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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18

  EKO написав:Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.


Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе

Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.
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