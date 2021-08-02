ЖК Британія, де під час косих дощів стіни наскрізь промокають?! 😎
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 сер, 2025 21:45
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:34
Може там інша причина?
Важко в таке повірити, так як кожен будинок утеплюють пінопластом, чи ватою... а вони - непромокаючі!
+ ще штукатурка з фарбою зверху!
Хіба на стиках/швах? І то вони б мали бути тоді широкі... щоб вода туда сочно потрапила?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:43
Відоси декілька років тому назад були. Мокрі плями під стелями і прямо посередині стін. Як їм таке вдалося я ХЗ.
Додано: Чет 21 сер, 2025 13:03
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Що там ціни на ремонт у місті Лева?
Скільки тепер коштує м2 ремонту під оренду "під ключ"?
Яке співвідношення будматеріалів до робіт майстрів?
1:1?
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:31
Подивіться приватне повідомлення від мене - дав координати адекватного прораба адекватної бригади.
Я з ним давно не говорив - події сьогодення могли багато що змінити....
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:49
Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©
Додано: Чет 21 сер, 2025 15:18
Пане Успіх!
Перемога полягає хоча б в тому, що очі всієї України - точніше всіх "рил" і не "рил" Києва, Дніпра та наших міст уже 3 роки прикуті до вашої - прямо скажімо - невеличкої інвестиції.
Як ви знаєте, я особисто відвідав вашу інвестицію і дав вердикт позитивний:
- я знаю той мікрорайон НЕ з інтернету, як тут деякі "горе-діячі" та "горе-великегоре-інвестори", а досить давно - вперше побував там влітку 1979 (!) року. Реально був здивований швидкістю, з якою виїхав від вашої інвестиції на міст на Городоцьку. Прямо не очікував. Рельного був здивований. Якщо це під оренду - то просто суперррррррррр...
- в тому мікрорайоні мешкають мої приятелі; декілька разів проводили з ними вдалі "алкогольні" вечірки; я і зараз впевнений, що найкраща в світі Свиняча відбивна - в кафе на Широкій, майже навпроти церкви, найкраща Солянка збірна - в кафе на вулиці Іванни Блажкевич (ще й спробуйте замовити - останній раз мені пані-офіціянт сказала, що вже всю розібрали), а найкраще горілка "Львівська" смакує в кафе "Рокс" на виїзді з Левандівки на Городоцьку!
- мікрорайон вважався раніше "робітничо-залізничним", але де ж в наші часи ті "робітники", які є "гегемоном" робітничого класу, і де оті залізничники... (Хоча залізничний факультет Львівської політехніки ВИКОНАВ план прийому на бюджетні місця за двома спеціальностями - набрали повний комплект студентів).
- від вашої інвестиції до центра Львова просто смішна відстань. Наприклад, спілкуюся з одним паном, який мешкає в "Царському селі" під Львовом - так це ж просто цирк - в кінці вулиці Городоцької такі корки - такі корки - просто жах - щоби доїхати до свого підземелля (зверху стоять три 2-о поверхових його будинка) - з діамантами, він тупо зупиняється на Городоцькій та спить в автівці, поки біднота доїде до ліжок...
Так що все ОК! То люди НЕ львів"яни і просто НЕ в курсі.
Точніше - "в курсі" - заздрять до безтями...
Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|