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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18

  EKO написав:Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.


Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе

Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:10

  Модератор написав:За 3.12.18 - 9.12.2018
...
2. ruvex - сообщение с наибольшим количеством +1
...

Топ-10 по второму пункту:
ruvex Сообщение

Я любитель почитать такие сообщения, однако был загружен и в понедельник/вторник некогда было, а сегодня просто не смог. Как это понимать: "запрошеной темы не существует"?
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:02

ЯЧитатель модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:04

  Ірина_ написав:ЯЧитатель модератором було видалено повідомлення, тому тема не існує.

З пов.Ірина

как так? медаль то за что? Не посмертная ж как руфиусам корабелам :lol: :lol: :lol:
ЯЧитатель Вам не кажется что Вас вводят в заблуду :?: :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:48

Мизантрóп так ось!
Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.
Чому, запитайте у нього.
Тему закриваємо!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:08

Ответил(чу) в ЛС всем желающим.
С уважением,
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:18

  Ірина_ написав:Мизантрóп так ось!
Модератор дядя Caша видалив повідомлення, написане користувачем ruvex.
Чому, запитайте у нього.
Тему закриваємо!

З пов.Ірина

так вона й так закрита вже дн1в три))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:21

  freeze написав:
  EKO написав:Пост с 9 плюсами. По идее, он должен бы попасть в Топ-10, даже может и в Топ-3 по второму пункту, но... так как с он был написан за менее чем 2 часа до окончания периода 26.11.18 - 2.12.2018, физически не мог быстро набирать плюсы. Логично, что такой пост свои плюсы набирает в последующем периоде, на следующей неделе. И, соответственно, учтен должен быть в каком то периоде из двух.


Я посмотрел, у вас, если я не ошибаюсь, такая ситуация:
4+ у вас было в воскресенье за последние два часа до полуночи
5+ у вас было уже на следующей неделе

Программка считает так - на 00 часов с воскресенье на понедельник подсчет обнуляется, и следующая неделя считается полностью заново.


Так я и написал, что не корректно так считать.

Ведь, таким образом, сообщения от понедельника изначально имеют фору +6 дней перед воскресными. Там плюсы считают за все 6-7 дней недели, а там менее чем за 1 день.

Это все равно, как в чемпионате по гимнастике дождаться когда выступят только первые 10 человек, затем наградить их и разойтись. А если победитель выступит самым последним? 8)
Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.

А то, вообще по дурацки выглядит - одни сообщения, типа того моего, пролетают мимо рейтинга, а другие, которые туда попали за поддержку форумчанами - не читаемы, так как были удалены. Классный рейтинг, че :mrgreen:

Ну, если такая система устраивает админов форума - тогда и ладно.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23

  EKO написав:Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.


Вся жизнь - игра/c/.
У этой игры получились такие правила.
Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.
Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:27

  freeze написав:
  EKO написав:Если уж считать, то за период 7 дней от написания сообщения, чтоб для у всех сообщений шансы были равны, но для определения на какой неделе сообщение попадет в рейтинг учитывать дату публикации такого сообщения.


Вся жизнь - игра/c/.
У этой игры получились такие правила.
Программисты прикрутили это, и на том им спасибо.
Кстати благодаря такому построению программки некоторые сообщения в прошлом году, Адама Смита и Imprinter, были две недели подряд лидерами рейтинга.

Та и я говорю - благодаря такому построению программки, некоторые сообщения, попавшие в топ 10 прикольно читать 8)
EKO
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  #<1 ... 891011
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