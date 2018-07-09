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Форумчани року 2018

Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:41

Ну вот опять. Финансового на этом форуме становится всё меньше.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:08

Re: Форумчани року 2018

Да, похоже команда любителей фуфаек окончательно одержала верх над командой интересующихся финансами
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 08:52

Re: Форумчани року 2018

Чим ближче до виборів - тим більше полови :(
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:37

Уважаемые форумчане, которые сейчас отписались выше, Вы в реальности очень скупы на проявление благодарностей +1 за финансовые и аналитические посты других форумчан.
А потом удивляетесь. Не ленитесь сами потратить пару секунд своего времени, это же не сложно. Человек какой-нибудь старался, анализировал, таблицы, ссылки, а в результате видит ноль благодарностей за потраченное время, и понимает, что его потраченное время никому не интересно, раз все поленились плюсик клацнуть. Просто сказать спасибо - это же так естественно и несложно.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:29

Re: Форумчани року 2018

  freeze написав:Уважаемые форумчане, которые сейчас отписались выше, Вы в реальности очень скупы на проявление благодарностей +1 за финансовые и аналитические посты других форумчан.


95% времени сижу на форуме с телефона, иногда всё же перехожу в обычный режим, чтобы кого-нибудь лайкнуть, но редко.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:26

Re: Форумчани року 2018

За 9.07.18 - 15.07.2018

1. Вкладчик1234 - наибольшее количество +1

2. zРадио - сообщение с наибольшим количеством +1

3. pohl-elena - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
Вкладчик1234
zРадио
Перес де Куэльяр
kingkongovets
Faceless
Василь-Рівне
airmax78
Сибарит
es77
Vlad442

Топ-10 по второму пункту:
zРадио Сообщение
rusich Сообщение
es77 Сообщение
reus Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
-VICTOR- Сообщение
Волгарь Сообщение
Вкладчик1234 Сообщение
Сибарит Сообщение
Imp Сообщение

ТОП по третьему пункту:
pohl-elena
mephala
prodigy
ruvex
ЛАД
Kripo
V2
clientage
gleb
holodlar
yanyura
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 07:53

Re: Форумчани року 2018

За 16.07.18 - 22.07.2018

1. zРадио - наибольшее количество +1

2. orest - сообщение с наибольшим количеством +1

3. orest - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:

Топ-10 по первому пункту:
zРадио
ЛАД
Сибарит
Yuri_T
kingkongovets
tea
Василь-Рівне
zorka
GTS
orest
Топ-10 по второму пункту:
orest Сообщение
Yuri_T Сообщение
Сибарит Сообщение
Yuri_T Сообщение
zorka Сообщение
Игорь Сообщение
s0v7a Сообщение
zorka Сообщение
холява Сообщение
4x4 Сообщение
ТОП по третьему пункту:
orest
tea
Tatkaumnihka
Vitl
чик
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 09:50

Re: Форумчани року 2018

За 23.07.2018 – 29.07.2018

1. tea - наибольшее количество +1
2. tea - сообщение с наибольшим количеством +1
3. Сибарит - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1

Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
tea
zorka
дядя Caша
Василь-Рівне
Сибарит
Yuri_T
zzzzzz
prodigy
Вкладчик1234
Vlad442

Топ-10 по второму пункту:

tea Сообщение
zorka Сообщение
zorka Сообщение
zРадио Сообщение
rusich Сообщение
Obval_Defoltovich Сообщение
s0v7a Сообщение
somilitark Сообщение
zzzzzz Сообщение
Василь-Рівне Сообщение

ТОП по третьему пункту:

Сибарит
dm_rodionov
tea
Yuri_61
EKO
Vorlon
p_a_l
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:49

Модератор
в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать две последние присуждённые форумчанину с ником tea "медали" в пользу форумчанина с ником zorka.
только не одну, как предлагает форумчанин с ником tea, а обе.
заранее спасибо!
  tea написав:По Зорькі пропозиція приймається.Згоден.
Шановні модератори,передайте будь-ласка,почесну медаль Зорькі від мене.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:19

  Yuri_T написав:Модератор
в связи с явным использованием плюсов для иных целей, нежели благодарность автору за информативное для форумчан сообщение, справедливо будет передать две последние присуждённые форумчанину с ником tea "медали" в пользу форумчанина с ником zorka.
только не одну, как предлагает форумчанин с ником tea, а обе.
заранее спасибо!
  tea написав:По Зорькі пропозиція приймається.Згоден.
Шановні модератори,передайте будь-ласка,почесну медаль Зорькі від мене.

А Ви завжди копіюєте те,що Вам вигідно?
Може б процитували перше моє повідомлення,де я пропонував позбавити мене всіх медалей?
Шановні модератори - прошу прибрати з мене всі медалі,дві з них передайте Зорьці,а чотири - ЮріюТ.
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