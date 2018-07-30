tea
взял за основу последнее ваше сообщение, которое было, как мне показалось, резюмирующим и перенёс его сюда.
или ваше болезненное самолюбие требует переноса сюда всей переписки?
тогда занимайтесь этим сами.
что хотел я сказал.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:17
tea
взял за основу последнее ваше сообщение, которое было, как мне показалось, резюмирующим и перенёс его сюда.
или ваше болезненное самолюбие требует переноса сюда всей переписки?
тогда занимайтесь этим сами.
что хотел я сказал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:09
Re: Форумчани року 2018
медальками балуетесь
ну чисто дети
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:03
Ірина_
так это если бы для себя...
а так, отпуск, времени много на глупости.
администрация придумала правила. один человек решил, что самый умный и может на кривой козе эти правила объезжать.
не порядок
зы. помню, как лет пять тому назад мой лёгкий стишок на профильную фондовую тему, размещенный на профильной фондовой ветке, набравший +30 или около того, удалили за оффтоп.
посмотрите теперь на этот пост форумчанина с ником tea.
завтра он предложит ставить ему +50 за будущее фото обнаженной "Оксаны" из Харькова.
такой пост тоже будет в "топ ответов"?
дорогая редакция, я просто хочу выяснить для себя дефиниции.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:01
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