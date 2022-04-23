|
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:31
Hotab написав: UA написав:
Ау! тов. прапорщик
Бетон на продаж робить
Уа! ефрейтор, він практикує перші 3 роки здавати.
В моїй корпорації ефрейторів не передбачено.
Здавати він почав в 2022... вимушено
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:41
UA написав: Hotab написав: UA написав:
Ау! тов. прапорщик
Бетон на продаж робить
Уа! ефрейтор, він практикує перші 3 роки здавати.
В моїй корпорації ефрейторів не передбачено.
Здавати він почав в 2022... вимушено
А ти йому пропонуєш економ-ремонти почати робити в 2021-му?
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:27
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Скільки коштує ремонт м² квартири
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:05
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:UA
Збс економія
Як раз на тому, що робиться 1 раз на 50 років
Мабуть для того, щоб шукати де згоріли е/кабелі, замість «зробив і забув назавжди».
Ау! тов. прапорщик
Бетон на продаж робить
Уа! ефрейтор, він практикує перші 3 роки здавати.
Я так не могу. К сожалению, мне жить не даёт Совесть
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:13
UA написав: Бетон написав: Успіх написав:
Це не ремонт, а параша
Якщо вкинешь 45 куе в ремонт в Патриотиці, орендарі будуть краше відноситись до квартири?
В Україні півень ремонтів під оренду різко впав та буде ще падати.
Я тут безкоштовних порад не даю, але тобі дам гарну пораду.
Знижуй клас своїх ремонтів. Економ на прихованих роботах. Прейди на паяний поліпропілен та усічонний електрокабель на скрутках та інші ознки укроговноремонту.
В Україні ці роботи не ліцензуються.
Будь як усі укробригади.
1. Освещение. Нужно перестать делать магнитные треки и дорогие светильники. Не ценят
2. Пол. Незачем дорогой spc. Им пофиг
3. Плитка. Дорогая не нужно
Додано: Чет 18 гру, 2025 18:44
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Це не ремонт, а параша
Якщо вкинешь 45 куе в ремонт в Патриотиці, орендарі будуть краше відноситись до квартири?
В Україні півень ремонтів під оренду різко впав та буде ще падати.
Я тут безкоштовних порад не даю, але тобі дам гарну пораду.
Знижуй клас своїх ремонтів. Економ на прихованих роботах. Прейди на паяний поліпропілен та усічонний електрокабель на скрутках та інші ознки укроговноремонту.
В Україні ці роботи не ліцензуються.
Будь як усі укробригади.
1. Освещение. Нужно перестать делать магнитные треки и дорогие светильники. Не ценят
2. Пол. Незачем дорогой spc. Им пофиг
3. Плитка. Дорогая не нужно
Вже краще.
В Україні найкращих результатів досягають не найрозумніші чи найпрацьовитіші, а хитрожопі.
