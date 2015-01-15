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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:12
Львівський БатяР написав:
Козаче у Львові маючи якісь знання і бажання можна мати 15-20к грн. працюючи на дядю і не треба гарувати фізично чи мити сраку дідугану. Да, за такі гроші роботодавець буде питати за результат і пошаритись не вийде,
Чомусь тіко більшість на кордоні з Польщею товчеться...
Може й можна, але бачу, що заробітчан повно. Та й ті 15-20, це безперспективно, щоб придбати хату у Львові. Все на проживання піде і на годування орендодавця. Такі гроші можна мати в Польщі, де харч дають і будку для проживання. Тобто скирдувати можна увесь заробіток, якщо по спартанськи. І швидше рухатися до придбання власної конури. А де ту конуру брати і чи брати у Львові, тре подумати ще...Тому не бачу сенсу й вкладати тут в бетон, розраховуючи на айтішнєга, що годуватиме тебе...
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:31
На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує.
З моїх знайомих хто зараз (в останні роки) виїзджав всі або шоферують і щоб заробити миються з баклашок і готують на газових грілках або фігачать на будовах і теж все дуже скромно... Добре влаштовані як правило ті хто виїхав 10 і більше років назад.
Я вот читаю ваші пости і шось мені підказує що такі варіпюанти вам не до душі..
До речі, як у Вас з мовою?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:38
Львівський БатяР написав:
На кордоні руки, а мізки або втекли раніше або пристосувались. Візьміть за приклад Долярчика, одну хату купив другу вже планує.
З моїх знайомих хто зараз (в останні роки) виїзджав всі або шоферують і щоб заробити миються з баклашок і готують на газових грілках або фігачать на будовах і теж все дуже скромно... Добре влаштовані як правило ті хто виїхав 10 і більше років назад.
Я вот читаю ваші пости і шось мені підказує що такі варіпюанти вам не до душі..
До речі, як у Вас з мовою?
Німецькою не володію. Базова - франсе. Інгліш - з телевізора. Я на сезон, чисто ударно папахати і отримати новий досвід. Чисто по спартанськи, винести все, що зароблю. Витрачати нічого не збираюся. Мова не обовязково, є чувачок, що там був. Там вже все організовано на потік.
В будь якому випадку, я прогнозую, що потік заробітчан збільшуватиметься...Тому і життя лендлордів стане не жирним. І вкладати в бетон сенсу не бачу. Можу й помилятися, але очікую повний швах тут...Ніхто і ніщо міняти тут не буде.
П.С. Долярчик в ауті...Вклав все в хату, але стільки часу тещиними млинцями давився. Якщо купить хату для бізнеса, ще й в кредит залізе, то зробить помилку велику. Краще хай заначку тримає в долярах під грушею, бо час настане, ще на хліб діставатиме звідти.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:49
Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:52
Львівський БатяР написав:
Ну, що ж бачу Ви розумієте на, що йдете. Я в будь - якому випадку бажаю щоб вам повезло і щоб все було краще за ваші сподівання!
Дякую! Може невірне враження склалося, що я звик до кофорту занадто...
полюбляю комфорт, але жив і по спартанськи, то не звикати. Тим паче поки на пробу на 3 місяці, а там поозирнуся, пригледжуся...може сподобається і повторю скок на буржуя!
Мені воно не горить,що я з голоду помираю, ні. але запропонували, чому б й ні? Нові враження і копійочка...хай буде!
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