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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 16 січ, 2018 13:19 Итоги: Прогнозы 16.01.18



Вечером понедельника доллар возобновил снижение против основных валют, а евро подорожал после появления на новостных лентах комментариев члена Совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссона о том, что регулятор может полностью свернуть программу QE сразу после сентября.



Кроме того, он сообщил, что:

ЕЦБ может скорректировать коммуникацию по монетарной политике до наступления лета;

программа QE может быть свернута одномоментно;

рост курса евро не угрожает прогнозу по инфляции;

ставки могут быть повышены и до окончания программы реинвестирования;

нехватка рабочей силы «рано или поздно» спровоцирует рост заработных плат.



Экономика России: зарплаты растут, ВВП падает.

Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики.



По уровню реальных зарплат россияне вернутся в 2014 год, это случится по итогам января, подсчитало Минэкономразвития. А экономический рост в России снова замедляется. По итогам прошлого года он может составить 1,4%. В лучшем случае — 1,8%. Если такой рост и будет, то лишь за счет роста цен на нефть, отмечают эксперты. Минэкономразвития обнародовало собственную оценку итогов развития экономики России за прошлый год и уточнило прогноз на этот год. Относительно хорошая новость: зарплаты растут. «Темпы роста реальных заработных плат в октябре и, по предварительной оценке, в ноябре вновь обновили максимум с начала восстановительного цикла (5,4 % год к году в октябре-ноябре)», — говорится в обзоре.



Ускорение роста реальных заработных плат происходит в условиях сохранения безработицы на низких уровнях, рекордного замедления инфляции, а также повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в четвертом квартале 2017 года.



По оценкам Минэкономразвития, индекс реальных зарплат превысит предыдущий максимум 2014 года уже в январе 2018 года.

Курс рубля при этом сначала был стабильным, но во второй половине года «сформировалась тенденция к ослаблению». В итоге рубль ослаб на 8,1%. Зато курс «отвязался» от стоимости нефти, напоминает Минэкономразвития.

«Произошедшее снижение зависимости обменного курса рубля от цен на нефть стало результатом реализованных структурных реформ в макроэкономической политике», — отрапортовало министерство.



Плохая новость — экономика снова показала тенденцию к замедлению. Напомним, в 2016 году был экономический спад на 0,2%. В прошлом году экономика начала восстанавливаться, и эксперты, в том числе западные, дружно пересматривали свои прогнозы в сторону ускорения. Оптимисты доходили в своих прогнозах до роста, превышающего 2%.



Вотчиной оптимистов традиционно считается Минэкономразвития, независимо от того, кто его возглавляет. Предыдущий глава МЭР Алексей Улюкаев, когда экономический рост снижался, периодически «нащупывал дно» и ждал отскока. Нынешний глава Максим Орешкин продолжает традиции поиска оптимизма там, где обнаружить это не так-то и просто.

31 августа прошлого года Орешкин представил уточненный прогноз социально-экономического развития до 2020 года. Он сообщил, что на 2017 год прогнозируется рост до 2,1%, а в 2018-2020 годах — до 2,1-2,3%.



«Устойчивый рост, о котором мы говорили, продолжается, он начался в середине 2016 года. Это уже видно и по показателям годового роста ВВП. Во II квартале рост ВВП составил 2,5%», — отмечал Орешкин. Но затем рот выдохся — до 1,5% в июле. В Минэкономики объяснили это временными факторами — плохой весенней погодой. Но урожай будет хорошим, выразил надежду Минэкономики.

«В августе-сентябре мы увидим гораздо более позитивную динамику по выпуску в сельском хозяйстве, и этот фактор начнет играть в другую сторону в эти месяцы», — говорил Орешкин.



В итоге урожай зерновых стал не просто не хуже предыдущих лет, а рекордным. Но игры «в другую сторону» не случилось. В III квартале ВВП, по данным Росстата, вырос всего на 1,6%.

Итоги ноября-декабря прошлого года совсем не впечатляют. В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.



Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства (-1,2 п.п.). В ноябре снижение было обусловлено в первую очередь «неожиданным спадом в обрабатывающей промышленности (- 4,7% год к году)». Но в декабре произошла «нормализация» производственной активности, добавляют в Минэкономразвития.



Рост розничного товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3 % год к году. Индикаторы инвестиционной активности также указывают на продолжение роста инвестиций, считают в Минэкономразвития.

В итоге Минэкономики был вынужден снизить оценку ВВП за 2017 год. «Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%», — говорится в обзоре, обнародованном 15 января.

При этом окончательные данные могут отличаться из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации, предупреждает Минэкономики. «Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше», — говорится в обзоре.



Уточненного прогноза по ВВП на текущий год обзор не содержит. Ситуация с инфляцией, скорее всего, ухудшится, и рост цен может обесценить рост реальных зарплат, с таким трудом вернувшихся к уровню 2014 года.

Потребительская инфляция по итогам 2017 года достигла исторически минимального значения — 2,5% год к году (в 2016 году инфляция сложилась на уровне 5,4%). Но уже в декабре потребительская инфляция начала расти «под влиянием роста цен на продовольственные товары и бензин». В январе, по оценке Минэкономразвития, инфляция составит 0,4–0,5% месяц к месяцу, а в годовом выражении — 2,3–2,5% г/г.



Маловероятно, что инфляция удержится на таком рубеже, считает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. «В наступившем году ожидается заложенная в бюджете индексация зарплат и пенсий, «предвыборные» выплаты и списания долгов. Доходы в итоге немного подрастут. Все это увеличит инфляцию до 3,9-4%», — считает он.



Правильных причин для удержания и тем более снижения инфляции почти не осталось. Разве что рост цен будет сдерживаться снижением доходов населения, которые падают уже четыре года подряд. А хороший урожай и укрепление рубля уже почти отыграны рынком.



К тому же инфляция уже «перелетела» уровень в 4%, намеченный Центробанком, и регулятор не будет предпринимать значимых усилий для сдерживания инфляции.

Аналитики российского рейтингового агентства АКРА считают, что низкая инфляция не нужна ни регулятору, ни бизнесу.



«Переход к устойчиво низкой инфляции ограничит возможности российских компаний использовать традиционные методы управления издержками. На 1% инфляции крупный бизнес мог экономить 0,1–0,2% удельных издержек за счет заморозки цен в контрактах подрядчиков и ставок зарплат», — говорится в отчете АКРА.



Острее всего на режим низкой инфляции отреагируют те отрасли, цены на рынках сбыта продукции которых связаны с общим инфляционным фоном (инфраструктурные монополии и сектор услуг). Низкая инфляция — риск и для нефинансовых кредиторов (энергетика, ЖКХ): практика списания безнадежных неплатежей станет дороже.

В 2015 году рост цен составлял рекордные 12,9%, в 2014 году — 11,4%, в 2013 году — 6,5%, в 2012 году — 6,6%, в 2011 году — 6,1%.



Что касается роста ВВП, то следует вспомнить, что в 2015 году было снижение ВВП на 2,8%, в 2016 году — на 0,2%. Сейчас рост экономики «во многом происходит из-за статистического эффекта «низкой базы», уточняет Гойхман.



Оснований для устойчивого роста не было в прошлом году, и маловероятно, что они появятся в этом.



«Экономика оттолкнулась от «дна» в основном из-за роста сырьевых цен. Цена нефти марки Brent с декабря 2016 года повысилась почти наполовину, находясь большую часть года выше $50 за баррель, что вполне комфортно для России. Но структурных, технологических, инвестиционных изменений в экономике не произошло», — говорит эксперт.



Экономический прогноз АКРА на 2018–2021 годы был немного скорректирован в октябре 2017 года, но не затронул темпов роста ВВП.

«За счет меньшей, чем мы ожидали ранее, жесткости рынка труда экономика России будет быстрее приближаться к потенциальным темпам роста — 1,5% в год», — говорится в прогнозе.



В ноябре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 1,8% с 1,2%, а в 2018 году российская экономика, согласно прогнозу банка, вырастет на 1,7%. При этом эксперты ЕБРР отмечают, что инвестиционная деятельность в России ограничена экономической неопределенностью в целом и некоторой напряженностью в финансовом секторе.



«Без значительных реформ долгосрочный ежегодный рост не превысит 1-2% из-за низкой инвестиционной активности, устаревших производственных мощностей и некоторых внутренних структурных факторов, таких как слабая демография и устаревшая инфраструктура», — сообщается в макропрогнозе, где также указано, что геополитическая напряженность и продление санкций представляют риски для дальнейшего развития российской экономики.



Основными рисками для России ЕБРР также называл недостаток поддерживающих инвестиции реформ бизнес-среды, геополитическую напряженность и пролонгацию санкций.



По прогнозу МВФ, мировой ВВП поднимется в 2017 году на 3,6% и на 3,7% в 2018 году.



Восстановление российской экономики после рецессии оказалось мимолетным.

После самого масштабного в этом столетии экономического спада, Россия пережила кратковременное восстановление.



Эксперты JPMorgan Chase & Co. полагают, что в конце прошлого года экономика крупнейшего в мире экспортера энергоносителей вернулась к сокращению в течение двух кварталов, что говорит о технической рецессии. Таким образом, в стране произошло неожиданное охлаждение экономики, которое выражалось в ухудшении ряда показателей, от потребительских расходов до промышленного производства. В годовом выражении ВВП пока продолжает расти. По прогнозам Банка России, в прошлом году экономика выросла в диапазоне 1,7-2,2%. В наступившем году ожидаются аналогичные темпы роста. Официальных данных за III квартал пока нет.



«Рост был обусловлен рядом единовременных факторов, которые сейчас сходят на нет. Непохоже, что спад был полностью устранен, и предпосылок для продолжения восстановления пока не наблюдается», - поясняет Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне



После небольшого оживления экономика РФ снова забуксовала, и это сигнализирует о шатком положении в новом году. Несмотря на то, что усилия властей помогли увеличить инвестиции в 2017 году – по оценкам Raiffeisenbank, более половины от совокупных капитальных расходов пришлось на четыре государственных проекта – часть этих инвестиций прекратит рост уже в этом году. Как отмечают в JPMorgan, «ослабление будет временным», но быстрый спад после непродолжительного восстановления создают неблагоприятную политическую и экономическую ситуацию. Несмотря на относительную устойчивость экономики перед лицом двух барьеров в виде удешевления нефти и западных санкций, по оценкам Внешэкономбанка, в сентябре, октябре и ноябре падение ВВП в месячном эквиваленте с учетом сезонных корректировок ускорилось.



«Российская экономика утратила импульс роста во втором полугодии после очень сильных результатов в первые шесть месяцев года. Слабость экономики в последние пару месяцев удивляет нас», - признался аналитик JPMorgan Анатолий Шаль.



Однако Путин не теряет оптимизма. В начале месяца он заявил о том, что экономика продолжает расти и привел в качества аргумента более стремительное, чем ожидалось сокращение дефицита бюджета, а также увеличение золотовалютных резервов. При этом он не стал упоминать о падении производства. По оценкам JPMorgan, в четвертом квартале экономика сократилась на 1,5% г/г с учетом сезонных колебаний после спада на 0,2% в июле-сентябре. Как сказали во Внешэкономбанке, российская экономика не сталкивалась с технической рецессией с первой половины 2015 года. Министерство экономики частично объясняет ухудшение динамики в отрасли теплой погодой в конце года и сокращением объемов производства нефти в рамках соглашения со странами ОПЕК. В ноябре промышленное производство сократилось второй раз за год после нулевой динамики в октябре.



В ноябре сектор обрабатывающей промышленности пострадал по вине двух отраслей, отмечают в JPMorgan. Сокращение программы перевооружения могло повлечь спад производства «прочего» транспортного оборудования, тогда как инцидент в атомной отрасли мог отразиться на объемах производства ядерного топлива, а также драгоценных и базовых металлов.



«Несмотря на то, что оба фактора мало повлияли на макроэкономическую обстановку в целом и бизнес-цикл, эффект может оказаться продолжительным, а значит, в ближайшие месяцы показатели в годовом сравнении могут оставаться негативными», - подчеркивает Шаль в отчете банка.



Россия официально подсчитывает только годовые показатели. Согласно этому барометру, рост достиг пика на уровне 2,5% во втором квартале прошлого года, после чего замедлился, сообщает Росстат. В октябре-декабре рост ВВП мог составить 1,9% и ускориться в текущем квартале, после чего ожидается замедление до четвертого квартала 2018 года, прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg. «Восстановление от низшей точки кризиса оказалось непродолжительным, - отмечает Наталия Акиндинова, исполнительный директор Центра развития Высшей школы экономики в Москве. После середины прошлого года «тренд макроэкономических индикаторов развернулся».



Отложенный за понедельник спрос со стороны импортеров в комплекте с развернувшейся к расширению гривневой ликвидностью, вызвали более динамичное, чем накануне, подорожание безналичного доллара на торгах украинского межбанковского валютного рынка.



Динамичный дополуденный рост курса безналичного «американца» заставил регулятор появиться на рынке для проведения интервенций дефицитного нынче доллара по запросу наилучшего курса. По нашим данным, НБУ «заливал» СКВ по цене 28,66 UAH/USD. Это мероприятие, судя по всему, лишило надежд потенциальных продавцов доллара, рассчитывавших на возобновление роста курса СКВ. По этой причине после полудня экспортеры вышли на рынок со своими продажами доллара уронив цену последнего поближе к уровню 28,60 UAH/USD. Не исключено, что эта цифра стала рубежом, выше которого наш регулятор пытается не пустить цену безналичного «американца».



Меж тем, несмотря на послеполуденную коррекцию, итоговая цена безналичного «американца» все равно продемонстрировала более заметный, чем накануне, рост. Реализовав тем самым известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» в течение вторничной сессии: «два шага вверх, один вниз».



Наличный рынок, ведомый настроениями «впечатлившихся» событиями на межбанке клиентов также продемонстрировал «бычью» динамику, в которой приняли участи дилеры «налички», стараясь опережающим поднятием цен догнать настроения рынка, обеспечив равновесие покупок и продаж.



Думается, вторничная сессии валютного межбанка, прошедшая под диктовку отложенного с понедельника спроса, сменится более равновесными торгами безналичным долларом, замедлив его подорожание, которое, повторимся, к финишу текущей недели имеет хорошие шансы сойти на нет, продемонстрировав вхождение «зеленого» безнала в полосу относительной стабильности после 22 января.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ЕЦБ: программа QE может быть одномоментно свернута сразу после сентября.Вечером понедельника доллар возобновил снижение против основных валют, а евро подорожал после появления на новостных лентах комментариев члена Совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссона о том, что регулятор может полностью свернуть программу QE сразу после сентября.Кроме того, он сообщил, что:ЕЦБ может скорректировать коммуникацию по монетарной политике до наступления лета;программа QE может быть свернута одномоментно;рост курса евро не угрожает прогнозу по инфляции;ставки могут быть повышены и до окончания программы реинвестирования;нехватка рабочей силы «рано или поздно» спровоцирует рост заработных плат.Экономика России: зарплаты растут, ВВП падает.Минэкономразвития ухудшило оценку роста российской экономики.По уровню реальных зарплат россияне вернутся в 2014 год, это случится по итогам января, подсчитало Минэкономразвития. А экономический рост в России снова замедляется. По итогам прошлого года он может составить 1,4%. В лучшем случае — 1,8%. Если такой рост и будет, то лишь за счет роста цен на нефть, отмечают эксперты. Минэкономразвития обнародовало собственную оценку итогов развития экономики России за прошлый год и уточнило прогноз на этот год. Относительно хорошая новость: зарплаты растут. «Темпы роста реальных заработных плат в октябре и, по предварительной оценке, в ноябре вновь обновили максимум с начала восстановительного цикла (5,4 % год к году в октябре-ноябре)», — говорится в обзоре.Ускорение роста реальных заработных плат происходит в условиях сохранения безработицы на низких уровнях, рекордного замедления инфляции, а также повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в четвертом квартале 2017 года.По оценкам Минэкономразвития, индекс реальных зарплат превысит предыдущий максимум 2014 года уже в январе 2018 года.Курс рубля при этом сначала был стабильным, но во второй половине года «сформировалась тенденция к ослаблению». В итоге рубль ослаб на 8,1%. Зато курс «отвязался» от стоимости нефти, напоминает Минэкономразвития.«Произошедшее снижение зависимости обменного курса рубля от цен на нефть стало результатом реализованных структурных реформ в макроэкономической политике», — отрапортовало министерство.Плохая новость — экономика снова показала тенденцию к замедлению. Напомним, в 2016 году был экономический спад на 0,2%. В прошлом году экономика начала восстанавливаться, и эксперты, в том числе западные, дружно пересматривали свои прогнозы в сторону ускорения. Оптимисты доходили в своих прогнозах до роста, превышающего 2%.Вотчиной оптимистов традиционно считается Минэкономразвития, независимо от того, кто его возглавляет. Предыдущий глава МЭР Алексей Улюкаев, когда экономический рост снижался, периодически «нащупывал дно» и ждал отскока. Нынешний глава Максим Орешкин продолжает традиции поиска оптимизма там, где обнаружить это не так-то и просто.31 августа прошлого года Орешкин представил уточненный прогноз социально-экономического развития до 2020 года. Он сообщил, что на 2017 год прогнозируется рост до 2,1%, а в 2018-2020 годах — до 2,1-2,3%.«Устойчивый рост, о котором мы говорили, продолжается, он начался в середине 2016 года. Это уже видно и по показателям годового роста ВВП. Во II квартале рост ВВП составил 2,5%», — отмечал Орешкин. Но затем рот выдохся — до 1,5% в июле. В Минэкономики объяснили это временными факторами — плохой весенней погодой. Но урожай будет хорошим, выразил надежду Минэкономики.«В августе-сентябре мы увидим гораздо более позитивную динамику по выпуску в сельском хозяйстве, и этот фактор начнет играть в другую сторону в эти месяцы», — говорил Орешкин.В итоге урожай зерновых стал не просто не хуже предыдущих лет, а рекордным. Но игры «в другую сторону» не случилось. В III квартале ВВП, по данным Росстата, вырос всего на 1,6%.Итоги ноября-декабря прошлого года совсем не впечатляют. В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП сократился на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.Основной отрицательный вклад в ВВП внесла динамика промышленного производства (-1,2 п.п.). В ноябре снижение было обусловлено в первую очередь «неожиданным спадом в обрабатывающей промышленности (- 4,7% год к году)». Но в декабре произошла «нормализация» производственной активности, добавляют в Минэкономразвития.Рост розничного товарооборота в последние три месяца стабилизировался на уровне около 3 % год к году. Индикаторы инвестиционной активности также указывают на продолжение роста инвестиций, считают в Минэкономразвития.В итоге Минэкономики был вынужден снизить оценку ВВП за 2017 год. «Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%», — говорится в обзоре, обнародованном 15 января.При этом окончательные данные могут отличаться из-за возможного уточнения ретроспективных данных и в связи с поступлением дополнительной информации, предупреждает Минэкономики. «Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки ж/д транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше», — говорится в обзоре.Уточненного прогноза по ВВП на текущий год обзор не содержит. Ситуация с инфляцией, скорее всего, ухудшится, и рост цен может обесценить рост реальных зарплат, с таким трудом вернувшихся к уровню 2014 года.Потребительская инфляция по итогам 2017 года достигла исторически минимального значения — 2,5% год к году (в 2016 году инфляция сложилась на уровне 5,4%). Но уже в декабре потребительская инфляция начала расти «под влиянием роста цен на продовольственные товары и бензин». В январе, по оценке Минэкономразвития, инфляция составит 0,4–0,5% месяц к месяцу, а в годовом выражении — 2,3–2,5% г/г.Маловероятно, что инфляция удержится на таком рубеже, считает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade. «В наступившем году ожидается заложенная в бюджете индексация зарплат и пенсий, «предвыборные» выплаты и списания долгов. Доходы в итоге немного подрастут. Все это увеличит инфляцию до 3,9-4%», — считает он.Правильных причин для удержания и тем более снижения инфляции почти не осталось. Разве что рост цен будет сдерживаться снижением доходов населения, которые падают уже четыре года подряд. А хороший урожай и укрепление рубля уже почти отыграны рынком.К тому же инфляция уже «перелетела» уровень в 4%, намеченный Центробанком, и регулятор не будет предпринимать значимых усилий для сдерживания инфляции.Аналитики российского рейтингового агентства АКРА считают, что низкая инфляция не нужна ни регулятору, ни бизнесу.«Переход к устойчиво низкой инфляции ограничит возможности российских компаний использовать традиционные методы управления издержками. На 1% инфляции крупный бизнес мог экономить 0,1–0,2% удельных издержек за счет заморозки цен в контрактах подрядчиков и ставок зарплат», — говорится в отчете АКРА.Острее всего на режим низкой инфляции отреагируют те отрасли, цены на рынках сбыта продукции которых связаны с общим инфляционным фоном (инфраструктурные монополии и сектор услуг). Низкая инфляция — риск и для нефинансовых кредиторов (энергетика, ЖКХ): практика списания безнадежных неплатежей станет дороже.В 2015 году рост цен составлял рекордные 12,9%, в 2014 году — 11,4%, в 2013 году — 6,5%, в 2012 году — 6,6%, в 2011 году — 6,1%.Что касается роста ВВП, то следует вспомнить, что в 2015 году было снижение ВВП на 2,8%, в 2016 году — на 0,2%. Сейчас рост экономики «во многом происходит из-за статистического эффекта «низкой базы», уточняет Гойхман.Оснований для устойчивого роста не было в прошлом году, и маловероятно, что они появятся в этом.«Экономика оттолкнулась от «дна» в основном из-за роста сырьевых цен. Цена нефти марки Brent с декабря 2016 года повысилась почти наполовину, находясь большую часть года выше $50 за баррель, что вполне комфортно для России. Но структурных, технологических, инвестиционных изменений в экономике не произошло», — говорит эксперт.Экономический прогноз АКРА на 2018–2021 годы был немного скорректирован в октябре 2017 года, но не затронул темпов роста ВВП.«За счет меньшей, чем мы ожидали ранее, жесткости рынка труда экономика России будет быстрее приближаться к потенциальным темпам роста — 1,5% в год», — говорится в прогнозе.В ноябре Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2017 год до 1,8% с 1,2%, а в 2018 году российская экономика, согласно прогнозу банка, вырастет на 1,7%. При этом эксперты ЕБРР отмечают, что инвестиционная деятельность в России ограничена экономической неопределенностью в целом и некоторой напряженностью в финансовом секторе.«Без значительных реформ долгосрочный ежегодный рост не превысит 1-2% из-за низкой инвестиционной активности, устаревших производственных мощностей и некоторых внутренних структурных факторов, таких как слабая демография и устаревшая инфраструктура», — сообщается в макропрогнозе, где также указано, что геополитическая напряженность и продление санкций представляют риски для дальнейшего развития российской экономики.Основными рисками для России ЕБРР также называл недостаток поддерживающих инвестиции реформ бизнес-среды, геополитическую напряженность и пролонгацию санкций.По прогнозу МВФ, мировой ВВП поднимется в 2017 году на 3,6% и на 3,7% в 2018 году.Восстановление российской экономики после рецессии оказалось мимолетным.После самого масштабного в этом столетии экономического спада, Россия пережила кратковременное восстановление.Эксперты JPMorgan Chase & Co. полагают, что в конце прошлого года экономика крупнейшего в мире экспортера энергоносителей вернулась к сокращению в течение двух кварталов, что говорит о технической рецессии. Таким образом, в стране произошло неожиданное охлаждение экономики, которое выражалось в ухудшении ряда показателей, от потребительских расходов до промышленного производства. В годовом выражении ВВП пока продолжает расти. По прогнозам Банка России, в прошлом году экономика выросла в диапазоне 1,7-2,2%. В наступившем году ожидаются аналогичные темпы роста. Официальных данных за III квартал пока нет.«Рост был обусловлен рядом единовременных факторов, которые сейчас сходят на нет. Непохоже, что спад был полностью устранен, и предпосылок для продолжения восстановления пока не наблюдается», - поясняет Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в ЛондонеПосле небольшого оживления экономика РФ снова забуксовала, и это сигнализирует о шатком положении в новом году. Несмотря на то, что усилия властей помогли увеличить инвестиции в 2017 году – по оценкам Raiffeisenbank, более половины от совокупных капитальных расходов пришлось на четыре государственных проекта – часть этих инвестиций прекратит рост уже в этом году. Как отмечают в JPMorgan, «ослабление будет временным», но быстрый спад после непродолжительного восстановления создают неблагоприятную политическую и экономическую ситуацию. Несмотря на относительную устойчивость экономики перед лицом двух барьеров в виде удешевления нефти и западных санкций, по оценкам Внешэкономбанка, в сентябре, октябре и ноябре падение ВВП в месячном эквиваленте с учетом сезонных корректировок ускорилось.«Российская экономика утратила импульс роста во втором полугодии после очень сильных результатов в первые шесть месяцев года. Слабость экономики в последние пару месяцев удивляет нас», - признался аналитик JPMorgan Анатолий Шаль.Однако Путин не теряет оптимизма. В начале месяца он заявил о том, что экономика продолжает расти и привел в качества аргумента более стремительное, чем ожидалось сокращение дефицита бюджета, а также увеличение золотовалютных резервов. При этом он не стал упоминать о падении производства. По оценкам JPMorgan, в четвертом квартале экономика сократилась на 1,5% г/г с учетом сезонных колебаний после спада на 0,2% в июле-сентябре. Как сказали во Внешэкономбанке, российская экономика не сталкивалась с технической рецессией с первой половины 2015 года. Министерство экономики частично объясняет ухудшение динамики в отрасли теплой погодой в конце года и сокращением объемов производства нефти в рамках соглашения со странами ОПЕК. В ноябре промышленное производство сократилось второй раз за год после нулевой динамики в октябре.В ноябре сектор обрабатывающей промышленности пострадал по вине двух отраслей, отмечают в JPMorgan. Сокращение программы перевооружения могло повлечь спад производства «прочего» транспортного оборудования, тогда как инцидент в атомной отрасли мог отразиться на объемах производства ядерного топлива, а также драгоценных и базовых металлов.«Несмотря на то, что оба фактора мало повлияли на макроэкономическую обстановку в целом и бизнес-цикл, эффект может оказаться продолжительным, а значит, в ближайшие месяцы показатели в годовом сравнении могут оставаться негативными», - подчеркивает Шаль в отчете банка.Россия официально подсчитывает только годовые показатели. Согласно этому барометру, рост достиг пика на уровне 2,5% во втором квартале прошлого года, после чего замедлился, сообщает Росстат. В октябре-декабре рост ВВП мог составить 1,9% и ускориться в текущем квартале, после чего ожидается замедление до четвертого квартала 2018 года, прогнозируют аналитики, опрошенные Bloomberg. «Восстановление от низшей точки кризиса оказалось непродолжительным, - отмечает Наталия Акиндинова, исполнительный директор Центра развития Высшей школы экономики в Москве. После середины прошлого года «тренд макроэкономических индикаторов развернулся».Отложенный за понедельник спрос со стороны импортеров в комплекте с развернувшейся к расширению гривневой ликвидностью, вызвали более динамичное, чем накануне, подорожание безналичного доллара на торгах украинского межбанковского валютного рынка.Динамичный дополуденный рост курса безналичного «американца» заставил регулятор появиться на рынке для проведения интервенций дефицитного нынче доллара по запросу наилучшего курса. По нашим данным, НБУ «заливал» СКВ по цене 28,66 UAH/USD. Это мероприятие, судя по всему, лишило надежд потенциальных продавцов доллара, рассчитывавших на возобновление роста курса СКВ. По этой причине после полудня экспортеры вышли на рынок со своими продажами доллара уронив цену последнего поближе к уровню 28,60 UAH/USD. Не исключено, что эта цифра стала рубежом, выше которого наш регулятор пытается не пустить цену безналичного «американца».Меж тем, несмотря на послеполуденную коррекцию, итоговая цена безналичного «американца» все равно продемонстрировала более заметный, чем накануне, рост. Реализовав тем самым известный алгоритм пресловутой «курсовой пилы» в течение вторничной сессии: «два шага вверх, один вниз».Наличный рынок, ведомый настроениями «впечатлившихся» событиями на межбанке клиентов также продемонстрировал «бычью» динамику, в которой приняли участи дилеры «налички», стараясь опережающим поднятием цен догнать настроения рынка, обеспечив равновесие покупок и продаж.Думается, вторничная сессии валютного межбанка, прошедшая под диктовку отложенного с понедельника спроса, сменится более равновесными торгами безналичным долларом, замедлив его подорожание, которое, повторимся, к финишу текущей недели имеет хорошие шансы сойти на нет, продемонстрировав вхождение «зеленого» безнала в полосу относительной стабильности после 22 января.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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