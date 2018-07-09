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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:08
Re: Форумчани року 2018
Да, похоже команда любителей фуфаек окончательно одержала верх над командой интересующихся финансами
Додано: Вів 10 лип, 2018 08:52
Re: Форумчани року 2018
Чим ближче до виборів - тим більше полови
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:37
Уважаемые форумчане, которые сейчас отписались выше, Вы в реальности очень скупы на проявление благодарностей +1 за финансовые и аналитические посты других форумчан.
А потом удивляетесь. Не ленитесь сами потратить пару секунд своего времени, это же не сложно. Человек какой-нибудь старался, анализировал, таблицы, ссылки, а в результате видит ноль благодарностей за потраченное время, и понимает, что его потраченное время никому не интересно, раз все поленились плюсик клацнуть. Просто сказать спасибо - это же так естественно и несложно.
Додано: Вів 10 лип, 2018 23:29
Re: Форумчани року 2018
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:26
Re: Форумчани року 2018
За 9.07.18 - 15.07.2018
1. Вкладчик1234 - наибольшее количество +1
2. zРадио - сообщение с наибольшим количеством +1
3. pohl-elena - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
Вкладчик1234
zРадио
Перес де Куэльяр
kingkongovets
Faceless
Василь-Рівне
airmax78
Сибарит
es77
Vlad442
Топ-10 по второму пункту:
zРадио Сообщение
rusich Сообщение
es77 Сообщение
reus Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
-VICTOR- Сообщение
Волгарь Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
Сибарит Сообщение
Imp Сообщение
ТОП по третьему пункту:
pohl-elena
mephala
prodigy
ruvex
ЛАД
Kripo
V2
clientage
gleb
holodlar
yanyura
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