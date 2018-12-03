Форумчани року 2018

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 891011 Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18 EKO написав: Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух. Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.



Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:

4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи

5+ у вас было уже на следующей неделе



Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново. Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи5+ у вас было уже на следующей неделеПрограммка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново. freeze 4 Повідомлень: 8802 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2539 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 15:10 Модератор написав: За 3.12.18 - 9.12.2018

...

2. ruvex - сообщение с наибольшим количеством +1

...



Топ-10 по второму пункту:

ruvex

За 3.12.18 - 9.12.2018...2. ruvex - сообщение с наибольшим количеством +1...Топ-10 по второму пункту:ruvex Сообщение

Я любитель почитать такие сообщения, однако был загружен и в понедельник/вторник некогда было, а сегодня просто не смог. Как это понимать: "запрошеной темы не существует"? Я любитель почитать такие сообщения, однако был загружен и в понедельник/вторник некогда было, а сегодня просто не смог. Как это понимать: "запрошеной темы не существует"? ЯЧитатель Повідомлень: 293 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1079 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 16:02 ЯЧитатель модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 491 З нами з: 14.09.13 Подякував: 41 раз. Подякували: 65 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 16:04 Ірина_ написав: ЯЧитатель модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.



З пов.Ірина модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.З пов.Ірина

как так? медаль то за что? Не посмертная ж как руфиусам корабелам

ЯЧитатель Вам не кажется что Вас вводят в заблуду как так? медаль то за что? Не посмертная ж как руфиусам корабеламВам не кажется что Вас вводят в заблуду Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1973 З нами з: 03.12.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 229 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48 Мизантрóп так ось!

Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.

Чому, запитайте у нього.

Тему закриваємо!



З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 491 З нами з: 14.09.13 Подякував: 41 раз. Подякували: 65 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 17:08 Ответил(чу) в ЛС всем желающим.

С уважением, Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6898 З нами з: 03.11.08 Подякував: 377 раз. Подякували: 979 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 17:18 Ірина_ написав: Мизантрóп так ось!

Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.

Чому, запитайте у нього.

Тему закриваємо!



З пов.Ірина так ось!Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.Чому, запитайте у нього.З пов.Ірина

так вона й так закрита вже дн1в три)) так вона й так закрита вже дн1в три)) Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому Мизантрóп

Повідомлень: 1973 З нами з: 03.12.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 229 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 18:21 freeze написав: EKO написав: Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух. Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.



Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:

4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи

5+ у вас было уже на следующей неделе



Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново. Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи5+ у вас было уже на следующей неделеПрограммка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.



Так я и написал, что не корректно так считать.



Ведь, таким образом, сообщения от понедельника изначально имеют фору +6 дней перед воскресными. Там плюсы считают за все 6-7 дней недели, а там менее чем за 1 день.



Это все равно, как в чемпионате по гимнастике дождаться когда выступят только первые 10 человек, затем наградить их и разойтись. А если победитель выступит самым последним?

Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.



А то, вообще по дурацки выглядит - одни сообщения, типа того моего, пролетают мимо рейтинга, а другие, которые туда попали за поддержку форумчанами - не читаемы, так как были удалены. Классный рейтинг, че



Ну, если такая система устраивает админов форума - тогда и ладно. Так я и написал, что не корректно так считать.Ведь, таким образом, сообщения от понедельника изначально имеют фору +6 дней перед воскресными. Там плюсы считают за все 6-7 дней недели, а там менее чем за 1 день.Это все равно, как в чемпионате по гимнастике дождаться когда выступят только первые 10 человек, затем наградить их и разойтись. А если победитель выступит самым последним?Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.А то, вообще по дурацки выглядит - одни сообщения, типа того моего, пролетают мимо рейтинга, а другие, которые туда попали за поддержку форумчанами - не читаемы, так как были удалены. Классный рейтинг, чеНу, если такая система устраивает админов форума - тогда и ладно. EKO

Повідомлень: 5713 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2789 раз. Подякували: 1610 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23 EKO написав: Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения. Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.



Вся жизнь - игра/c/.

У этой игры получились такие правила.

Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.

Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга. Вся жизнь - игра/c/.У этой игры получились такие правила.Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга. freeze 4 Повідомлень: 8802 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2539 раз. Подякували: 3527 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 гру, 2018 00:27 freeze написав: EKO написав: Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения. Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.



Вся жизнь - игра/c/.

У этой игры получились такие правила.

Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.

Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга. Вся жизнь - игра/c/.У этой игры получились такие правила.Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга.

Та и я говорю - благодаря такому построению программки, некоторые сообщения, попавшие в топ 10 прикольно читать Та и я говорю - благодаря такому построению программки, некоторые сообщения, попавшие в топ 10 прикольно читать EKO

Повідомлень: 5713 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2789 раз. Подякували: 1610 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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