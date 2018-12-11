Форумчани року 2018

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 891011 Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18 EKO написав: Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух. Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.



Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:

4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи

5+ у вас было уже на следующей неделе



Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново. Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи5+ у вас было уже на следующей неделеПрограммка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново. freeze 4 Повідомлень: 8800 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2536 раз. Подякували: 3524 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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