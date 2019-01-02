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Форумчани року 2018
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:29

Re: Форумчани року 2018

Поздравляю всех и победителей в особенности с НГ и с победой!
Хочется пожелать новых, свежих, интересных комментариев от уже ставших старожилами и умудренными опытом форумчан, так и от новой вливающейся крови, только что регистрирующихся новичков! С другой стороны хочется меньшей ангажированности и большей свободы, чтобы что-то новое могло просочиться сквозь сито, не кануло и не было стерто в предрассудках времени.
Успехов всем!
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:07

Уважаемые модераторы,

чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях года оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.

Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3!

Притом, что, помимо остальных 2 победителей 2018, в недельных ТОПах гораздо чаще (заслуженно) лидировали zzzzzz, freeze и Faceless.

Я не спорю с вашей математикой - уверен, посчитано все корректно. Я обращаю внимания на логику - возможно, ее нужно "подкрутить" на будущее
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:14

Re: Форумчани року 2018

  zРадио написав:чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.

Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3!
плюсуют за работу,потраченное время,за много букв.
viewtopic.php?p=4395615#p4395615
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:19

  Мизантрóп написав:
  zРадио написав:чисто для интереса пробежал по всей ветке посмотреть недельные ТОПы - смутило то, что в победителях оказался известный в прошлом (и уважаемый, без сомнения) новеллист Адам Смит, которого практически не было видно в 2018-м.

Поиск выдает всего 3 поста - рейтинговых, но 3!
плюсуют за работу,потраченное время,за много букв.
viewtopic.php?p=4395615#p4395615


Не знаю... графоманство не равно содержательности, полезности и "научности". Но я НЕ ПРОТИВ Адама Смита, я ЗА авторов, которых отметил (точнее которых отмечали все мы в течение года).
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:42

zРадио согласен,тоже.Но алгоритм-с
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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  #<1 ... 10111213
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