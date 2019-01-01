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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 10111213 Додано: Сер 02 січ, 2019 20:29 Re: Форумчани року 2018 Поздравляю всех и победителей в особенности с НГ и с победой!

Хочется пожелать новых, свежих, интересных комментариев от уже ставших старожилами и умудренными опытом форумчан, так и от новой вливающейся крови, только что регистрирующихся новичков! С другой стороны хочется меньшей ангажированности и большей свободы, чтобы что-то новое могло просочиться сквозь сито, не кануло и не было стерто в предрассудках времени.

Успехов всем! Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7038 З нами з: 03.11.08 Подякував: 386 раз. Подякували: 1015 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 21:07 Уважаемые модераторы,



чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях года оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.



Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3!



Притом, что, помимо остальных 2 победителей 2018, в недельных ТОПах гораздо чаще (заслуженно) лидировали zzzzzz, freeze и Faceless.



Я не спорю с вашей математикой - уверен, посчитано все корректно. Я обращаю внимания на логику - возможно, ее нужно "подкрутить" на будущее zРадио

Повідомлень: 874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 21:14 Re: Форумчани року 2018 zРадио написав: чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.



Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3! чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3! плюсуют за работу,потраченное время,за много букв.

viewtopic.php?p=4395615#p4395615 плюсуют за работу,потраченное время,за много букв. Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2154 З нами з: 03.12.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 21:19 Мизантрóп написав: zРадио написав: чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.



Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3! чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3! плюсуют за работу,потраченное время,за много букв.

viewtopic.php?p=4395615#p4395615 плюсуют за работу,потраченное время,за много букв.



Не знаю... графоманство не равно содержательности, полезности и "научности". Но я НЕ ПРОТИВ Адама Смита, я ЗА авторов, которых отметил (точнее которых отмечали все мы в течение года). Не знаю... графоманство не равно содержательности, полезности и "научности". Но я НЕ ПРОТИВ Адама Смита, я ЗА авторов, которых отметил (точнее которых отмечали все мы в течение года). zРадио

Повідомлень: 874 З нами з: 02.05.18 Подякував: 80 раз. Подякували: 627 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 січ, 2019 21:42 zРадио согласен,тоже.Но алгоритм-с Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2154 З нами з: 03.12.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 268 раз. Попередження: 1 Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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