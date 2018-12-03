Форумчани року 2018

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18
EKO написав:
Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.
Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе
Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.
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freeze
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:10
Модератор написав:
За 3.12.18 - 9.12.2018
...
2. ruvex - сообщение с наибольшим количеством +1
...
Топ-10 по второму пункту:
ruvex Сообщение
Я любитель почитать такие сообщения, однако был загружен и в понедельник/вторник некогда было, а сегодня просто не смог. Как это понимать: "запрошеной темы не существует"?
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ЯЧитатель
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:02
ЯЧитатель модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.
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Ірина_
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48
Мизантрóп так ось!
Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.
Чому, запитайте у нього.
Тему закриваємо!
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:08
Ответил(чу) в ЛС всем желающим.
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ruvex
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:18
Ірина_ написав:Мизантрóп
так ось!
Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.
Чому, запитайте у нього. Тему закриваємо!
З пов.Ірина
так вона й так закрита вже дн1в три))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:21
freeze написав: EKO написав:
Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.
Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе
Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.
Так я и написал, что не корректно так считать.
Ведь, таким образом, сообщения от понедельника изначально имеют фору +6 дней перед воскресными. Там плюсы считают за все 6-7 дней недели, а там менее чем за 1 день.
Это все равно, как в чемпионате по гимнастике дождаться когда выступят только первые 10 человек, затем наградить их и разойтись. А если победитель выступит самым последним?
Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.
А то, вообще по дурацки выглядит - одни сообщения, типа того моего, пролетают мимо рейтинга, а другие, которые туда попали за поддержку форумчанами - не читаемы, так как были удалены. Классный рейтинг, че
Ну, если такая система устраивает админов форума - тогда и ладно.
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EKO
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