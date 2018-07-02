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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

  Stringer написав:Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?


Вполне естественная ситуация.
Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.
Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:03

  freeze написав:
  Stringer написав:Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?


Вполне естественная ситуация.
Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.
Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.

Демонстрации в поддержку политики правящей партии были ещё какие то 5 лет назад 8)
Критика власти - это хорошо и полезно, но перегибать зачем?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:46

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Шкода, що в цій темі не можна ставити "+" :!:
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:49

Шановні форумчани!
Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:00

Да пусть будет. Кому он мешает?
Если кому-то не нравятся результаты, или "проиграла его команда", - то это не значит что конкурс плохой и его нужно закрывать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:54

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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:50

  Вкладчик1234 написав:Да пусть будет. Кому он мешает?


Ломать - не строить.
Закрыть что-то можно одним кликом мышки, чтобы придумать что-то надо приложить гораздо больше усилий.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:10

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Читаю Ваші відгуки... тепер і моє питання до Вас- конкурс закривати?Робимо голосування?

З пов.Ірина


Серед великої кількості полови особливо перед виборами в ТОП-10 все ще вдається відшукувати зерна мудрості.
Без такого конкурсу їх було б знайти набагато важче.
Тому,
+1 за конкурс ;)
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