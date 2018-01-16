Итоги: Энергетика 16.01.18

Додано: Вів 16 січ, 2018 13:11

Мировые нефтяные цены поддержаны сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

«Это соглашение совпало со значительным спросом на нефть и экономическим ростом, что способствовало росту цен на "черное золото" на 13% с начала декабря 2017 года», - пишет Reuters.



В связи с этим эксперты банка скорректировали прогноз по ценам нефти на текущий год. Они ожидают, что цена Brent в 2018 году в среднем составит $64 за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в $56. Стоимость WTI теперь прогнозируется на уровне $60 за баррель против ожидавшихся ранее $52.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили его еще на девять месяцев - до конца 2018 года.

По данным Baker Hughes, вышедшим в пятницу, число активных буровых на нефть в США на прошлой неделе выросло на 10 до 757.



Индекс доллара USDX снизился в понедельник до трёхлетнего минимума, при ожиданиях ожесточения денежной политики. Более низкий курс доллара делает нефть дешевле для покупателей в других валютах.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник утром, оставаясь при этом вблизи максимумов за три года.Цены на нефть в понедельник выросли при снижении курса доллара, в которой выражена цена. Фактором давления был рост числа активных буровых в США на прошлой неделе.Лавров говорит об одной строящейся нитке «Турецкого потока», Миллер - о двух.Пока строится только первая нитка этого трубопровода - непосредственно в Турцию. «Вторая нитка будет строиться, только если мы получим железобетонные гарантия Еврокомиссии о том, что они не выкинут такой же номер, как это произошло с "Южным потоком" в отношении Болгарии», - заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.«Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода», - сообщил Алексей Миллер в начале этого года. Трубоукладчик Pioneering Spirit находился в соответствующей точке трассы.Наверно, Сергей Лавров слишком буквально понимает текст межправительственного соглашения по «Турецкому потоку».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: