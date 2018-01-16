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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 16 січ, 2018 13:18 Итоги: Валюта 16.01.18



По состоянию на 07.55 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на $6, или на 0,45% - до $1340,9 за унцию.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,22% - до $17,36 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01% - до 90,47 пункта.



Золото дорожает до максимальных значений с сентября 2017 года, в то время как индекс доллара торгуется вблизи минимальных уровней с 2015 года.



Снижение курса доллара связано с сообщениями регуляторов еврозоны и Японии.



Так, Евроцентробанк готовится в 2018 году свернуть программу скупки облигаций, а глава ЦБ Японии Харухико Курода подтвердил решимость регулятора поддерживать масштабную программу монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет уровня в 2%.



Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара к иене и евро демонстрирует разнонаправленную динамику во вторник утром, евро колеблется после рекордного роста днем ранее, инвесторы ожидают статистику по еврозоне и Великобритании.



По состоянию на 07.25 Киева курс евро к доллару поднимался до $1,2266 за евро против $1,2264 на предыдущих торгах, при этом ранее в ходе торгов показатель снижался.



Курс доллара к иене увеличивался до ¥110,92 за доллар со ¥110,53 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос всего на 0,01% - до 90,47 пункта.



После рекордного роста евро к доллару торгуется разнонаправленно во вторник. Оптимизм инвесторов был вызван ожиданием того, что Евроцентробанк готовится в текущем году свернуть программу скупки облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики центробанка. Об этом следует из протокола последнего заседания регулятора.



Поддерживался курс евро и позитивными данными статистик этого года. Так, показатели по индексу деловой активности региона в декабре, промышленного производства в ноябре и данные торгового баланса также в ноябре превзошли прогнозы аналитиков.



Позднее инвесторы ожидают статистику из Германии и Великобритании по инфляции в этих странах. Эксперты прогнозируют, что в Германии показатель в декабре по окончательной оценке совпал с предварительной и составил 1,7% в годовом выражении и 0,6% в месячном. Для Великобритании аналитики ожидают, что в годовом выражении инфляция в стране в декабре замедлилась до 3% с 3,1% месяцем ранее, а в месячном - ускорилась до 0,4% с 0,3% в ноябре.



Член Управляющего совета ЕЦБ Ханнсон заявил, что программа покупки облигаций может быть завершена в один этап без каких-либо проблем. Программа может быть закончена после сентября текущего года, если экономика и инфляция будут развиваться в соответствии с прогнозами. Усиление курса евро пока не является угрозой для инфляции, рост курса евро не стоит излишне драматизировать.



По его мнению, ЕЦБ следует повысить ставки несколько раз, прежде чем начать сворачивание программы покупки облигаций. Доходность 10-летних облигаций в Германии отреагировала на эти высказывания ростом выше уровня 0,25%.



Курс евро/франк достиг максимума с 2015 года, когда НБШ отказался от поддержки курса выше уровня 1,2000. Индекс доллара продолжил снижение и упал ниже уровня 90,10 пунктов, минимального с 2014 года.



15-го было объявлено о том, что вторая по величине строительная компания Великобритании Carillion PLC объявила о своем банкротстве. На территории страны в компании работают 20 тысяч сотрудников, 6 тысяч работают в Канаде. Компания оказывала в больших объемах услуги правительству Великобритании.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 16 января повысился на 3,09 коп. и составил 56,3878 UB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 9,09 коп., на торгах понедельника потерял 3,11 коп., оказавшись на уровне 28,5677 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 января с уровней предыдущего закрытия 28,54/28,56 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (Америка отмечает день рождения Мартина Лютера Кинга), в понедельник на украинском межбанке торговался доллар валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном в Украине.



Уже около 10.15 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос к 28,55/28,58, где пребывал до 11.53, понизившись в этот час до 28,54/28,56 UAH/USD tom.



Около 12.35 «американец», возобновив рост, оказался на отметке 28,56/28,58 UAH/USD tom, не покидая этот уровень до 14.15, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли цену доллара до 28,57/28,61 UAH/USD tom.



Эти цены держались до самого закрытия понедельничной сессии межбанка.



На цифре 28,57/28,61 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 15 января, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,5677 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,78% с 28,0672 UAH/USD до 28,5677 UAH/USD tom.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 января, прибавил в цене по знакомым причинам.



Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.



Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, характерный для дебюта новой сессии.



В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов. Кроме того, потенциальных продавцов доллара было мало.



Однако, нелишне указать на очевидное замедление темпов роста долларовых цен. Если в пятницу «американец» подорожал на 9,09 коп., нынче прирост составил лишь 3,11 коп. Причина таится в падении интереса импортеров к приобретению «завтрашнего» доллара, поскольку его 15-го все равно перечислять из-за выходного дня в США, некуда. Кроме того, не исключено, сработала обратная связь с наличным рынком, где рост «американца» остановился.



Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв по сравнению с 12 января, о чем дали понять просевшие с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес 11 января обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 января упали на $94,2 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине.



Во-вторых, заметно упала активность импортеров, ограничивших покупки СКВ.



В-третьих, сработал «синдром понедельника» (сессия в дебюте новой недели не радует ликвидностью).



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 12 января, в понедельник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $232,2 млн. к отметке $114,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», упав со $181,9 млн. к $87,7 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 15 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию, констатировав фактическое вхождение рынка в паре доллар-гривня в период стабильности, которой в немалой степени способствовала сбалансированная торговля в течение 15 января.



Последнее дало возможность «неформалам» наличного рынка Днепра рапортовать о сохранении итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии, представители рынков остальных вышеперечисленных городов были вынуждены признать некоторый регресс на участке ликвидности, который они поясняют привычной в начале новой недели пассивности клиентов.



Не исключено, что на фактическое вхождение наличной пары доллар-гривня в боковой тренд способствовало заметное замедление «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



Кроме того, думаю, есть вероятность влияния на покупательскую активность в секторе «американца» его динамичное снижение на мировом валютном рынке.



Добавим, что свое слово в установлении стабильности на рынке наличного доллара сказала ограниченность гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Так или иначе, наличная пара доллар-гривня оказалась в «боковике».



В течение понедельника биды наличного «неформального» доллара либо не изменился, либо прибавил 2,0 коп. Позиция «предложение» 15-го либо потеряла 3,0 коп., либо не изменилась.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» доллара потеряли 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились, либо стали ниже на 1,0-3,0 коп.



Возвращаясь к курсовым хроникам пары доллар-гривня рынка наличных, укажем на отсутствие сколь-нибудь заметных движений цен. Последние были сосредоточены в паре евро-гривня, реагируя на изрядное укрепление евро в паре с долларом на тонком понедельничном планетарном рынке форекс.



Итак, наличный рынок по итогам понедельника оказался довольно «скучным», не разнообразив пару доллар-гривня ценовыми отскоками и провалами. Складывалось впечатление, что «наличка» устала от подобных движений, предпочитая стабильность.



Впрочем, по порядку.



Торги 15 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,75-80/34,95 UAH/EUR, рубль – 0,480/0,500 UAH/RUB.



Уже на протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях постепенного нарастания ликвидности совершаемых сделок, которому способствовало равновесие покупок и продаж.



Эта сбалансированность, окончательно сформированная к обеду, сохранилась до самого закрытия сессии, ограничившись сужением спреда, исключив более серьезные курсовые движения.



Благодаря итоговому равновесию покупок и продаж обороты сделок в розничных и мелкооптовых партиях доллара на рынке Днепра повторили показатели предыдущей сессии, заслужив «четверку с плюсом».



В течение 15 января, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 12 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., по предложению потерял 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,53/28,60 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к обеду понедельника констатировали установившееся равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив приличную итоговую ликвидность, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «твердую четверку».



На протяжении понедельника биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 12 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.



Снова приходится констатировать очевидное вхождение наличной пары доллар-гривня в полосу стабильности.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 января уровнями 34,75-80/34,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 25,0-30,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 40,0-45,0 коп., офера стали выше на 35,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 15 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая вошла в полосу стабильности, которому способствовало равновесие покупок и продаж, чем предпочли воспользоваться валютчики. При этом, реагируя на рост пары евро-доллар на мировом валютном рынке, наши дилеры не забыли сообразно поднять цены в наличной паре евро-гривня.



Итак, наши дилеры снова, весьма радикально повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2222 к отметке $1,2280 констатировав внутридневное его повышение на «заметные» 58 пунктов.



Думаю, наши валютчики главным образом учли касание парой евро-доллар «в миру» внутридневного максимума ($1,2293 по состоянию на 12.30 Киева), «с запасом» подняв цену наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 15 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,2200, пара евро-доллар не покидала ее до 06.30 Киева, инициировав с этого часа вначале медленный, а после 07.15 динамичное ралли, «поставив» в этот час «белую свечу» ($1,2263). Немного понизившись, пара до 11.00 не покидала отметку $1,2260, начав с этого часа второе ралли, результатом которого стало касание евро внутридневного максимума ($1,2293 около 12.30 Киева).



Впоследствии пара евро-доллар немного понизилась, не покидая до 20.00 Киева довольно широкий диапазон $1,2265-1,2285. Ширина означенного валютного коридора поясняется тонкостью понедельничного рынка форекс из-за выходного дня в США и выросшего размаха разнополярных колебаний главной валютной пары.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дешевеет к большинству мировых валют в ходе торгов в понедельник, при этом в паре с евро доллар обновил минимум более чем за три года на опасениях более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне, чем предполагалось ранее.

Евро к 15.05 Киева января стоил $1,2274 по сравнению с $1,2202 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс евро к этому времени вырос до ¥135,80 со ¥135,52 в прошлую пятницу. Курс доллара опустился со ¥111,06 до ¥110,64.



Пара евро-доллар подошла к $1,23 после завершения предыдущей недели в «плюсе» (пятый раз подряд). Пара растет на фоне снижения доллара США по всему спектру рынка.



Индекс доллара USDX около 3-летнего минимума 90,05 пунктов. Дополнительную поддержку евро оказали сообщения о создании политической коалиции в Германии, снизив неопределенность. Рынок тонкий на фоне праздника в США.



Доллар завершал в минусе последние пять недель подряд, даже несмотря на позитивные статданные из США. Судя по всему, трейдеры сильнее реагируют на перспективы скорой нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне и Японии, а также ускорение роста в развивающихся экономиках.



Иена между тем растет на словах главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что умеренный рост экономики в Японии продолжается, и инфляция со временем достигнет целевого уровня в 2% годовых. Он пообещал продолжать мягкую денежно-кредитную политику, пока инфляция не усилится до ориентира.

Юань на торгах в понедельник достиг максимума за два года после повышения справочного курса китайского ЦБ, поднявшись на 0,5%, до 6,4315 за $1 в Шанхае.



Народный банк Китая повысил справочный курс сразу на 0,55%, чего не наблюдалось более трех месяцев, до 6,4574 юаня за $1.



На этой неделе Китай обнародует данные о динамике ВВП в IV квартале, которые могут определить динамику многих рынков. В США выйдут данные о промпроизводстве и строительстве домов.



В понедельник, 15 января, торги в Лондоне открылись снижением по курсу доллара. За три с половиной дня евро подорожал на 350 пунктов. Внутридневной максимум зафиксирован на уровне $1,2293. Значимых новостей на понедельник не запланировано.



Продавцы доллара используют драйверы прошлой недели (протоколы заседания ЕЦБ, сделка Ангелы Меркель по созданию коалиционного правительства в Германии).



Экономический календарь на 15-е пустой. Рынки США закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Была уверенность, что покупатели в паре евро-доллар не пройдут уровень $1,2238. Этот уровень 27,2% от диапазона с $1,1554 до $1,2092. Часто от него начинаются коррекции.



Если в понедельник торги завершатся выше него, то по тренду с высокой вероятностью дойдем до $1,2424 в ближайшие два-три дня.

Признаться, нас удивила нынешняя активность «евробыков». По динамическим МА каналам цена с пятницы находилась в зоне перепроданности. А на торгах в Европе покупатели достигли ее верхней границы, от которой последовало снижение. Курс упал на 45 пунктов, до $1,2252.



Около 14.00 Киева продавцы смогли перекрыть тело и минимум предыдущей свечи. В результате сформировалась «медвежья» свечная формация. По ней нисходящая коррекция может усилиться до $1,2214. Не забываем, что без «американцев» объемы торгов пониженные. По тренду покупатели могут быстро перехватить инициативу и пойти покорять новые территории, которые они сдали продавцам в 2014 году.



Стало быть, еще в пятницу на закрытии пара евро-доллар показала отметку $1,22, а в понедельник днем пара выполнила обозначенный в предыдущем обзоре таргет $1,2280, показав максимум на $1,2293.



Ситуация остается исключительно спекулятивной, понятно, что весь рост происходил на стопах, без какого-либо повода со стороны новостного фона, тем более что в пятницу в США праздник, день Мартина Лютера Кинга, биржи либо закрыты, либо закрываются рано, статистики и новостей не было.



Хотя валютный рынок работает в штатном режиме, хотя бы потому, что в Европе праздника 15-го нет, рынок все же «тонкий». Поэтому нельзя исключать, что евро может забраться все-таки еще выше.



Только что, в 18.00 Киева, выступил представитель ЕЦБ Ханссон с «ястребиными» заявлениями по поводу монетарной политики ЕЦБ, пара евро-доллар сразу отреагировала 30-пунктовым ростом, с $1,260 до $1,2290, едва не обновив показанный днем максимум.



Поэтому сейчас невозможно сказать, закончен ли рост, или впереди еще будет удар и попытка собрать еще какие-то стопы. Мы не исключаем того, что пара евро-доллар может даже забраться вплоть до $1,2360, тем самым выбросив с рынка локальных спекулянтов, продавших евро в понедельник сегодня, и остаток тех стратегических «шортистов» пары евро-доллар, которые еще держатся из последних сил.



Однако разворот, на наш взгляд, может произойти в любой момент. Можно прибавить, что вышедшие в пятницу данные Чикагской товарной биржи показали рост чистых спекулятивных длинных позиций по евро на неделю до 9 сентября с 127,9 тыс. контрактов до рекордных 144,7 тыс. контрактов, при этом длинные позиции реальных денег в долларах показали рекордный уровень с июня.



В конечном счете, толпа спекулянтов всегда оказывается в проигрыше в попытках заскочить в последний вагон уходящего поезда. Абсурд с падением доллара вопреки непрекращающемуся ужесточению монетарной политики ФРС, думается, достиг апогея. Так что в ближайшие несколько суток ждем старта обвала евро обратно к $1,20.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,75-80/34,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 25,0-30,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем 15 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,480/0,500 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторил показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 40,0-45,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 35,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 января по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Низколиквидные (в первую очередь, из-за непопулярности «завтрашнего» доллара в Украине среди местных игроков) торги безналичным «американцем» на валютном межбанке вряд ли можно считать источником эталона текущих котировок и цен тамошних реальных сделок, однако, полагаю, в качестве индикатора тренда они вполне годятся, подтверждая наше предположение о замедлении «бычьего» тренда, намекая на высоковероятное исчерпание его к финишу настоящей недели.



Добавим, что сохранением «бычьего» тренда на торгах 15 января безналичный доллар обязан общему дефицита предложения СКВ на межбанке, усугубленному понедельничным синдромом и выходным днем в Америке. Несколько забегая вперед, заметим, что «последствия» длинных выходных в США проявят себя и на вторничной сессии межбанка, где у «зеленых быков» останутся хорошие шансы поддержать пролонгацию роста курса безналичного «американца».



Меж тем, как и ожидалось, наличный рынок уже довольно прозрачно намекает на стремление здешнего доллара к стабильности. Базовая причина этого стремления очевидна: пребывание «налички» в отличие от «зеленого» безнала, на гривневом голодном пайке в комплекте с рисками гривнедефицита и текущим состоянием дел в ликвидности.



Кроме того, думаю, на некоторое охлаждение клиентов и дилеров наличного рынка к доллару стало следствием пролонгации ралли пары евро-доллар на планетарном форексе.



Рост курса наличного евро, связанный с настроениями на моровом валютном рынке, однако, не привел к сообразному повышения ликвидности в секторе пары евро-гривня. Курс наличного евро может расти хоть до бесконечности, однако от этого объем рынка наличного евро «в степях Украины» вряд ли от этого станет заметно шире. Это, к слову, является дополнительным фактором искажающим объективность текущих цен наличной пары евро-гривня.



Таким образом, безналичный доллар высоковероятно к финишу текущей недели имеет очень хорошие шансы войти в полосу относительной стабильности, которая после 22-го может смениться появлением на межбанке «зеленых медведей».



Наличный рынок, возможно, уже «созрел» для «боковика», посредством обратной связи поддерживая аналогичные тенденции на валютном межбанке.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном повышении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,59/28,63 UAH/USD.



К 10.12 котировки доллара, ускорив рост, оказались на отметке 28,63/28,67 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.



По состоянию на 10.20 «зеленые быки» валютного межбанка умерили свой энтузиазм – котировки «американца» приостановили рост, консолидировавшись на отметке 28,63/28,66 UAH/USD.



Около 10.50 безналичный доллар возобновив рост, оказался на уровне 28,65/28,67 UAH/USD, встревожив регулятор, который появился на межбанке с продажами СКВ по запросу наилучшего курса.



Несмотря на долларовые интервенции НБУ, цена «американца» на торгах валютного межбанка сохранила рост, оказавшись около 11.08 на цифре 28,655/28,675 UAH/USD.



К 11.39 котировки доллара остановили рост. Мама нынче продавала на МБ доллар по 28,66 UAH/USD, остановив его рост на цифре 28,655/28,665 UAH/USD.



Зеленое «ралли» валютного межбанка , вызвавшее появление на рынке регулятора с долларовыми интервенциями, сопровождалось признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять опустившиеся с уровня 11,75/13,50% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Это снижение более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



По состоянию на 12.15 безналичный «американец», пролонгировав вызванную визитом регулятора на межбанка коррекцию, оказался на уровне 28,64/28,66 UAH/USD. «Обороты по прежнему оставляют желать лучшего, бизнес еще не вышел из новогоднего штопора», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».



Судя по всему, отправившиеся с утра «в горы» туристы валютного межбанка

замерзли, организовав с 12.32 «скоростной спуск» в «теплые долины». По состоянию на 12.38 Киева безналичный доллар упал к отметке 28,60/28,62 UAH/USD.



Наконец, около 13.02 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,60/28,62 UAH/USD.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 января с уровней: доллар – 28,40/28,65 UAH/USD, евро – 34,60/35,10 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,510 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 15 января по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 15 января по спросу вырос на 70 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2265, упав к отметке $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2240 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 16 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью. На открытии преобладал клиентский спрос, с которым «неформалы» справились ростом цен, выравнивая рынок.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 января в оптовом сегменте рынка наблюдались нечастые равновесные сделки в паре доллар-гривня.



К 11.55 столичные валютчики, констатировав достаточно сбалансированное состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,52/28,60 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.



Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность остается вялой.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,47/28,65 UAH/USD, евро – 34,40/35,05 UAH/EUR, рубль 0,492/0,500 UAH/RUB, Киев опт 28,55/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,55/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,60/34,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,60/34,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,55/28,65 UAH/USD, евро – 34,75/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,52/28,62 UAH/USD, розница – 28,45/28,66 UAH/USD; Запорожье – 28,53/28,60 UAH/USD; евро – 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль - 0,497/0,501 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото растет в цене во вторник утром, отыгрывая снижение курса доллара к мировым валютам.Курс доллара к иене и евро демонстрирует разнонаправленную динамику во вторник утром, евро колеблется после рекордного роста днем ранее, инвесторы ожидают статистику по еврозоне и Великобритании.Член Управляющего совета ЕЦБ Ханнсон заявил, что программа покупки облигаций может быть завершена в один этап без каких-либо проблем. Программа может быть закончена после сентября текущего года, если экономика и инфляция будут развиваться в соответствии с прогнозами. Усиление курса евро пока не является угрозой для инфляции, рост курса евро не стоит излишне драматизировать.По его мнению, ЕЦБ следует повысить ставки несколько раз, прежде чем начать сворачивание программы покупки облигаций. Доходность 10-летних облигаций в Германии отреагировала на эти высказывания ростом выше уровня 0,25%.Курс евро/франк достиг максимума с 2015 года, когда НБШ отказался от поддержки курса выше уровня 1,2000. Индекс доллара продолжил снижение и упал ниже уровня 90,10 пунктов, минимального с 2014 года.15-го было объявлено о том, что вторая по величине строительная компания Великобритании Carillion PLC объявила о своем банкротстве. На территории страны в компании работают 20 тысяч сотрудников, 6 тысяч работают в Канаде. Компания оказывала в больших объемах услуги правительству Великобритании.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,78% с 28,0672 UAH/USD до 28,5677 UAH/USD tom.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 15 января гривна overnight котировалась банками по 11,75/13,50% годовых (после 12.10 Киева - 11,75/13,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 15 января, прибавил в цене по знакомым причинам.Во-первых, как будет видно ниже, гривневая ликвидность сохранилась на высоком уровне.Во-вторых, как и накануне, наблюдался дефицит предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки, характерный для дебюта новой сессии.В-третьих, экспортеры не торопились расставаться с СКВ, дожидаясь локальных курсовых максимумов. Кроме того, потенциальных продавцов доллара было мало.Однако, нелишне указать на очевидное замедление темпов роста долларовых цен. Если в пятницу «американец» подорожал на 9,09 коп., нынче прирост составил лишь 3,11 коп. Причина таится в падении интереса импортеров к приобретению «завтрашнего» доллара, поскольку его 15-го все равно перечислять из-за выходного дня в США, некуда. Кроме того, не исключено, сработала обратная связь с наличным рынком, где рост «американца» остановился.Как мы указывали выше, гривневая ликвидность осталась высокой, лишь незначительно потеряв по сравнению с 12 января, о чем дали понять просевшие с уровня 52 509,3 млн. грн. к отметке 51 335,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Изрядный привес 11 января обеспечили выплаты по нацбанковским депозитным сертификатам и платежи Минфина по ОВГЗ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 января упали на $94,2 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, доллар валютированием «завтра» непопулярен в Украине.Во-вторых, заметно упала активность импортеров, ограничивших покупки СКВ.В-третьих, сработал «синдром понедельника» (сессия в дебюте новой недели не радует ликвидностью).Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 12 января, в понедельник, 15-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $232,2 млн. к отметке $114,4 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «легче», упав со $181,9 млн. к $87,7 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 15 января на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Запорожье, Киев, Днепр, Одесса и Крыжополь) шли по одинаковому сценарию, констатировав фактическое вхождение рынка в паре доллар-гривня в период стабильности, которой в немалой степени способствовала сбалансированная торговля в течение 15 января.Последнее дало возможность «неформалам» наличного рынка Днепра рапортовать о сохранении итоговой ликвидности на уровне предыдущей сессии, представители рынков остальных вышеперечисленных городов были вынуждены признать некоторый регресс на участке ликвидности, который они поясняют привычной в начале новой недели пассивности клиентов.Не исключено, что на фактическое вхождение наличной пары доллар-гривня в боковой тренд способствовало заметное замедление «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.Кроме того, думаю, есть вероятность влияния на покупательскую активность в секторе «американца» его динамичное снижение на мировом валютном рынке.Добавим, что свое слово в установлении стабильности на рынке наличного доллара сказала ограниченность гривневого инструмента (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).Так или иначе, наличная пара доллар-гривня оказалась в «боковике».В течение понедельника биды наличного «неформального» доллара либо не изменился, либо прибавил 2,0 коп. Позиция «предложение» 15-го либо потеряла 3,0 коп., либо не изменилась.По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» доллара потеряли 2,0-5,0 коп., офера либо не изменились, либо стали ниже на 1,0-3,0 коп.Возвращаясь к курсовым хроникам пары доллар-гривня рынка наличных, укажем на отсутствие сколь-нибудь заметных движений цен. Последние были сосредоточены в паре евро-гривня, реагируя на изрядное укрепление евро в паре с долларом на тонком понедельничном планетарном рынке форекс.Итак, наличный рынок по итогам понедельника оказался довольно «скучным», не разнообразив пару доллар-гривня ценовыми отскоками и провалами. Складывалось впечатление, что «наличка» устала от подобных движений, предпочитая стабильность.Впрочем, по порядку.Торги 15 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,53/28,60 UAH/USD, евро - 34,75-80/34,95 UAH/EUR, рубль – 0,480/0,500 UAH/RUB.Уже на протяжении первой половины пятницы в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях постепенного нарастания ликвидности совершаемых сделок, которому способствовало равновесие покупок и продаж.Эта сбалансированность, окончательно сформированная к обеду, сохранилась до самого закрытия сессии, ограничившись сужением спреда, исключив более серьезные курсовые движения.Благодаря итоговому равновесию покупок и продаж обороты сделок в розничных и мелкооптовых партиях доллара на рынке Днепра повторили показатели предыдущей сессии, заслужив «четверку с плюсом».В течение 15 января, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» не изменились.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 12 января, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу понизился на 2,0 коп., по предложению потерял 3,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,53/28,60 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта уже к обеду понедельника констатировали установившееся равновесие покупок и продаж оптовых партий «американца», и этот баланс был сохранен до самого закрытия торгов, обеспечив приличную итоговую ликвидность, повторив показатели предыдущей сессии и заслужив «твердую четверку».На протяжении понедельника биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» не претерпели изменений.По сравнению с закрытием 12 января позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.Снова приходится констатировать очевидное вхождение наличной пары доллар-гривня в полосу стабильности.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 15 января уровнями 34,75-80/34,95 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 25,0-30,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 40,0-45,0 коп., офера стали выше на 35,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 15 января пришлось главным образом заниматься парой доллар-гривня, которая вошла в полосу стабильности, которому способствовало равновесие покупок и продаж, чем предпочли воспользоваться валютчики. При этом, реагируя на рост пары евро-доллар на мировом валютном рынке, наши дилеры не забыли сообразно поднять цены в наличной паре евро-гривня.Итак, наши дилеры снова, весьма радикально повысили в течение дня обе позиции наличного евро, учтя вышеупомянутое ралли в паре евро-доллар на мировом форексе.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 34,75-80/34,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное повышение бидов на 25,0-30,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечной прибавки оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу ни по предложению.Торги рублем 15 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,480/0,500 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 15 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», повторил показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 40,0-45,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 35,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 15 января по спросу и по предложению не претерпели изменений.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,57/28,61 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость сохранении гривневой ликвидности на высоком уровне и незначительном повышении объема средств на транзитных и коррсчетах НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 51 335,4 млн. грн. к отметке 52 382,0 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар по состоянию на 10.05 повысился, составив 28,59/28,63 UAH/USD.К 10.12 котировки доллара, ускорив рост, оказались на отметке 28,63/28,67 UAH/USD, сопровождаясь низкой ликвидностью сделок.По состоянию на 10.20 «зеленые быки» валютного межбанка умерили свой энтузиазм – котировки «американца» приостановили рост, консолидировавшись на отметке 28,63/28,66 UAH/USD.Около 10.50 безналичный доллар возобновив рост, оказался на уровне 28,65/28,67 UAH/USD, встревожив регулятор, который появился на межбанке с продажами СКВ по запросу наилучшего курса.Несмотря на долларовые интервенции НБУ, цена «американца» на торгах валютного межбанка сохранила рост, оказавшись около 11.08 на цифре 28,655/28,675 UAH/USD.К 11.39 котировки доллара остановили рост. Мама нынче продавала на МБ доллар по 28,66 UAH/USD, остановив его рост на цифре 28,655/28,665 UAH/USD.Зеленое «ралли» валютного межбанка , вызвавшее появление на рынке регулятора с долларовыми интервенциями, сопровождалось признаками некоторого расширения рынка гривневого ресурса, о котором дали понять опустившиеся с уровня 11,75/13,50% до отметки 11,50/13,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Это снижение более значимых бидов «ночной» гривни в целом пребывает в гармонии с некоторым ростом объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.По состоянию на 12.15 безналичный «американец», пролонгировав вызванную визитом регулятора на межбанка коррекцию, оказался на уровне 28,64/28,66 UAH/USD. «Обороты по прежнему оставляют желать лучшего, бизнес еще не вышел из новогоднего штопора», - прокомментировал состояние дел наш гуру из банка-«госбегемота».Судя по всему, отправившиеся с утра «в горы» туристы валютного межбанказамерзли, организовав с 12.32 «скоростной спуск» в «теплые долины». По состоянию на 12.38 Киева безналичный доллар упал к отметке 28,60/28,62 UAH/USD.Наконец, около 13.02 Киева реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка приказала долго жить. При этом на межбанке цены не покинули отметку 28,60/28,62 UAH/USD.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 января с уровней: доллар – 28,40/28,65 UAH/USD, евро – 34,60/35,10 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,510 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с открытием 15 января по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 15 января по спросу вырос на 70 пунктов, прибавив 30 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,2265, упав к отметке $1,2230 на закрытии азиатской сессии форекса и снова уйдя вверх до $1,2240 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 16 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 16 января в розничном сегменте на моменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью. На открытии преобладал клиентский спрос, с которым «неформалы» справились ростом цен, выравнивая рынок.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,55-57/28,65 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0-5,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); евро – 34,70-75/34,97-35,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 января спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 17,0-20,0 коп.); рубль - 0,480/0,500 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 16 января в оптовом сегменте рынка наблюдались нечастые равновесные сделки в паре доллар-гривня.К 11.55 столичные валютчики, констатировав достаточно сбалансированное состояние местного рынка, немного понизили действующие с утра цены в паре доллар-гривня: 28,52/28,60 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. На моменте в Киеве идет равновесная торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь невысокими оборотами.Около 12.27 на «неформальном» рынке столицы цена доллара после динамичного роста консолидировалась на цифре 28,60/28,67 UAH/USD, евро – 34,85/34,95 UAH/EUR. Этот подскок не привел к сообразному росту оборотов – здесь по-прежнему ликвидность остается вялой.По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте настроения местного рынка на 180 градусов – доминировавший с открытия «принос» сменился спросом, перекосив рынок в обратную сторону. На моменте в Запорожье действовали цены: 28,55/28,63 UAH/USD, евро - 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль 0,498/0,502 UAH/RUB.Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли в рамках мероприятий по выравнивания рынка: 28,58-60/28,65-67 UAH/USD, евро - 34,80-85/35,00-05 UAH/EUR, рубль 0,490/0,500 UAH/RUB. На указанное время на рынке Днепра относительное равновесие покупок и продаж.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,47/28,65 UAH/USD, евро – 34,40/35,05 UAH/EUR, рубль 0,492/0,500 UAH/RUB, Киев опт 28,55/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,55/28,60 UAH/USD, евро (опт) 34,60/34,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 34,60/34,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,55/28,65 UAH/USD, евро – 34,75/35,00 UAH/EUR, рубль - 0,490/0,502 RUB/USD, Одесса – опт 28,52/28,62 UAH/USD, розница – 28,45/28,66 UAH/USD; Запорожье – 28,53/28,60 UAH/USD; евро – 34,70/34,95 UAH/EUR, рубль - 0,497/0,501 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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