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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:32

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇

Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 16:55

Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol:

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:42

Як так?©

  jump написав:Доляреку, пора реінвестувати, ріел сам себе не купить :lol:
піраммміда має дихати ритмічно :lol

У Львові стартували продажі одразу чотирьох ЖК від РІЕЛ, загальною площею майже триста тисяч м²
https://portal.lviv.ua/news/2025/06/03/ ... -tysiach-m

Ну як так?©
Ну як так то? :D
Як так, що майже здане не можуть здати ТРИ роки, а беруть і нові ЖК стартують?!
Як так то?
Що за хитрозробленість?
Що за наглість?


От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
Можу не втриматись і сказати - якого куя ви відкриваєте нові продажі/стартуєте нові проекти, коли майже завершені не можете завершити за ТРИ роки?!!! :twisted:

А тоді мій адвокат взує їх за протермінування на 10 лямів! :lol:
А потім...
А потім я прокинусь і скажу - "ехххххххх, який класний і справедливий сон мені приснився!" :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:07

  Успіх написав:От маю наступного місяця їм телефонувати, питати - чи вже завершили/здали мою чергу? І от що я їм скажу, якщо почую наступну відмовку?
попроси у них прощения что доверился им. может им станет стыдно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 17:20

  Успіх написав:А є щось у Львові до 1Кдол/за м2 в ЗДАНОМУ?
Чи це фантастика, синку?©


є холєва 8)
ЖК BIG BEN, Львів - 1 030$

ЖК Avalon Up, Львів - 1 200$
при купівлі 2-ох і більше квартир, знижки щасливим інвесторам, поспішайте :wink:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 09:03

Багатий народе - багатої країни!©))

  jump написав:
  Успіх написав:А є щось у Львові до 1Кдол/за м2 в ЗДАНОМУ?
Чи це фантастика, синку?©


є холєва 8)
ЖК BIG BEN, Львів - 1 030$

ЖК Avalon Up, Львів - 1 200$
при купівлі 2-ох і більше квартир, знижки щасливим інвесторам, поспішайте :wink:

Тобто, тепер за 1 куй пропонують лише повітря над котлованом?

Сумно, плять!©
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:14

Так, сумно… а можливо і не сумно…
В мене ось така раптом вийшла арифметика. Можна було легко та без проблем купувати у Львові:
- в 2015-2016-2017 роках по 650 $;
- в 2020-2023 роках по 830$.

Приятелі купили і по 650, і по 830.
Зробили ремонти (десь по 300$ квадрат обійшовся разом всіх витрат) та успішно здають не перший рік скромно по 500$ за двушку.
Одна двушка біля Вікторія Гарденс (навпроти), інші неподалік від Львів-Арена.
Арифметика на прикладі двушки, яку було куплено навесні 2016 року:
- інвестовано: 74*650+74*300=70 300$.
- перший орендар - осінь 2016 року;
- кожен орендар жив не менше 1 року;
- термін «простою» - максимум 10 днів;
- ціна стабільна: 500$ на місяць незалежно від курсу гривня/долар;
- виручка за ці роки (орієнтовно): (500$*12)*8,5=51 000$.
- термін до повної окупності: (70300-51000)/500=38,6 місяців або 3,5 роки.
- збільшення ціни квартири за цей час (орієнтовно): 74*1300$-70300=25900$.

За цей час були дуже дрібні ремонти (було відразу виконано якісні ремонти, встановлені якісні меблі та прискіпливо вибрано орендарів), які фактично не впливали на ціну активу.
Цифри реальні.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:29

  akurt написав:Так, сумно… а можливо і не сумно…
В мене ось така раптом вийшла арифметика. Можна було легко та без проблем купувати у Львові:
- в 2015-2016-2017 роках по 650 $;
- в 2020-2023 роках по 830$.

Приятелі купили і по 650, і по 830.
Зробили ремонти (десь по 300$ квадрат обійшовся разом всіх витрат) та успішно здають не перший рік скромно по 500$ за двушку.
Одна двушка біля Вікторія Гарденс (навпроти), інші неподалік від Львів-Арена.
Арифметика на прикладі двушки, яку було куплено навесні 2016 року:
- інвестовано: 74*650+74*300=70 300$.
- перший орендар - осінь 2016 року;
- кожен орендар жив не менше 1 року;
- термін «простою» - максимум 10 днів;
- ціна стабільна: 500$ на місяць незалежно від курсу гривня/долар;
- виручка за ці роки (орієнтовно): (500$*12)*8,5=51 000$.
- термін до повної окупності: (70300-51000)/500=38,6 місяців або 3,5 роки.
- збільшення ціни квартири за цей час (орієнтовно): 74*1300$-70300=25900$.

За цей час були дуже дрібні ремонти (було відразу виконано якісні ремонти, встановлені якісні меблі та прискіпливо вибрано орендарів), які фактично не впливали на ціну активу.
Цифри реальні.

Тут за двушку навіть більше 500 хочуть.
https://m.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvarti ... 1gqijyzWYr
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 12:27

jump Биг Бен - це РІЕЛ. 4 роки чекаю на квартиру від РІЕЛа...
homestaff15
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 13:37

  homestaff15 написав:jump Биг Бен - це РІЕЛ. 4 роки чекаю на квартиру від РІЕЛа...


мені відомо. один з 4-х запущених проектів від цього недолугого забудовника :? і ще близько 7-ми нібито добудовує :lol:
якщо на 5-й рік здасть і підключить усі комунікації-Вам пощастило :oops:
після здачі-будете потерпати від халтури у зданих квартирах, підвали затоплюватиме, дахи будуть протікати, е/е регулярно пропадатиме, поки під тиском мешканців ріел не уведе в експлуатацію відповідно кількість кВт(підстанцію). котел та вікна поміняйте вже 8)
запаркуватись буде неможливо, паркомісць як зазвичай, приблизно 1:4 щодо кількості квартир.
jump
 
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