Форумчани року 2018

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 3456 Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48 Stringer написав: Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы? Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?



Вполне естественная ситуация.

Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.

Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете. Вполне естественная ситуация.Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете. freeze 4 Повідомлень: 7858 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2184 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 12 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 13:03 freeze написав: Stringer написав: Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы? Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?



Вполне естественная ситуация.

Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.

Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете. Вполне естественная ситуация.Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.

Демонстрации в поддержку политики правящей партии были ещё какие то 5 лет назад

Критика власти - это хорошо и полезно, но перегибать зачем? Демонстрации в поддержку политики правящей партии были ещё какие то 5 лет назадКритика власти - это хорошо и полезно, но перегибать зачем? Stringer Повідомлень: 7748 З нами з: 23.01.13 Подякував: 216 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 13:46 Stringer

Шкода, що в цій темі не можна ставити "+" Шкода, що в цій темі не можна ставити "+" V2 4 Повідомлень: 5232 З нами з: 03.07.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 16:49 Шановні форумчани!

Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 379 З нами з: 14.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 56 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 18:00 Да пусть будет. Кому он мешает?

Если кому-то не нравятся результаты, или "проиграла его команда", - то это не значит что конкурс плохой и его нужно закрывать Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5732 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3720 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 18:54 Ірина_ Регулярно читаю ТОП-10. спросить у любой "пересичной бабушки"

метод статистических исследований от kharkov_val vovan_prm Повідомлень: 1624 З нами з: 09.09.14 Подякував: 554 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 21:50 Вкладчик1234 написав: Да пусть будет. Кому он мешает? Да пусть будет. Кому он мешает?



Ломать - не строить.

Закрыть что-то можно одним кликом мышки, чтобы придумать что-то надо приложить гораздо больше усилий. Ломать - не строить.Закрыть что-то можно одним кликом мышки, чтобы придумать что-то надо приложить гораздо больше усилий. freeze 4 Повідомлень: 7858 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2184 раз. Подякували: 3056 раз. Профіль 12 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 лип, 2018 22:10 Ірина_ написав: Шановні форумчани!

Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?



З пов.Ірина Шановні форумчани!Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?З пов.Ірина



Серед великої кількості полови особливо перед виборами в ТОП-10 все ще вдається відшукувати зерна мудрості.

Без такого конкурсу їх було б знайти набагато важче.

Тому,

+1 за конкурс Серед великої кількості полови особливо перед виборами в ТОП-10 все ще вдається відшукувати зерна мудрості.Без такого конкурсу їх було б знайти набагато важче.Тому,+1 за конкурс V2 4 Повідомлень: 5232 З нами з: 03.07.09 Подякував: 202 раз. Подякували: 765 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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