Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 15.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.01.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 15 січ, 2018 13:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.01.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне публикации отчетов крупнейших американских банков.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89%, до 25803,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,68%, до 7261,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,67%, до 2786,24 пункта.



Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase за 2017 год незначительно уменьшил свою прибыль, отметив, что принятие налоговой реформы в США будет позитивным для банка. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила $6,31 доллара против $6,19 годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта за год выросла на 4% - до $99,624 миллиарда.



О росте чистой прибыли за 2017 год на 1% по сравнению с 2016 годом, до $22,183 миллиарда, объявила одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. В то же время, чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам ушедшего года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила $4,97 миллиарда.



Между тем, потребительские цены в стране в декабре выросли на 2,1% в годовом выражении, как и ожидали эксперты, а в месячном - на 0,1%, не совпав с прогнозом в 0,2%. Объем розничных продаж в стране в декабре в месячном выражении, по данным американского министерства торговли, вырос на 0,4%, как и ожидалось.



Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы, касающиеся достижения предварительной договоренности ведущих немецких партий о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ.



Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер страны Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.



Экономика выглядит хорошо, данные выглядят хорошо, компании делают деньги. Этот квартал может быть несколько суматошным из-за закона по налогам, но по поводу прибылей очень много оптимизма и энтузиазма», - сказал старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 228,46 пунктов или на 0,89% до 25 803,19 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 18,68 пункта или на 0,67% и составил 2 786,24 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 48,29 пункта или на 0,68% до 7 261,06 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в пятницу увеличением ключевых индикаторов.



Акции ритейлеров росли, корректируясь наверх после снижения в четверг.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%. Наиболее сильно поднялись сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В четверг индекс снизился на 0,34%, снижаясь с максимума на два с половиной года.



Евро вырос на 0,7% по паре евро-доллар до $1,2200 с $1,2037 в конце четверга.



Акции выросли при росте евро против основных валют, после того, как стало известно о прогрессе в Германии, где стартовали переговоры и создании правящей коалиции в бундестаге.



Прогресс будет закреплен, если экономика еврозоны продолжит расширяться, и если инфляция продолжит расти к цели банка около 2%, говорится в протоколе.

ЕЦБ в декабре подтвердил план по сокращению в два раза программы «количественного смягчения» до €30 млрд. начиная с января, и он будет действовать до сентября 2018 г. «или далее». Следующее заседание ЕЦБ 25 января.



Экономические данные:

Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1%, по сравнению с ожиданиями роста на 0,8%. К уровню прошлого года объем выпуска вырос на 3,2%.

ВВП Германии в 2017 г. вырос на 2,2%, согласно предварительным данным. Экономисты по опросу Wall Street Journal в среднем ожидали роста на 2,3%.

Банк Франции повысил прогноз экономического роста в четвёртом квартале на 0,6% кв/кв, что выше предыдущего прогноза 0,5%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,20%. Наиболее сильно поднялись сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В четверг индекс снизился на 0,34%, снижаясь с максимума на два с половиной года.



Британский FTSE 100 вырос на 0,2% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 778,64 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,32% до 13 245,03 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,52% — на отметке 5 517,06 пункта.



Азия



Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 23 714,88 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,23% до 31 338,87, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite — на 0,54% до 3 410,49 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,45% до отметки 3 536,41 пункта.



Южнокорейский KOSPI повысился на 0,29% до 2 503,73 пункта.



Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.

Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.



«Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США», - таково мнение стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа.

В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,71% - до 2262,38 пункта, РТС - на 0,99%, до 1261,07 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 56,51 RUB/USD, евро прибавил 1,22%, до 68,69 RUB/EUR.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,35% - до $69,02 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,55%, Московской биржи — на 1,69%, «Газпрома» — на 0,65%, «АЛРОСы» — на 0,69%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 5,91%.



Российский рынок акций не желает отступать. Первые две недели января для активов и индексов РФ прошли более чем успешно. Индекс Мосбиржи вырос на 6,52% и стоит у максимумов за 12 месяцев, индекс РТС поднялся на 8,8% — такие уровни последний раз участники рынка видели в начале сентября 2014 года. Такое бывает, когда российский рынок начинает расти вселяющими надежду темпами, тем более что в данном случае это небезосновательно: внешняя конъюнктура вполне позволяет покупать. Однако не будет ничего удивительного в том, что уже на следующей неделе индикаторы начнут сползать вниз и под давлением технической коррекции, и в силу избыточных покупок.



Снижение рубля могло бы выступить фактором поддержки индекса Мосбиржи на предстоящей неделе. Однако тут есть один фактор риска. В январе истекает срок, в течение которого Минфин США должен предложить Конгрессу рекомендации по вопросу ограничений на инвестиции в госдолг России. Рост риска новых санкций может привести к снижению бенчмарка.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне публикации отчетов крупнейших американских банков.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,89%, до 25803,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,68%, до 7261,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,67%, до 2786,24 пункта.Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase за 2017 год незначительно уменьшил свою прибыль, отметив, что принятие налоговой реформы в США будет позитивным для банка. Чистая разводненная прибыль на одну акцию составила $6,31 доллара против $6,19 годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта за год выросла на 4% - до $99,624 миллиарда.О росте чистой прибыли за 2017 год на 1% по сравнению с 2016 годом, до $22,183 миллиарда, объявила одна из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co. В то же время, чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам ушедшего года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила $4,97 миллиарда.Между тем, потребительские цены в стране в декабре выросли на 2,1% в годовом выражении, как и ожидали эксперты, а в месячном - на 0,1%, не совпав с прогнозом в 0,2%. Объем розничных продаж в стране в декабре в месячном выражении, по данным американского министерства торговли, вырос на 0,4%, как и ожидалось.Инвесторы также обратили внимание на новости из Европы, касающиеся достижения предварительной договоренности ведущих немецких партий о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ.Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально канцлер страны Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.Экономика выглядит хорошо, данные выглядят хорошо, компании делают деньги. Этот квартал может быть несколько суматошным из-за закона по налогам, но по поводу прибылей очень много оптимизма и энтузиазма», - сказал старший трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек.Фондовые торги в Европе завершились в пятницу увеличением ключевых индикаторов.Акции ритейлеров росли, корректируясь наверх после снижения в четверг.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%. Наиболее сильно поднялись сектора связи, технологический, услуг для потребителей. Однако выросли сектора сырьевых товаров и акции финансовых компаний. В четверг индекс снизился на 0,34%, снижаясь с максимума на два с половиной года.Евро вырос на 0,7% по паре евро-доллар до $1,2200 с $1,2037 в конце четверга.Акции выросли при росте евро против основных валют, после того, как стало известно о прогрессе в Германии, где стартовали переговоры и создании правящей коалиции в бундестаге.Прогресс будет закреплен, если экономика еврозоны продолжит расширяться, и если инфляция продолжит расти к цели банка около 2%, говорится в протоколе.ЕЦБ в декабре подтвердил план по сокращению в два раза программы «количественного смягчения» до €30 млрд. начиная с января, и он будет действовать до сентября 2018 г. «или далее». Следующее заседание ЕЦБ 25 января.Экономические данные:Объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 1%, по сравнению с ожиданиями роста на 0,8%. К уровню прошлого года объем выпуска вырос на 3,2%.ВВП Германии в 2017 г. вырос на 2,2%, согласно предварительным данным. Экономисты по опросу Wall Street Journal в среднем ожидали роста на 2,3%.Банк Франции повысил прогноз экономического роста в четвёртом квартале на 0,6% кв/кв, что выше предыдущего прогноза 0,5%.Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.«Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США», - таково мнение стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа.В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,35% - до $69,02 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,55%, Московской биржи — на 1,69%, «Газпрома» — на 0,65%, «АЛРОСы» — на 0,69%. Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 5,91%.Российский рынок акций не желает отступать. Первые две недели января для активов и индексов РФ прошли более чем успешно. Индекс Мосбиржи вырос на 6,52% и стоит у максимумов за 12 месяцев, индекс РТС поднялся на 8,8% — такие уровни последний раз участники рынка видели в начале сентября 2014 года. Такое бывает, когда российский рынок начинает расти вселяющими надежду темпами, тем более что в данном случае это небезосновательно: внешняя конъюнктура вполне позволяет покупать. Однако не будет ничего удивительного в том, что уже на следующей неделе индикаторы начнут сползать вниз и под давлением технической коррекции, и в силу избыточных покупок.Снижение рубля могло бы выступить фактором поддержки индекса Мосбиржи на предстоящей неделе. Однако тут есть один фактор риска. В январе истекает срок, в течение которого Минфин США должен предложить Конгрессу рекомендации по вопросу ограничений на инвестиции в госдолг России. Рост риска новых санкций может привести к снижению бенчмарка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60662 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3566 раз. Подякували: 6823 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 12.01.18

дядя Caша » П'ят 12 січ, 2018 13:33 0 194

дядя Caша П'ят 12 січ, 2018 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.01.18

дядя Caша » Чет 11 січ, 2018 13:30 0 129

дядя Caша Чет 11 січ, 2018 13:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.01.18

дядя Caша » Сер 10 січ, 2018 13:50 0 134

дядя Caша Сер 10 січ, 2018 13:50 реклама