга.
Акции выросли при росте евро против основных валют, после того, как стало известно о прогрессе в Германии, где стартовали переговоры и создании правящей коалиции в бундестаге.
Прогресс будет закреплен, если экономика еврозоны продолжит расширяться, и если инфляция продолжит расти к цели банка около 2%, говорится в протоколе.
ЕЦБ в декабре подтвердил план по сокращению в два раза программы «количественного смягчения» до €30 млрд. начиная с января, и он будет действовать до сентября 2018 г. «или далее». Следующее заседание ЕЦБ 25 января.
Экономические данные:
Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1%, по сравнению с ожиданиями роста на 0,8%. К уровню прошлого года объем выпуска вырос на 3,2%.
ВВП Германии в 2017 г. вырос на 2,2%, согласно предварительным данным. Экономисты по опросу Wall Street Journal в среднем ожидали роста на 2,3%.
Банк Франции повысил прогноз экономического роста в четвёртом квартале на 0,6% кв/кв, что выше предыдущего прогноза 0,5%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,20%. Наиболее сильно поднялись сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В четверг индекс снизился на 0,34%, снижаясь с максимума на два с половиной года.
Британский FTSE 100 вырос на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 778,64 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,32% до 13 245,03 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,52% — на отметке 5 517,06 пункта.
Азия
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 23 714,88 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,23% до 31 338,87, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite — на 0,54% до 3 410,49 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,45% до отметки 3 536,41 пункта.
Южнокорейский KOSPI повысился на 0,29% до 2 503,73 пункта.
Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.
Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.
Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.
«Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США», - таково мнение стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа.
В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,71% - до 2262,38 пункта, РТС - на 0,99%, до 1261,07 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 56,51 RUB/USD, евро прибавил 1,22%, до 68,69 RUB/EUR.
По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,35% - до $69,02 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,55%, Московской биржи — на 1,69%, «Газпрома» — на 0,65%, «АЛРОСы» — на 0,69%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 5,91%.
Российский рынок акций не желает отступать. Первые две недели января для активов и индексов РФ прошли более чем успешно. Индекс Мосбиржи вырос на 6,52% и стоит у максимумов за 12 месяцев, индекс РТС поднялся на 8,8% — такие уровни последний раз участники рынка видели в начале сентября 2014 года. Такое бывает, когда российский рынок начинает расти вселяющими надежду темпами, тем более что в данном случае это небезосновательно: внешняя конъюнктура вполне позволяет покупать. Однако не будет ничего удивительного в том, что уже на следующей неделе индикаторы начнут сползать вниз и под давлением технической коррекции, и в силу избыточных покупок.
Снижение рубля могло бы выступить фактором поддержки индекса Мосбиржи на предстоящей неделе. Однако тут есть один фактор риска. В январе истекает срок, в течение которого Минфин США должен предложить Конгрессу рекомендации по вопросу ограничений на инвестиции в госдолг России. Рост риска новых санкций может привести к снижению бенчмарка.
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