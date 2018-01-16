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фондовый рынок 16.01.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.01.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 16 січ, 2018 13:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.01.18 Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, факторов давления было укрепление евро до трехлетнего максимума. Рынок снизился третью сессию из последних четырех.



Негативной новостью для инвесторов было банкротство строительной компании Carillion в Великобритании.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после роста на прошлой неделе на 0,3%.



Пара евро-доллар выросла на 0,6% до $1,2274 с $1,2200 в конце пятницы. Евро достиг уровня, который был ранее в декабре 2014 г. Более сильный евро удорожает товары европейских экспортеров для иностранных покупателей.



Евро начал укрепляться на прошлой неделе после выхода протокола заседания ЕЦБ по денежной политике в декабре. В нём предполагается, что банк может занять более «жесткую» позицию по денежной политике.

Хотя появились слухи о повышении ставки, президент Бундесбанка Йенс Вайдман, который считается сторонником «жесткой» политики ЕЦБ, заявил, что ближайший риск изменения на данный момент небольшой.



Следующее заседание ЕЦБ состоится 25 января.



В понедельник было объявлено, что крупная британская строительная фирма Carillion входит в процесс ликвидации после того, как переговоры по кризису на выходных не закончились успехом. Фирма выполняет много государственных контрактов и имеет 20 000 занятых и тысячи субподрядчиков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после роста на прошлой неделе на 0,3%.



Британский FTSE 100 просел на 0,12% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 769,14 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,34%, до 13 200,51 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 509,69 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.



Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.



Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.

Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.



Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,04% - до 2261,53 пункта, а РТС вырос на 0,26%, до 1264,3 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $69,98 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,33%, Московской биржи — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,75%, «Газпрома» — на 0,83%.



Российский рынок акций в понедельник начал торги резкими покупками, которые ближе к вечеру сошли на нет. Индекс Мосбиржи остается в высоком диапазоне 2 250—2 280 пунктов, но оснований для бурной коррекции по-прежнему нет. В этом же коридоре состоится сессия вторника. Индекс РТС заключен в рамки 1 255—1 270 пунктов, он тоже сохраняется актуальным.



Во вторник индекс Мосбиржи может вырасти до 2270 пунктов в предвкушении роста мировых фондовых площадок под воздействием ускорения инфляции в США, уменьшения способности потребителей диктовать цены и улучшения финансовых результатов крупных международных компаний, и индекс РТС увеличится до 1265 пунктов, при стабилизации рубля на ожиданиях покупок иностранной валюты и прекращении зыбко обоснованного роста нефтяных котировок.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 15 января, повысился на 1,07 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 315,06 пунктов.



Объем торгов за день составил 2,9 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 12 января, ПФТС-индекс повысился на 1,05 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 332,30 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,31 пунктов или на 6,13% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 января, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут (кроме китайских) вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.



По состоянию на 6.56 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% - до 3427,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1932,53 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,57% - до 31590,97 пункта, достигая в ходе торгов рекордных с 2007 года 31722,37 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,41%, до 2505,15 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,2%, до 6082,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 23749,45 пункта.



Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.

Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс. Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.

Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США.

В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.



Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 23 714,88 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,23% до 31 338,87, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite — на 0,54% до 3 410,49 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,45% до отметки 3 536,41 пункта.



Южнокорейский KOSPI повысился на 0,29% до 2 503,73 пункта.



Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.

Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.



«Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США», - таково мнение стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа.

В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.35 Киева просел на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 772,82 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,24% и был равен 13 212,68 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,16%, находился на отметке 5 507,99 пункта.



Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,56% - до 1505,31 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,32% - до 334,37 пункта.



Объем торгов на УБ составил 80,7 млн. грн., в том числе акциями 6,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 2,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.



Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,07%), Укрнафты (-2,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,23%).

Выросли в цене только акции Центрэнерго (+0,71%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,78%) и Центрэнерго (+1,13%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,5% - до 509,65 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (21,8 млн. грн.).



Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Милкиленда» (-2,47%), «Кернела» (-1,43%) и «Агротона» (-0,42%).

Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,21%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут, кроме Австралии, при этом биржи КНР перешли к росту после снижения днем ранее на внутренних новостях.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 3420,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1924,07 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,32% - до 31751,6 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,36%, до 2512,77 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался при этом на 0,3% - до 6058,8 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 23895,22 пункта.



По итогам торгов предыдущего дня индексы Китая снизились на падении темпа кредитования в стране. В понедельник ЦБ сообщил, что в декабре банки страны выдали кредиты на 584,4 миллиарда юаней ($90,35 миллиарда), что значительно ниже прогнозов на уровне 1 триллиона юаней ($154 миллиарда) и ноябрьского показателя в 1,12 триллиона юаней ($173,2 миллиарда). Это также самый низкий показатель с апреля 2016 года.



Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается снижением курса иены к доллару. Данная динамика положительно влияет на стоимость акций японских экспортеров, что увеличивает их доход в местной валюте. Так, бумаги Subaru Corp. дорожают на 2,5%, Mazda Motor - на 1%.



Удорожание нефти до рекордов с уровней декабря 2014 года поддерживает стоимость бумаг нефтяных компаний. В результате акции японской нефтяной JX Holdings дорожают на 1,3%, китайской CNOOC - на 2%.



Биржи Австралии при этом снижаются на фоне роста стоимости железной руды. В результате дешевеют акции компаний сектора. Бумаги BHP Billiton теряют в цене 0,7%, Rio Tinto - 0,4%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару



По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.



Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.



Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.

Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.



Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.03 Киева вырос на 0,11% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 777,3 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,01% и был равен 13 333,42 пунктов.



Французский САС 40, прибавив 0,38%, находился на отметке 5 530,75 пункта.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, факторов давления было укрепление евро до трехлетнего максимума. Рынок снизился третью сессию из последних четырех.Негативной новостью для инвесторов было банкротство строительной компании Carillion в Великобритании.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после роста на прошлой неделе на 0,3%.Пара евро-доллар выросла на 0,6% до $1,2274 с $1,2200 в конце пятницы. Евро достиг уровня, который был ранее в декабре 2014 г. Более сильный евро удорожает товары европейских экспортеров для иностранных покупателей.Евро начал укрепляться на прошлой неделе после выхода протокола заседания ЕЦБ по денежной политике в декабре. В нём предполагается, что банк может занять более «жесткую» позицию по денежной политике.Хотя появились слухи о повышении ставки, президент Бундесбанка Йенс Вайдман, который считается сторонником «жесткой» политики ЕЦБ, заявил, что ближайший риск изменения на данный момент небольшой.Следующее заседание ЕЦБ состоится 25 января.В понедельник было объявлено, что крупная британская строительная фирма Carillion входит в процесс ликвидации после того, как переговоры по кризису на выходных не закончились успехом. Фирма выполняет много государственных контрактов и имеет 20 000 занятых и тысячи субподрядчиков.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к долларуВо вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,33%, Московской биржи — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,75%, «Газпрома» — на 0,83%.Российский рынок акций в понедельник начал торги резкими покупками, которые ближе к вечеру сошли на нет. Индекс Мосбиржи остается в высоком диапазоне 2 250—2 280 пунктов, но оснований для бурной коррекции по-прежнему нет. В этом же коридоре состоится сессия вторника. Индекс РТС заключен в рамки 1 255—1 270 пунктов, он тоже сохраняется актуальным.Во вторник индекс Мосбиржи может вырасти до 2270 пунктов в предвкушении роста мировых фондовых площадок под воздействием ускорения инфляции в США, уменьшения способности потребителей диктовать цены и улучшения финансовых результатов крупных международных компаний, и индекс РТС увеличится до 1265 пунктов, при стабилизации рубля на ожиданиях покупок иностранной валюты и прекращении зыбко обоснованного роста нефтяных котировок.Как сообщалось в пятницу 12 января, ПФТС-индекс повысился на 1,05 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 332,30 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,31 пунктов или на 6,13% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 января, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60705 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3569 раз. Подякували: 6825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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