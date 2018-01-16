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Итоги: Энергетика 16.01.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 13:11

Итоги: Энергетика 16.01.18

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года.

По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до $69,98 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,31% - до $64,5 за баррель.

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.
«Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на "черное золото" на 13% с начала декабря 2017 года», - пишет Reuters.

В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит $64 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $56. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне $60 за баррель против ожидавшихся ранее $52.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили его еще на девять месяцев - до конца 2018 года.

Цены на нефть в понедельник выросли при снижении курса доллара, в которой выражена цена. Фактором давления был рост числа активных буровых в США на прошлой неделе.

Фьючерс на нефть Brent вырос на $0,35, или на 0,50%, до $70,24 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI вырос на $0,28, или на 0,44%, до $64,81 за баррель.

По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 10 до 757.

Индекс доллара USDX снизился в понедельник до трёхлетнего минимума, при ожиданиях ожесточения денежной политики. Более низкий курс доллара делает нефть дешевле для покупателей в других валютах.

Лавров говорит об одной строящейся нитке «Турецкого потока», Миллер - о двух.

Пока строится только первая нитка этого трубопровода - непосредственно в Турцию. «Вторая нитка будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантия Еврокомиссии о том, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии», - заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», - сообщил Алексей Миллер в начале этого года. Трубоукладчик Pioneering Spirit находился в соответствующей точке трассы.

Наверно, Сергей Лавров слишком буквально понимает текст межправительственного соглашения по «Турецкому потоку».


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В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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