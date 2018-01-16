Итоги: Мировой фондовый рынок 16.01.18

Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.
Европейский фондовый рынок в понедельник снизился, факторов давления было укрепление евро до трехлетнего максимума. Рынок снизился третью сессию из последних четырех.
Негативной новостью для инвесторов было банкротство строительной компании Carillion в Великобритании.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после роста на прошлой неделе на 0,3%.
Пара евро-доллар выросла на 0,6% до $1,2274 с $1,2200 в конце пятницы. Евро достиг уровня, который был ранее в декабре 2014 г. Более сильный евро удорожает товары европейских экспортеров для иностранных покупателей.
Евро начал укрепляться на прошлой неделе после выхода протокола заседания ЕЦБ по денежной политике в декабре. В нём предполагается, что банк может занять более «жесткую» позицию по денежной политике.
Хотя появились слухи о повышении ставки, президент Бундесбанка Йенс Вайдман, который считается сторонником «жесткой» политики ЕЦБ, заявил, что ближайший риск изменения на данный момент небольшой.
Следующее заседание ЕЦБ состоится 25 января.
В понедельник было объявлено, что крупная британская строительная фирма Carillion входит в процесс ликвидации после того, как переговоры по кризису на выходных не закончились успехом. Фирма выполняет много государственных контрактов и имеет 20 000 занятых и тысячи субподрядчиков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,17%, после роста на прошлой неделе на 0,3%.
Британский FTSE 100 просел на 0,12% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 769,14 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,34%, до 13 200,51 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,13% — на отметке 5 509,69 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару
По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.
Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.
Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.
Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,04% - до 2261,53 пункта, а РТС вырос на 0,26%, до 1264,3 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $69,98 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,33%, Московской биржи — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,17%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,75%, «Газпрома» — на 0,83%.
Российский рынок акций в понедельник начал торги резкими покупками, которые ближе к вечеру сошли на нет. Индекс Мосбиржи остается в высоком диапазоне 2 250—2 280 пунктов, но оснований для бурной коррекции по-прежнему нет. В этом же коридоре состоится сессия вторника. Индекс РТС заключен в рамки 1 255—1 270 пунктов, он тоже сохраняется актуальным.
Во вторник индекс Мосбиржи может вырасти до 2270 пунктов в предвкушении роста мировых фондовых площадок под воздействием ускорения инфляции в США, уменьшения способности потребителей диктовать цены и улучшения финансовых результатов крупных международных компаний, и индекс РТС увеличится до 1265 пунктов, при стабилизации рубля на ожиданиях покупок иностранной валюты и прекращении зыбко обоснованного роста нефтяных котировок.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 15 января, повысился на 1,07 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 315,06 пунктов.
Объем торгов за день составил 2,9 млн. грн., акциями наторговали 0,30 млн. грн.
Как сообщалось в пятницу 12 января, ПФТС-индекс повысился на 1,05 пункта или на 0,32%, оказавшись на отметке 332,30 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 19,31 пунктов или на 6,13% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 15 января, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут (кроме китайских) вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.
По состоянию на 6.56 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,05% - до 3427,21 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1932,53 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,57% - до 31590,97 пункта, достигая в ходе торгов рекордных с 2007 года 31722,37 пункта.
Корейский KOSPI поднимался на 0,41%, до 2505,15 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,2%, до 6082,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,4%, до 23749,45 пункта.
Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.
Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс. Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.
Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США.
В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.
Во-вторых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов вслед за достижением рекордных значений американских индексов в пятницу.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 23 714,88 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,23% до 31 338,87, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite — на 0,54% до 3 410,49 пункта.
Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,45% до отметки 3 536,41 пункта.
Южнокорейский KOSPI повысился на 0,29% до 2 503,73 пункта.
Крупнейшие биржи США в пятницу вновь выросли до рекордных уровней после публикации отчетов крупнейших американских банков, а также статистики розничных продаж и инфляции.
Прибыль американских компаний, входящих в S&P 500, выросла на 2,2% в годовом выражении за период с 20 декабря по 11 января из-за потенциальных выгод от принятия налоговой реформы в США, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.
Это самое большое увеличение за указанный период с 1996 года, когда FactSet начала отслеживать данные.
«Инвестиционные настроения улучшаются во всем мире, особенно из-за рекордного периода в США», - таково мнение стратега по биржевым рынкам UOB Kay Hian Ивана Ипа.
В то же время трейдеры ожидают позднее на этой неделе публикации важных данных в Китае. В частности, их интересует статистика ВВП страны, промышленного производства и розничных продаж.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 12.35 Киева просел на 0,07% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 772,82 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,24% и был равен 13 212,68 пункта.
Французский САС 40, потеряв 0,16%, находился на отметке 5 507,99 пункта.
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,56% - до 1505,31 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,32% - до 334,37 пункта.
Объем торгов на УБ составил 80,7 млн. грн., в том числе акциями 6,7 млн. грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 2,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,3 млн. грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги Донбассэнерго (-3,07%), Укрнафты (-2,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,23%).
Выросли в цене только акции Центрэнерго (+0,71%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+0,78%) и Центрэнерго (+1,13%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,5% - до 509,65 пункта при объеме торгов 2,3 млн. злотых (21,8 млн. грн.).
Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Милкиленда» (-2,47%), «Кернела» (-1,43%) и «Агротона» (-0,42%).
Подорожали только акции агрохолдинга ИМК (+1,21%).
К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут, кроме Австралии, при этом биржи КНР перешли к росту после снижения днем ранее на внутренних новостях.
По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 3420,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1924,07 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,32% - до 31751,6 пункта, корейский KOSPI - поднимался на 0,36%, до 2512,77 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался при этом на 0,3% - до 6058,8 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,76%, до 23895,22 пункта.
По итогам торгов предыдущего дня индексы Китая снизились на падении темпа кредитования в стране. В понедельник ЦБ сообщил, что в декабре банки страны выдали кредиты на 584,4 миллиарда юаней ($90,35 миллиарда), что значительно ниже прогнозов на уровне 1 триллиона юаней ($154 миллиарда) и ноябрьского показателя в 1,12 триллиона юаней ($173,2 миллиарда). Это также самый низкий показатель с апреля 2016 года.
Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается снижением курса иены к доллару. Данная динамика положительно влияет на стоимость акций японских экспортеров, что увеличивает их доход в местной валюте. Так, бумаги Subaru Corp. дорожают на 2,5%, Mazda Motor - на 1%.
Удорожание нефти до рекордов с уровней декабря 2014 года поддерживает стоимость бумаг нефтяных компаний. В результате акции японской нефтяной JX Holdings дорожают на 1,3%, китайской CNOOC - на 2%.
Биржи Австралии при этом снижаются на фоне роста стоимости железной руды. В результате дешевеют акции компаний сектора. Бумаги BHP Billiton теряют в цене 0,7%, Rio Tinto - 0,4%.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно положительной динамикой на фоне коррекции на биржах Китая и снижения курса иены к доллару
По итогам вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,48%, до 3426,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,56%, до 1924,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,66%, до 31860,56 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до 23951,81 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал отметки 23962,07 пункта, что является максимальным показателем с ноября 1991 года.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6048,6 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,72%, до 2521,74 пункта.
Во вторник на биржах Китая произошел коррекционный рост после того, как накануне было зафиксировано снижение на фоне данных о падении темпа кредитования в стране в декабре 2017 года.
Поддержку основному японскому индексу оказало снижение курса иены к доллару, которое благоприятно для экспортеров Японии. Курс доллара к иене увеличивается во вторник в среднем до ¥110,8 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.
Рост курса иены к доллару остановился, и это способствует улучшению настроений инвесторов наряду с ожиданиями хороших финансовых показателей компаний за минувший квартал.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения от горнодобывающей компании Rio Tinto , которая в минувшем году сократила выпуск меди на 9%, до 478,1 тысячи тонн, а выпуск алюминия - на 1% до 3,6 миллиона тонн. По итогам торгов на бирже Австралии акции компании снизились на 0,6%.
В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».
Британский FTSE 100 по состоянию на 13.03 Киева вырос на 0,11% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 777,3 пункта.
Немецкий DAX повысился на 1,01% и был равен 13 333,42 пунктов.
Французский САС 40, прибавив 0,38%, находился на отметке 5 530,75 пункта.
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