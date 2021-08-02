Wirująświatła написав: Успіх написав:
Та на ремонт - запускають вже давним-давно!
Просто треба підписати папірець, де ти "всім все винен, якщо десь хоть щось трапиться/пошкодиться/пропаде!"
а воду они где берут? а каналья подключена или инвентарь в луже моют?
Гарні практичні запитання.
Я у Львові останній ремонт робив вже майже років 10 тому, то було так:
- воду було підключено, можна було хоч набирати через тимчасові вентилі;
- електрику було повністю підключено в першу чергу. Працювала бригада з трьох хлопців - з чого і почали ремонт;
- туалет не працював, але бригада, яка займалася стінами та стелями, робила ремонт відразу в 3-х чи 4-х квартирах підʼїзду, то питання було вирішено - в залежності від готовності кожної з квартир.
Взагалі ті вимоги до пана Успіх з точки зору порядку робіт та збереження підʼїзду, стін підʼїзду, кабіни ліфта вбачаються законними та логічними.
В мене один раз була ситуація: за регламентом будинка треба було попереджати про завезення меблів та «особливі» роботи; я попередив голову ОСББ про завезення меблів та холодильника.
За 1 годину до завезення зайшов у ліфт та щелепа відвисла: на стінах з нержавійочоі сталі зʼявилася свіжа жахлива глибока та довга подряпина. Відразу зробив фото та відразу запросив голову ОСББ - показав, що то не мої працівники зробили.
Та жахлива подряпина так і залишилася, бо замінити практично неможливо.