Форумчани року 2018

Додано: Пон 02 лип, 2018 12:48

Stringer написав: Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы? Это получается большинство посетителей форума сплошная вата или они как то лучше здесь организованы?

Вполне естественная ситуация.Последний раз демонстрации с лозунгом - Политику правящей партии поддерживаем - были где-то в середине 80-х годов. С тех пор на улицах и в не проплаченных СМИ правят бал люди, которые чем-то недовольны. И так будет всегда.Попробуйте выбрать технику на сайтах отзывов, вряд ли получится - одни негативные отзывы. И это тоже естественно, сложно представить себе ситуацию, когда вы купили кофемолку, а она так хорошо работает, так хорошо работает, что вы решились пройти по сайтам отзывов, потратив свое свободное время, и осыпать благодарностями фирму, выпустившую эту кофемолку. А вот если она сломалась, то вы уж тут выделите время и пройдетесь от души, и напишите то, что думаете.