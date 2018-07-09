Форумчани року 2018

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:41
Ну вот опять. Финансового на этом форуме становится всё меньше.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 10 лип, 2018 08:08
Да, похоже команда любителей фуфаек окончательно одержала верх над командой интересующихся финансами
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