Форумчани року 2018

EKO написав:Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.
Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе
Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.